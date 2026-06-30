Ignacio Buse vs Jenson Brooksby: día, hora y canal TV del partido por segunda ronda de Wimbledon 2026

Ignacio Buse continúa alimentando la ilusión del tenis peruano en Wimbledon 2026. Tras romper una sequía de más de 30 años sin victorias nacionales en el cuadro principal del Grand Slam británico, el joven tenista afrontará un exigente desafío en la segunda ronda frente al estadounidense Jenson Brooksby, con la posibilidad de seguir haciendo historia sobre el césped londinense.

El peruano llega fortalecido luego de imponerse a Emilio Nava en un intenso encuentro que resolvió en cuatro sets y casi tres horas de juego. Ese triunfo no solo le permitió avanzar por primera vez a la segunda ronda de Wimbledon, sino que también lo convirtió en el primer compatriota en lograrlo desde la recordada campaña de Jaime Yzaga en 1994.

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Del otro lado estará Brooksby, un rival de mayor experiencia en el circuito ATP que inició su participación con una sólida victoria en sets corridos sobre Aleksandar Vukić.

Ignacio Buse logró un sólido triunfo ante Emilio Nava en cuatro sets en Wimbledon. ESPN

Ignacio Buse vs Jenson Brooksby: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Jenson Brooksby se disputará este miércoles 1 de julio en la court 18 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres. El tenista peruano saltará a la cancha aproximadamente a las 05:00 horas de Perú.

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, el duelo también podrá seguirse a través de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros del calendario profesional.

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En paralelo, Infobae Perú contará con el seguimiento del encuentro a través de su página web e informará el resultado del partido y todos los detalles de la participación de ‘Nacho’ en el Grand Slam londinense.

Ignacio Buse compite en el cuadro principal de Wimbledon 2026 como uno de los sembrados. Crédito: ATP

El crecimiento exponencial de Ignacio Buse

El ascenso de Ignacio Buse en el circuito ATP ha sido uno de los más llamativos del tenis sudamericano en los últimos años. En apenas tres temporadas, el peruano pasó de competir principalmente en torneos ITF y Challenger a instalarse entre los mejores jugadores del mundo, escalando más de 500 posiciones en el ranking ATP gracias a una evolución constante tanto en su nivel de juego como en su madurez competitiva.

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La temporada 2026 marcó el punto de quiebre definitivo en su carrera. Buse sorprendió al alcanzar las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, resultado que confirmó que podía competir de igual a igual frente a rivales de primer nivel. Meses después dio un paso aún más importante al conquistar el ATP 500 de Hamburgo, el primer título de su trayectoria en el circuito principal y, además, en un certamen de esa categoría, consolidándose como una de las grandes revelaciones del año.

Su irrupción también quedó reflejada en Wimbledon. Pese a que la hierba nunca fue su superficie predilecta, el peruano consiguió la primera victoria de su carrera en un Grand Slam, un logro que confirma la versatilidad que ha adquirido su tenis y que alimenta las expectativas de seguir protagonizando resultados históricos.

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El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

El ganador podría enfrentarse a Jannik Sinner

Si Ignacio Buse logra superar al estadounidense Jenson Brooksby, el premio podría ser uno de los desafíos más importantes de toda su carrera. En la tercera ronda de Wimbledon 2026 aparecería, en teoría, el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo y principal favorito para conquistar el título en Londres.

El líder del ranking ATP comparte el mismo sector del cuadro que el peruano y también deberá cumplir con su tarea para que ese esperado enfrentamiento se concrete. Antes, Sinner tendrá que imponerse al portugués Nuno Borges, un rival que buscará dar la sorpresa frente al mejor jugador del circuito.

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De concretarse ambos resultados, Wimbledon tendría uno de los duelos más atractivos de la tercera ronda. Para Buse sería la oportunidad de medirse por primera vez ante el mejor tenista del planeta y poner a prueba el extraordinario crecimiento que ha mostrado durante la presente temporada frente a uno de los máximos candidatos al trofeo.