Equipo de Aldo Miyashiro se queda en Willax tras el final de ‘Habla Chino’: “Muchos van a continuar”

El equipo de Aldo Miyashiro no se irá con él. Tras el anuncio del fin de ‘Habla Chino’ en Willax Televisión, parte del grupo que lo acompañó durante el último año seguirá ligado al canal, según se desprende tanto de la despedida en vivo del conductor como de las declaraciones posteriores de Víctor Hugo Dávila, quien confirmó que continúa en la señal y que ahora evalúan qué formato asumirán.
La noticia se conoció el 30 de junio, cuando Miyashiro comunicó en los minutos finales del programa que esa emisión sería la última. El conductor explicó que la decisión se mantuvo en reserva hasta el cierre y agradeció a los directivos de la televisora por la oportunidad de desarrollar el espacio durante un año.
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“Nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado increíble en este año acá con Habla Chino en Willax”.
En esa línea, el presentador dedicó palabras a la familia Wong y destacó el respaldo que recibió durante su paso por la señal. “Hoy termina Habla Chino y quiero agradecer en principio, agradecer al ingeniero Wong por la oportunidad de estar en el canal, a Erasmo Wong hijo, por la oportunidad de este año maravilloso, donde hemos podido desarrollar un programa, donde hemos estado muy felices”.
El final de ‘Habla Chino’: el anuncio que sorprendió al público
Aldo Miyashiro sorprendió a los televidentes al confirmar el fin de Habla Chino luego de un año al aire. En su despedida, señaló que se trató de una etapa positiva en lo profesional y en lo personal, y agradeció a diferentes áreas del canal por el trabajo diario.
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“Por supuesto, agradecer a toda la gente acá del canal, pues toda la técnica, los cámaras, la gente de utilería. ¡Cómo hemos vacilado! Cómo nos hemos divertido acá en el programa y me recibieron de verdad como si estuviese acá diez años y desde el primer momento comenzó la diversión, comenzó la joda y estoy muy agradecido de verdad con todos ustedes”, manifestó.
También remarcó la conexión con la audiencia y el retorno que recibía en la calle, un punto que sostuvo como parte del balance del año en pantalla. “Y sobre todo estoy agradecido con el público, porque cada vez que salgo a la calle me comentan el programa, me hablan del programa”, dijo.
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“Sé que muchos van a continuar acá”: el mensaje sobre su equipo
Uno de los pasajes que más llamó la atención en la despedida de Miyashiro fue cuando mencionó a su equipo y dejó abierta la continuidad de varios de ellos en Willax. En vivo, agradeció el trabajo de sus colaboradores y afirmó que una parte del grupo permanecerá en la televisora.
“Quiero agradecer después a mi equipo maravilloso, comandado por Víctor Hugo Dávila, con Gabriela, con Mónica, con el Gringo, con Ada, con Shirley, con Katia, ahora con Carlos, con el Pelado. Tremendo equipo que ha demostrado tanto su valía, que sé que muchos van a continuar acá en el canal y eso me da de verdad muchísima alegría y muchísimo agradecimiento también con Willax Televisión”.
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En su cierre, Miyashiro volvió sobre esa idea y expresó satisfacción por el futuro de quienes siguen en el canal. “Me voy muy contento, muy agradecido. Que tenga muchos éxitos más Willax acá y que los compañeros que se quedan sigan demostrando su profesionalismo y su valía, porque lo han demostrado durante todo este año”, sostuvo.
“Así termina Habla Chino. ¡Aquí Habla Chino!”, concluyó.
Víctor Hugo Dávila confirma que se queda
Tras el término del programa, Víctor Hugo Dávila se pronunció con Trome y habló del cierre de la etapa de Miyashiro en Willax. El productor o integrante del equipo —según se menciona en el propio testimonio— relató que la noticia llegó días antes y que, aunque no fue sencillo procesarla, mantiene su agradecimiento hacia el conductor.
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“La semana pasada Aldo nos comentó que no llegaba a un acuerdo y no fue fácil entender cuando me lo dijo; igual sabe lo agradecido que estoy con él, son quince años trabajando juntos”, reveló.
Con esas palabras, Dávila dejó en claro que el vínculo profesional entre ambos tiene una larga trayectoria, pero que, al menos por ahora, sus caminos se separan: Miyashiro deja el canal y él permanece en Willax.
Qué hará el equipo en Willax: “Estamos definiendo”
En esa misma conversación, Víctor Hugo explicó que el grupo se encuentra evaluando cuál será el siguiente paso dentro del canal. La continuidad no estaría atada a Habla Chino, sino a un nuevo esquema que aún está en definición.
Ante la consulta sobre lo que harán, respondió: “Estamos definiendo qué cosa vamos a hacer en Willax, si un nuevo programa o sumarnos a uno”.
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La frase resume el punto central del momento: mientras Miyashiro cierra un ciclo y se despide “muy contento”, parte de su equipo reorganiza su futuro profesional dentro de la misma televisora, con la posibilidad de integrarse a otro espacio o levantar un proyecto distinto.
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