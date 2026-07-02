Perú

Nayib Bukele envía carta a Keiko Fujimori para felicitarla: “Mis mejores deseos por el éxito de su gestión”

El mandatario felicitó a la lideresa de Fuerza Popular por su elección y ratificó la voluntad de El Salvador de fortalecer la cooperación bilateral

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones entre ambos países
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones entre ambos países

El líder de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este jueves a la presidenta electa Keiko Fujimori, le transmitió sus mejores deseos para la nueva gestión y reafirmó el compromiso de su país con el fortalecimiento de la relación bilateral.

“En nombre del pueblo y Gobierno de la República de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato transmitirle mis más sinceras felicitaciones con motivo de su elección como presidenta”, indicó el mandatario en una carta fechada el martes, pero difundida este jueves por el partido Fuerza Popular.

El mandatario salvadoreño sostuvo que su victoria en las urnas “constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.

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También reiteró la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo “los profundos lazos” de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a sus pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones”.

Nayib Bukele
Bukele destacó que el triunfo de Fujimori representa la confianza del pueblo peruano en su liderazgo para dirigir al país hacia mayor prosperidad y estabilidad

“Hago propicia la ocasión para expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión y por el fortalecimiento permanente del progreso y la prosperidad de la República del Perú”, concluyó.

Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su contrincante en el balotaje Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que sumó un total de 9.173.755 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia entre ambos fue de apenas 49.641 votos.

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Su llegada a Palacio de Gobiero luego de tres derrotas consecutivas le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes. 

Durante la campaña, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir un megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial con el 50,135% de los votos válidos, superando por 49.641 votos a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú
Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial con el 50,135% de los votos válidos, superando por 49.641 votos a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú

Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años de funcionamiento, según las autoridades de seguridad, con los miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.

El Cecot tiene una capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, pero hasta ahora se desconoce el número total de reos en la cárcel. Fue presentado por el propio mandatario en una cadena nacional de radio y televisión transmitida un día después del comienzo de las operaciones.

La megacárcel se encuentra en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, y es un laberinto de cemento, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.

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