Dónde ver Bélgica vs Senegal HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Bélgica se enfrenta a Senegal por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP

A Senegal se le presenta la evaluación más compleja de su andadura en el Mundial 2026. Los de Pape Thiaw tendrán que realizar una exhibición inmaculada y fantástica ante una invicta pero irregular Bélgica, en la tercera jornada de los dieciseisavos de final, si es que desean seguir en carrera en la gran cita.

El lance, correspondiente a la primera llave de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026, está pactado para hoy, miércoles 1 de julio, a las 15:00 horas de Perú / 22:00 horas de Europa. Las señales encargadas de la difusión son: América TV / DSports / Telemundo / FOX Sports / DAZN / RTS1 / VRT / RTBF.

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Jérémy Doku, carta en ataque de Bélgica. - Crédito: AFP

Senegal inició la justa mundialista con una caída 3-1 frente a Francia y luego perdió 3-2 ante Noruega. Los resultados cosechados obligaron al conjunto africano a buscar una victoria clara y revitalizadora en la última fecha para mantener la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros.

En el duelo clave, el seleccionado senegalés marcó el primer gol a los cuatro minutos y, aunque no aumentó la ventaja en la primera parte, en el complemento sumó varios tantos. El marcador final, un contundente 5-0 frente a Irak, le permitió asegurar el pase a los 16avos de final del certamen.

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La selección de Bélgica, entretanto, debutó en la Copa del Mundo con un empate 1-1 frente a Egipto y luego igualó 0-0 ante Irán. En el tercer partido, el equipo mostró su ofensiva al vencer 5-1 a Nueva Zelanda. Un doblete de Leandro Trossard y un tanto de Kevin De Bruyne pusieron el 3-0.

Los oceánicos descontaron, pero Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers marcaron en el cierre, asegurando el primer lugar del grupo para los europeos. Así, Bélgica avanzó de manera sólida a la siguiente fase, destacando su contundencia en el último encuentro.

Pape Gueye, de Senegal, celebra el tercer gol ante Irak junto a Idrissa Gueye. - Crédito: AFP

Dónde ver Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido se podrá seguir en varios países gracias a una extensa red de señal televisiva y plataformas digitales. En Perú habrá difusión por intermedio de América TV / América TVGO y en la mayoría de Sudamérica, DSports y DGO ofrecerán la transmisión completa. Desde Bélgica, conviene mencionar, que las únicas teleoperadoras gratuitas son VRT y RTBF; entretanto, en Senegal pasará la propio en RTS1.

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Para quienes residen fuera de la región, la cobertura internacional estará a cargo de canales como FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, según disponibilidad local. Así, el compromiso asegura visibilidad global adaptada a cada territorio y plataforma, permitiendo que el público no pierda detalle del Mundial 2026.

Horario de Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026

El duelo está fijado para este miércoles 1 de junio en el Estadio Seattle, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios del partido en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 horas

Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 17:00 horas

México: 14:00 horas

España: 22:00 horas

Alineaciones probables de Bélgica vs Senegal por dieciseisavos del Mundial 2026

- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku.

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- Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye