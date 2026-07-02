Melgar cierra la contratación de Marcos Portillo, procedente de Talleres de Córdoba, para reforzar su mediocampo

Marcos Portillo llega a la Ciudad Blanca procedente de Talleres de Córdoba. - Crédito: FBC Melgar

No ha pasado ni más de 24 horas de la salida de Javier Salas y FBC Melgar ya ha anunciado a su reemplazante: Marcos Portillo. El mediocentro, de 26 años, ha llegado a un acuerdo con la institución arequipeña para emprender su primera aventura internacional, tras un recorrido intenso en la Liga Profesional Argentina.

Portillo, de 26 años, llega en condición de préstamo al elenco ‘rojinegro’ desde Talleres de Córdoba, en cuya estructura no tenía espacio. La solicitud del entrenador Miguel Rondelli convenció al jugador para trasladarse hacia la Liga 1. Eso sí, su permanencia solo será a préstamo hasta finales del 2027.

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El último paso de Marcos Portillo fue con Platense. - Crédito: Difusión

Aunque la operación beneficia a la ‘T’, dado que se desprende de un efectivo con ficha costosa, se ha asegurado su permanencia dentro de la institución para planes futuros, dado que Marcos aún tiene un techo mayor y puede revalorizarse en el mercado internacional, siempre y cuando descolle en Melgar.

No es la primera operación exitosa que ha abrochado la entidad arequipeña durante el receso del campeonato peruano. Primero se acordó la incorporación del mediocampista Kevin Minda y luego se resolvió el retorno de Leonel González para que aporte su experiencia en el bloque bajo.

Todocampista

La insistencia por cerrar a Marcos Portillo ha sido debido a su capacidad polifuncional. Aunque es un pivote natural, con inclinación al ejercicio defensivo, puede desplegarse por toda la parcela medular, ejerciendo funciones de mediocentro interior o volante; incluso no rehuye a la posibilidad de ser un organizador para hacer más fluido el juego.

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Otra característica prioritaria en el repertorio personal del argentino es su espléndido golpeo de balón a media distancia, un arma que puede ser clave para el recorrido de FBC Melgar en el Torneo Clausura 2026. Una vez que se incorpore a los entrenamientos, derrochará más de sus aptitudes y podrá ganarse un sitio en el esquema de Rondelli.

Marcos Portillo fue detectado por el departamento de scouting de Talleres. - Crédito: Difusión

Portillo es un futbolista hecho en Newell´s Old Boys, donde hizo su debut en el 2021 y a partir de entonces disputó más de 50 partidos oficiales en la máxima categoría de Argentina. Su proyección fue detectada por el área de scouting de Talleres, que exhortó al área deportiva a acometer su contratación a inicios del 2024.

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Sin embargo, su experiencia con la ‘T’ dejó mucho que desear, porque no logró plasmar ese buen juego en el tiempo que se mantuvo en el equipo. Sin espacio en la plantilla, se resolvió su cesión a Platense y ahora seguirá esa misma fórmula en FBC Melgar, en cuyas filas espera ganar regularidad.

Progreso

Melgar comenzó el Apertura 2026 bajo la conducción de Juan Reynoso, logrando un arranque aceptable en el campeonato peruano. Sin embargo, el equipo pronto ingresó en una racha de malos resultados que complicó su situación deportiva.

Frente a esta dinámica negativa, la directiva decidió cesar a Reynoso, apodado el ‘Ajedrecista’, y concretó la llegada de Miguel Rondelli al banquillo. El técnico argentino tuvo dificultades iniciales para imponer su idea de juego en el plantel.

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Miguel Rondelli apuntó contra la creación de la Copa de la Liga 2026.

Con el paso de las jornadas, Rondelli logró mejorar el rendimiento del equipo y ubicó a Melgar en la quinta posición de la tabla. La evolución del conjunto se hizo evidente hacia el cierre de la primera parte del torneo.

Durante la pausa por el Mundial 2026, Miguel Rondelli mantuvo el trabajo a tiempo completo con sus dirigidos. Producto de este esfuerzo, Melgar consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa Caliente 2026.