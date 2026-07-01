Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas: día, hora y canal TV del choque por la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews

Sporting Cristal quedó a un paso de instalarse en la gran final de la Liga Femenina 2026 tras imponer condiciones en el partido de ida de las semifinales. El equipo dirigido por Vivian Ayres derrotó con autoridad por 4-1 a Atlético Andahuaylas en el Alberto Gallardo, un resultado que le otorga un importante margen de tranquilidad antes de afrontar la exigente visita a la ciudad apurimeña. Sin embargo, la clasificación todavía no está sentenciada y las ‘celestes’ deberán sostener su ventaja en un escenario siempre complicado por la altura y el empuje del conjunto local.

Del otro lado, el cuadro conducido por Roger Pezo confía en protagonizar una remontada histórica frente a su afición. Las andahuaylinas ya saben lo que es hacerse fuertes en casa, pues durante el Torneo Apertura vencieron por 2-1 a Sporting Cristal en ese mismo escenario. No obstante, esa victoria ahora no será suficiente: para revertir la serie deberán duplicar esfuerzos y ganar por una diferencia mayor, ya que llegan con tres goles de desventaja tras el contundente resultado registrado en el primer enfrentamiento.

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Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas: día, hora del partido por la Liga Femenina 2026

La atención se centra en el próximo enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, quienes disputarán la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido se llevará a cabo el domingo 5 de julio en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, donde el conjunto cutervino oficiará de local.

Los organizadores han fijado el horario de inicio para las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En los países vecinos de Bolivia, Chile y Venezuela, el encuentro comenzará a las 14:00 horas. Por su parte, los aficionados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deberán esperar hasta las 15:05 horas para el pitazo inicial.

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Atlético Andahuaylas apela a su localía para dar vuelta a una serie en que cae por 4-1. Crédito: Instagram Atlético Andahuaylas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina 2026 será accesible para toda la afición a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Gracias a esta señal, los hinchas podrán seguir el partido en directo, sin importar su ubicación geográfica, y disfrutar de la totalidad del encuentro en tiempo real.

A través de Bicolor+, la organización garantiza que las semifinales sean visibles de forma gratuita y con acceso sencillo por internet, lo que representa una apuesta por la masificación del fútbol femenino y la inclusión de seguidores de distintas regiones.

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Para quienes buscan información minuto a minuto, la cobertura especial en la web de Infobae Perú complementará la experiencia digital. El sitio ofrecerá la previa, los goles, las incidencias más importantes y todos los datos relevantes del duelo, permitiendo a los lectores mantenerse informados sobre el desarrollo de la segunda semifinal.

La ida de semifinales dejó a las celestes con margen importante gracias al triplete de Tamara Alves, aunque la definición será el 5 de julio en Los Chankas ante un rival obligado a remontar (Liga Femenina FPF)

El desarrollo de la primera semifinal

Sporting Cristal dio un paso importante hacia la final de la Liga Femenina 2026 gracias a una actuación convincente en el encuentro de ida. El conjunto dirigido por Vivian Ayres tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró la recompensa a los 15 minutos, cuando Melanny Mondaca apareció dentro del área para romper la paridad y adelantar a las celestes con un remate certero.

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El inicio del segundo tiempo consolidó el dominio rimense. Apenas a los 48 minutos, Tamara Alves amplió la diferencia con el 2-0 y parecía encaminar una victoria sin sobresaltos. Sin embargo, Atlético Andahuaylas reaccionó diez minutos después gracias a Brenda Caminos, quien descontó a los 58′ y devolvió la ilusión al conjunto apurimeño, que buscó acercarse aún más en el marcador.

Pese al impulso anímico de la visita, Sporting Cristal recuperó rápidamente el control del compromiso. La gran figura de la noche fue nuevamente Tamara Alves, quien apareció en el tramo final para sentenciar la historia. La atacante convirtió a los 78 y 84 minutos, completó un brillante triplete y selló el definitivo 4-1. Con ese resultado, las ‘celestes’ viajarán a Andahuaylas con una ventaja importante, aunque conscientes de que todavía deberán cerrar la serie en un escenario complicado por la altura y el respaldo de la afición local.

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