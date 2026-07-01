La pesca en la balanza. ¿Cómo recibe el nuevo gobierno el sector pesquero?

Fotografía de archivo de aves en un puerto de pescadores artesanales de Perú. EFE/ Paolo Aguilar

A pesar de su importancia, tanto en términos económicos como sociales, el sector pesquero, especialmente el de la pesca artesanal, quedó relegado en la campaña electoral. Hoy, estando muy cerca del cambio de gobierno, es buen momento para hacer un balance de lo avanzando en los últimos cinco años y los retos que quedan pendientes y que las próximas autoridades pesqueras deberán abordar.

El principal punto positivo a destacar es que se ha dado una mayor atención, aunque aún insuficiente, al ordenamiento de la pesca artesanal y de menor escala, responsable del 94% del alimento marino de origen nacional, generadora de más del 85% de empleos, en mar y tierra, relacionados con la actividad pesquera peruana. A pesar de su importancia, esta actividad se encuentra en crisis debido al exceso de capacidad de flota y la falta de medidas de manejo sobre varias de las principales especies que se aprovechan comercialmente y que hoy muestran signos de sobreexplotación, como el lenguado, el mero, el ojo de uva, las conchas de abanico y el choro, entre otras. La situación no es nueva, un estudio del 2020 ya evidenciaba que los pescadores artesanales venían realizando un mayor esfuerzo (más inversión, faenas más largas) para conseguir las mismas capturas que antaño, disminuyendo sus ingresos y llevando a que muchos de ellos vivan por debajo de la línea de pobreza.

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El primero aprobó la inclusión del delito de construcción ilegal de embarcaciones pesqueras como delito ambiental en el Código Penal, y aprobó la Ley 31749 que actualizó la Ley General de Pesca para proteger mejor los hábitats costeros y reclasificar la actividad pesquera, sincerando la diferencia entre la pesca artesanal con predominio del trabajo manual de la pesca de menor escala que utiliza sistemas mecanizados similares a los de la flota industrial.

Por su parte, desde el Ejecutivo destacan la aprobación del reglamento de ordenamiento pesquero de la pota, la pesquería artesanal más grande del país en términos de volumen y exportaciones, el decreto supremo que fortaleció los requisitos para el ingreso de embarcaciones extranjeras a puertos peruanos, y los esfuerzos continuos por ampliar la cobertura del sistema de seguimiento satelital a toda la flota pesquera, con un enfoque progresivo según la capacidad de bodega de las embarcaciones.

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Sin embargo, a pesar de lo avanzando, la situación sigue siendo crítica. Aún no se logra frenar el crecimiento ilegal de la flota, que según datos de IMARPE ya excede las 23 mil embarcaciones. Ninguna medida de ordenamiento será eficaz mientras el esfuerzo pesquero sigue aumentando y haya una flota operando en la ilegalidad. Prueba de ello es lo que viene sucediendo con la pesquería de pota, en la que a pesar del avance regulatorio, las últimas temporadas de pesca han estado marcadas por denuncias de pesca ilegal, reclamos por lo rápido que se llega a las cuota de captura y la consecuente disminución de los precios en playa.

En este escenario ¿cuáles deberían ser las prioridades de las nuevas autoridades del sector?

Lo primero y más importante es cerrar de forma definitiva los procesos de formalización y poner en marcha operativos de interdicción que lleven a la clausura de astilleros ilegales y el desguace de embarcaciones fantasma. La ley y el protocolo existen, toca hacerlos funcionar inyectando recursos y atendiendo los cuellos de botella que puedan existir.

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Implementar las medidas de protección de la zona costera establecidas por la Ley 31749 en beneficio de la pesca artesanal, específicamente la restricción a la pesca con cerco mecanizado dentro de las 3 primeras millas marinas. A pesar de ser una medida legalmente exigible, hasta la fecha el Ministerio de la Producción se ha negado a hacerla cumplir poniendo como excusa la falta de normas complementarias, que además de no ser necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la restricción, se encuentran aún pendientes por su propia responsabilidad ya que es la autoridad a cargo de aprobarlas.

Continuar con la ampliación de cobertura del sistema de seguimiento satelital a toda la flota, lo que permitirá contar con información oportuna que no solo fortalecerá la lucha contra la pesca ilegal, sino también la mejor comprensión de los patrones de comportamiento de la flota para la adopción de medidas de manejo.

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Fortalecer al IMARPE para que cuente con los recursos y herramientas necesarias para cubrir la brecha en investigación científica, especialmente sobre recursos aprovechados por la pesca artesanal, que a pesar de ser importantes para la seguridad alimentaria del país se encuentran poco estudiados; y responder a los retos actuales como el exceso de esfuerzo pesquero, la degradación de hábitats, el cambio climático y la contaminación plástica. No es posible un buen manejo pesquero sin buena ciencia que lo respalde.

Además, utilizar los resultados de esas investigaciones, para avanzar en la adopción de medidas de manejo para la recuperación de las especies costeras, esas que son el principal insumo de nuestro plato bandera, el ceviche, hoy golpeadas por la sobrepesca y asegurar que las próximas generaciones de peruanos puedan seguir disfrutando de la riqueza marina de la que tanto nos orgullecemos.

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“No es posible un buen manejo pesquero sin buena ciencia que lo respalde.”

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que estamos ante un fenómeno El Niño, cuyos impactos se sentirán no solo en el sector pesquero y la biodiversidad marina, sino el país en general y que requieren de una respuesta multisectorial e integrada por parte del Estado, para mitigar los daños y tomar medidas adaptativas para aprovechar las oportunidades que también trae consigo.