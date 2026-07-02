Alejandra Baigorria se va con todo contra Onelia Molina y revela qué detonó el quiebre: “Pequé de buena, burra y tarada”

Alejandra Baigorria escaló su postura contra Onelia Molina en las últimas horas. Si el día anterior había dejado el tema “enterrado” con una frase escueta en su conferencia de prensa, este miércoles 2 de julio fue mucho más directa en el pódcast ‘Sin más que decir’, conducido por Israel Dreyfus y con la presencia de Mario Hart y Luciana Roy: la empresaria reconoció haber cometido el error de confiar en Molina y le cerró la puerta de manera definitiva.
“Nunca hubo ni hay ni nunca habrá. Yo pequé de tarada, buena, burra y todos los adjetivos que puedes poner ahí“, declaró Baigorria ante la pregunta directa de Dreyfus sobre el vínculo entre ambas. La conductora añadió que la experiencia le demostró hasta dónde llega su disposición a no guardar rencores, aunque esa apertura terminó jugándole en contra. “Para que veas que yo no soy rencorosa”, ironizó.
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La empresaria también fue contundente al señalar que no tiene intención de retomar ningún tipo de relación con Molina. “Ya no quiero hablar de esa mujer. Que siga con su reality donde quiere figurar, pero conmigo no. Ya no más. Porque hay códigos de mujer con mujer que no se pueden incumplir”, afirmó.
El momento más revelador llegó cuando la producción del pódcast mencionó que Molina habría llevado conversaciones privadas de Baigorria al programa de Magaly Medina.
La empresaria lo confirmó con una frase que generó cuestionamientos en el set: “No contó, usó mi conversación”. Ante la insistencia del panel, Baigorria aclaró que no quería profundizar en el tema, aunque el intercambio dejó en claro cuál fue el detonante del quiebre definitivo entre ambas.
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El día anterior: “Queda en el pasado enterrado”
Las declaraciones del pódcast llegaron un día después de que Baigorria también se refiriera a Molina durante el lanzamiento de su campaña ‘Agarra tu gringa’ en la Línea 1 del Metro de Lima. En esa oportunidad, la empresaria fue más escueta pero igualmente definitiva. “No, ahí no más. Estoy contenta y feliz con la gente que quiere sumar, que queremos salir adelante y todo bien. Lo otro ya no, queda en el pasado enterrado”, expresó ante las cámaras de América Espectáculos.
Esas palabras fueron interpretadas como el cierre formal de cualquier posibilidad de acercamiento con Molina, con quien incluso había mostrado una tregua inesperada en los días posteriores al ampay de Said Palao en Argentina.
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¿Qué pasó entre Alejandra y Onelia tras el ampay de Said?
El origen del conflicto se remonta a marzo de este año, cuando ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de Palao en un yate en Buenos Aires junto a un grupo de mujeres. En ese contexto de incertidumbre, Baigorria contactó a Molina por Instagram buscando información.
Según lo que la propia Molina reveló posteriormente, la empresaria estaba desesperada por conocer la verdad y llegó a manifestar su disposición a viajar a Argentina y pagar lo que fuera necesario para hablar con las mujeres presentes en el yate.
Molina hizo públicas partes de esa conversación, lo que generó un nuevo foco de polémica. Baigorria respondió en su momento reconociendo el contacto, pero marcando distancia: “Creo que en su momento hubo una buena intención de mi parte. No tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima de mí”, declaró entonces.
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Por su parte, Molina había sostenido en aquella oportunidad que su intención fue ayudar a Baigorria y que no guardaba rencor. “Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, afirmó la odontóloga sobre la empresaria.
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