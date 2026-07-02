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Daniela Muñoz valoró el triunfo de Perú ante Argentina en la Copa Latina: “Nosotros tampoco jugamos con el equipo titular”

La jugadora de la ‘bicolor’ puso en contexto la victoria ante la ‘albiceleste’ en el cuadrangular en Lima y explicó que el torneo se disputó con esquemas alternativos por parte de ambas escuadras

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La integrante de la selección peruana hizo un balance del torneo y compartió sus conclusiones. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana cerró con buenas sensaciones su participación en la Copa Latina de Vóley 2026, torneo en el que Perú Mundialista se consagró campeón tras imponerse en sus tres presentaciones, incluida una vibrante remontada por 3-2 sobre Argentina en la última jornada. Sin embargo, el título también dio paso a un debate entre los aficionados debido a que el conjunto ‘albiceleste’ llegó a Lima con un plantel alternativo y sin varias de sus principales figuras.

Frente a ese escenario, Daniela Muñoz salió al frente para poner en contexto el rendimiento de ambas escuadras. La voleibolista peruana destacó que el certamen cumplió su principal objetivo: servir como preparación para los próximos compromisos internacionales y permitir que jugadoras de ambos países sumen experiencia y minutos en cancha.

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“La verdad estoy muy contenta. Sabíamos que este campeonato era como preparación para conocernos, estamos muy felices con el trabajo de ambos equipos, Olímpico y Mundialista. Muy contentas y ahora a descansar y seguir trabajando para lo que se viene”, comentó la atacante tras el cierre del cuadrangular.

Durante el torneo, varios seguidores relativizaron el título conseguido por Perú debido a las numerosas ausencias de Argentina. No obstante, Muñoz recordó que la selección nacional tampoco presentó a su plantel principal, por lo que consideró que la competencia fue beneficiosa para ambas delegaciones.

“Este campeonato nos ha servido mucho para saber más o menos en qué nivel estamos. Obviamente Argentina no ha venido con su equipo titular, nosotros tampoco estamos con el equipo titular, pero creo que eso nos ayuda más individualmente para que luego el colectivo se vea mucho mejor”, aseguró.

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Daniela Muñoz fue protagonista con la selección peruana en la Copa Latina de Vóley 2026.
Daniela Muñoz fue protagonista con la selección peruana en la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

Un torneo para fortalecer el grupo

Más allá de los resultados, Daniela Muñoz explicó que el comando técnico peruano aprovechó la Copa Latina para realizar constantes rotaciones y generar mayor entendimiento entre las jugadoras, especialmente en posiciones clave como el armado.

“Desde un principio sabíamos que los equipos iban a rotar bastante, especialmente con las armadoras, para poder tener un poco más de relación, conocernos un poco más. Creo que ha sido muy importante para ambos equipos conocernos y saber que eso es muy importante: la relación de armadora-puntas, igual con las centrales y con todas las chicas en general”.

La voleibolista también destacó que cada integrante del plantel afrontó el cuadrangular como una oportunidad para demostrar sus condiciones y seguir compitiendo por un lugar dentro de la selección.

Cada una viene a ganarse su lugar. Yo he dado todo de mí, he tratado de aportar lo máximo al equipo. Sé que aún puedo dar muchísimo más personalmente, pero muy contenta con el rendimiento, también con mis compañeras. Y al final lo importante es que el equipo se vea bien, que Perú pueda llegar al nivel que tenía antes”, afirmó.

La argentina Milena Margaria quedó impresionada con el nivel de Perú en la Copa Latina de Vóley 2026
Perú venció 3-2 a Argentina en la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

Los aspectos que aún debe mejorar Perú

Aunque el balance del torneo fue positivo, Muñoz reconoció que la selección todavía tiene aspectos por perfeccionar antes de afrontar los siguientes retos del calendario internacional. En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de ganar confianza y mostrar mayor agresividad en los momentos decisivos de cada partido.

Falta trabajar en la confianza y la agresividad. No es una liga nacional, tenemos que ser más contundentes en la definición. Sabemos que eso es un poco lo que nos falta, pero muy contentas porque estos partidos nos ha servido mucho para sumar minutos, para agarrar ritmo, que era lo que nos faltaba, y ahora a prepararnos más para los demás campeonatos”.

Tras ganar la Copa Latina, la selección peruana continuará con su proceso de preparación pensando en los desafíos que afrontará durante el segundo semestre. El cuadrangular dejó conclusiones importantes para el comando técnico y confirmó que, más allá de los resultados, el principal objetivo era ampliar las alternativas del plantel y fortalecer el funcionamiento colectivo de cara a las próximas competencias internacionales.

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