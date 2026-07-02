Nayib Bukele envía carta a Keiko Fujimori para felicitarla: “Mis mejores deseos por el éxito de su gestión”

El líder de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este jueves a la presidenta electa Keiko Fujimori, le transmitió sus mejores deseos para la nueva gestión y reafirmó el compromiso de su país con el fortalecimiento de la relación bilateral.
“En nombre del pueblo y Gobierno de la República de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato transmitirle mis más sinceras felicitaciones con motivo de su elección como presidenta”, indicó el mandatario en una carta fechada el martes, pero difundida este jueves por el partido Fuerza Popular.
El mandatario salvadoreño sostuvo que su victoria en las urnas “constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.
PUBLICIDAD
También reiteró la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo “los profundos lazos” de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a sus pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones”.
“Hago propicia la ocasión para expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión y por el fortalecimiento permanente del progreso y la prosperidad de la República del Perú”, concluyó.
Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su contrincante en el balotaje Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que sumó un total de 9.173.755 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia entre ambos fue de apenas 49.641 votos.
PUBLICIDAD
Su llegada a Palacio de Gobiero luego de tres derrotas consecutivas le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes.
Durante la campaña, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir un megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años de funcionamiento, según las autoridades de seguridad, con los miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.
PUBLICIDAD
El Cecot tiene una capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, pero hasta ahora se desconoce el número total de reos en la cárcel. Fue presentado por el propio mandatario en una cadena nacional de radio y televisión transmitida un día después del comienzo de las operaciones.
La megacárcel se encuentra en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, y es un laberinto de cemento, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.
Más Noticias
Kenji Cabrera se fracturó el quinto metatarsiano y estará fuera de Vancouver Whitecaps por tiempo indefinido
El líder de la Conferencia Oeste no ha ofrecido detalles acerca de cómo se lesionó el peruano y se ha limitado a brindar pronósticos. Las probabilidades de que se pierda el resto de la campaña en la MLS son muy altas
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 2 de julio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú recomienda a la ciudadanía mantener listas sus mochilas de emergencia y practicar rutas de evacuación ante la posibilidad de un sismo mayor en zonas urbanas
Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de julio en Chiclayo
La ciudad de la amistad suele ser árida y cálida debido a su posición en la costa norte del país, cerca del desierto costero y el océano Pacífico
Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año
Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana
La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD