Capturan a presuntos extorsionadores de comerciantes en Huaycán: trabajadora del mercado habría entregado información a ‘Los Hijos del Caos’

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres miembros de la banda criminal "Los Hijos del Caos", quienes se dedicaban a extorsionar a comerciantes de un mercado en Huaycán. Durante la intervención, se incautó dinero en efectivo, celulares con mensajes amenazantes y dinamita. Exitosa

La Policía Nacional intensificó sus operativos contra las organizaciones dedicadas a la extorsión en distintos puntos de Lima y el Callao, con intervenciones que permitieron capturas en flagrancia y el avance de investigaciones sobre presuntas redes criminales que operaban contra comerciantes.

Las diligencias policiales revelaron nuevas modalidades utilizadas por los grupos delictivos para obtener información de sus víctimas y ejecutar amenazas. Entre los casos más recientes figura la presunta participación de una trabajadora de un mercado como colaboradora de una organización criminal, además de un ataque armado contra una pollería que terminó con la captura de dos sospechosos.

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional informó la detención en flagrancia de tres personas señaladas como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Hijos del Caos”. La intervención ocurrió en un centro de abastos ubicado en la intersección de la avenida Quince de Julio con Mariátegui, en Huaycán, en Lima Este.

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Durante el operativo, los agentes incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres cartuchos de dinamita con mecha. Además, las diligencias permitieron encontrar conversaciones con mensajes intimidatorios dirigidos contra comerciantes del mercado.

El coronel Olver Obando explicó parte del contenido encontrado en esos dispositivos al señalar: “A todos les va a llegar su mensaje plata o plomo. Así que comienzan con los atentados, tienen hasta el siete. Juro que donde estén, en el puesto que se encuentren, le meto plomo”.

Investigación apunta a una trabajadora del centro de abastos

La Policía Nacional capturó a cinco presuntos integrantes de la organización criminal "Los Hijos del Caos" en operativos realizados en Huaycán y el Callao. Composición: Infobae

Las primeras investigaciones identificaron entre los intervenidos a Mayra Sofía Limaco Arias, de 25 años, quien laboraba en el mismo mercado donde se registraban las amenazas contra los comerciantes.

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Según la información policial, la mujer presuntamente facilitaba datos sobre las actividades económicas de las víctimas para favorecer las acciones de la organización criminal.

El coronel Olver Obando indicó que este tipo de conductas también forma parte de las investigaciones por extorsión. “No es un caso aislado. Sucede también en los medios de transporte, en todo tipo de negocio, que personas traicionan a su propio conglomerado, traicionan a sus colegas, dando información a criminales”, afirmó.

El oficial también precisó que facilitar cuentas bancarias o monederos digitales para recibir dinero producto de extorsiones puede constituir un delito. Además, advirtió sobre la entrega deliberada de información relacionada con los ingresos o movimientos económicos de las víctimas, práctica que favorece las actividades de las organizaciones criminales.

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Ataque armado sembró temor en pollería del Callao

En La Perla, Callao, un delincuente armado ingresó a una pollería en horario de atención, dejó una carta extorsiva y abrió fuego contra el local con comensales dentro, generando momentos de pánico entre clientes y trabajadores; tras el ataque, los responsables huyeron en motocicleta, pero fueron capturados pocas horas después por la Policía Nacional durante un operativo que permitió establecer su presunta participación en una red de extorsión en la zona. Fuente: Latina Noticias

Un día antes de estas detenciones, una pollería ubicada en la cuadra 4 de la avenida José Gálvez, en el distrito chalaco de La Perla, sufrió un ataque atribuido a presuntos integrantes de “Los Hijos del Caos”.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de un hombre que utilizaba casco para ocultar su identidad. El sujeto caminó hasta la caja del establecimiento, dejó un manuscrito extorsivo y ordenó a la trabajadora: “llama de una vez”, mientras señalaba un número telefónico escrito en el documento.

Pocos segundos después, el individuo salió del local, manipuló un arma de fuego y disparó contra la fachada del negocio. En ese momento permanecían trabajadores y clientes dentro del establecimiento, quienes buscaron protección entre las mesas y detrás del mostrador.

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De acuerdo con la investigación, tras el atentado los propietarios comenzaron a recibir mensajes y audios mediante WhatsApp. En esas comunicaciones les exigían entre 5.000 y 6.000 soles como pago inicial para evitar nuevos ataques contra el negocio, el personal y los clientes.

Las pesquisas identificaron como presunto autor material de los disparos a Adrián Cardozo Pérez, conocido con el alias de “Gringo”.

Según la Policía Nacional, el detenido declaró que recibió de una organización criminal el manuscrito extorsivo y el arma utilizada durante el ataque. También manifestó que obtuvo un pago de 200 soles por ingresar al establecimiento, entregar la amenaza y efectuar los disparos.

Las investigaciones también vinculan a Cardozo Pérez con un asalto registrado el 27 de junio contra un minimarket de La Perla. De acuerdo con la Policía, la identificación resultó posible gracias al análisis de las cámaras de seguridad y a la vestimenta utilizada durante ambos hechos, ya que portaba la misma polera registrada en el robo.

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Los dos detenidos permanecen bajo custodia policial mientras continúan las diligencias destinadas a determinar su posible participación en otros casos de extorsión y ataques armados registrados en el Callao.