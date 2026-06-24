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Suiza vence a Canadá en el Mundial 2026 y se queda con el primer puesto del Grupo B en Vancouver: el resumen y los goles, en vídeo

La selección local perdió el liderato y afrontará las eliminatorias tras su mejor fase de grupos en un Mundial

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Mundial 2026 - Suiza 2 - Canadá 1 - ES

Suiza se ha impuesto a Canadá por 2-1 en Vancouver y se ha quedado con el primer puesto del Grupo B, un resultado que ha frenado la celebración del anfitrión y ha dejado una advertencia clara al equipo de Jesse Marsch antes de las eliminatorias del Mundial.

Canadá necesitaba al menos un empate para cerrar la fase de grupos como líder, pero ha terminado segunda pese a haber alcanzado los dieciseisavos, el mejor resultado de su historia en un Mundial. La selección suiza, obligada a ganar, ha resuelto el partido con un arranque dominante y dos golpes en la segunda parte.

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El encuentro empezó con una Suiza más agresiva, más precisa en la ocupación de los espacios y más dañina cuando encontró la espalda de la defensa canadiense. El conjunto de Murat Yakin detectó muy pronto una grieta que el equipo local no consiguió cerrar en casi ningún tramo del choque.

Crépeau evita el gol suizo en el arranque

A los 11 minutos, Ricardo Rodríguez filtró un pase para Breel Embolo, que se ha plantado solo ante Maxime Crépeau. El guardameta canadiense ha sostenido a su equipo con una parada decisiva y la defensa ha evitado el gol en el rechace.

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Maxime Crepeau tras el partido (REUTERS/Lee Smith)
Maxime Crepeau tras el partido (REUTERS/Lee Smith)

La jugada no fue aislada, pues el equipo helvético volvió a encontrar vías interiores con facilidad y generó nuevas ocasiones por medio de Embolo y Rubén Vargas, mientras Canadá respondía con una acción anulada a Cyle Larin por fuera de juego y un remate de Tajon Buchanan que obligó a intervenir a Gregor Kobel.

La selección local ha crecido antes del descanso empujada por el ambiente del BC Place y por la necesidad de alejarse de su propia área. Jonathan David conectó con Ali Ahmed en una acción peligrosa y el propio delantero canadiense rozó el gol antes del intermedio, aunque la sensación seguía siendo incómoda para el anfitrión, demasiado dependiente de Crépeau.

Manzambi y Vargas abren el camino suizo tras el descanso

El giro llegó al inicio de la segunda mitad. En apenas 40 segundos, Johan Manzambi encontró a Vargas dentro del área y el jugador del Sevilla cruzó un disparo duro y ajustado al poste izquierdo para firmar el 0-1.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza contra Canadá - BC Place, Vancouver, Canadá - 24 de junio de 2026. El suizo Rubén Vargas celebra el primer gol de su equipo junto a Johan Manzambi. REUTERS/Lee Smith
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza contra Canadá - BC Place, Vancouver, Canadá - 24 de junio de 2026. El suizo Rubén Vargas celebra el primer gol de su equipo junto a Johan Manzambi. REUTERS/Lee Smith

La ventaja suiza no se quedó ahí, ya que en el minuto 57, un balón largo superó a Luc de Fougerolles, Embolo recibió y asistió a Manzambi, que entró en el área y batió a Crépeau con un remate que el portero no pudo retener.

Ese 0-2 confirmó la superioridad suiza en las dos áreas y congeló el estadio. Jesse Marsch reaccionó con cambios inmediatos y dio entrada a Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Stephen Eustáquio para modificar la estructura ofensiva de Canadá.

Johan Manzambi celebra su gol ante Canadá (REUTERS/Lee Smith)
Johan Manzambi celebra su gol ante Canadá (REUTERS/Lee Smith)

La respuesta local ha tenido más empuje que claridad. Canadá ha cargado el área con centros laterales, ha acumulado saques de esquina y ha encontrado en Millar una vía de progresión por la izquierda, aunque Jonathan David vio bloqueado un remate claro en el minuto 67.

El partido se ha reabierto en el minuto 76. Promise David, recién incorporado tras sustituir a Buchanan, ha marcado en su primer toque después de que Nathan Saliba controlara un balón largo dentro del área suiza y le sirviera un pase para empujar el 2-1 a la red.

Promise David celebra su primer gol (REUTERS/Albert Gea)
Promise David celebra su primer gol (REUTERS/Albert Gea)

A partir de ahí, el choque entró en un tramo de resistencia para Suiza. Derek Cornelius rozó el empate con un cabezazo que se marchó junto al poste derecho tras una falta colgada al área, y el propio defensa llegó tarde por muy poco a otro balón ya en el añadido.

El equipo de Yakin resistió sin Manzambi ni Embolo en los últimos minutos, protegió a Kobel y encontró alivio en cada despeje. Canadá ha perdido el liderato que tenía al alcance con el empate, pero ha sellado igualmente el pase a dieciseisavos con el mejor registro mundialista de su historia.

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