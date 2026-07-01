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Dónde ver Bélgica vs Senegal HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Fase decisiva de la gran cita en marcha. Dos elencos irregulares se harán presente en Seattle, esperanzados en que las individualidades de sus astros marquen diferencias. Conoce las señales de transmisión en la siguiente nota

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Bélgica se enfrenta a Senegal por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP
Bélgica se enfrenta a Senegal por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP

A Senegal se le presenta la evaluación más compleja de su andadura en el Mundial 2026. Los de Pape Thiaw tendrán que realizar una exhibición inmaculada y fantástica ante una invicta pero irregular Bélgica, en la tercera jornada de los dieciseisavos de final, si es que desean seguir en carrera en la gran cita.

El lance, correspondiente a la primera llave de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026, está pactado para hoy, miércoles 1 de julio, a las 15:00 horas de Perú / 22:00 horas de Europa. Las señales encargadas de la difusión son: América TV / DSports / Telemundo / FOX Sports / DAZN / RTS1 / VRT / RTBF.

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Jérémy Doku
Jérémy Doku, carta en ataque de Bélgica. - Crédito: AFP

Senegal inició la justa mundialista con una caída 3-1 frente a Francia y luego perdió 3-2 ante Noruega. Los resultados cosechados obligaron al conjunto africano a buscar una victoria clara y revitalizadora en la última fecha para mantener la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros.

En el duelo clave, el seleccionado senegalés marcó el primer gol a los cuatro minutos y, aunque no aumentó la ventaja en la primera parte, en el complemento sumó varios tantos. El marcador final, un contundente 5-0 frente a Irak, le permitió asegurar el pase a los 16avos de final del certamen.

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La selección de Bélgica, entretanto, debutó en la Copa del Mundo con un empate 1-1 frente a Egipto y luego igualó 0-0 ante Irán. En el tercer partido, el equipo mostró su ofensiva al vencer 5-1 a Nueva Zelanda. Un doblete de Leandro Trossard y un tanto de Kevin De Bruyne pusieron el 3-0.

Los oceánicos descontaron, pero Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers marcaron en el cierre, asegurando el primer lugar del grupo para los europeos. Así, Bélgica avanzó de manera sólida a la siguiente fase, destacando su contundencia en el último encuentro.

Pape Gueye, de Senegal, celebra el tercer gol ante Irak junto a Idrissa Gueye. - Crédito: AFP
Pape Gueye, de Senegal, celebra el tercer gol ante Irak junto a Idrissa Gueye. - Crédito: AFP

Dónde ver Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido se podrá seguir en varios países gracias a una extensa red de señal televisiva y plataformas digitales. En Perú habrá difusión por intermedio de América TV / América TVGO y en la mayoría de Sudamérica, DSports y DGO ofrecerán la transmisión completa. Desde Bélgica, conviene mencionar, que las únicas teleoperadoras gratuitas son VRT y RTBF; entretanto, en Senegal pasará la propio en RTS1.

Para quienes residen fuera de la región, la cobertura internacional estará a cargo de canales como FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, según disponibilidad local. Así, el compromiso asegura visibilidad global adaptada a cada territorio y plataforma, permitiendo que el público no pierda detalle del Mundial 2026.

Horario de Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026

El duelo está fijado para este miércoles 1 de junio en el Estadio Seattle, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios del partido en distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 horas
  • Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 17:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • España: 22:00 horas

Alineaciones probables de Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026

- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku.

- Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye

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