Hernán Barcos tras el 4-1 de Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “La hinchada está confiando de nuevo en nosotros”

Hernán Barcos valoró el 4-1 de Sporting Cristal ante Sport Huancayo por la quinta fecha del Clausura 2026, elogió el juego ofensivo y la sociedad en ataque con Michael Hoyos, y resaltó el retorno del público (Liga 1)

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Sporting Cristal consiguió una victoria amplia y de alto impacto en el torneo. El equipo se impuso 4-1 a Sport Huancayo esta mañana por la quinta fecha del Clausura de la Liga 1 2026, un resultado que, además de los goles, dejó señales en el juego y en el ánimo del plantel.

En ese contexto, Hernán Barcos, delantero del conjunto celeste, subrayó la importancia de la eficacia en casa, la propuesta ofensiva y el respaldo de la tribuna, al remarcar que el estadio se vio con una convocatoria importante y que eso refleja un cambio en el vínculo con la gente.

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También habló de la coordinación entre los atacantes, de su relación con Michael Hoyos y del objetivo declarado del grupo: ir por el título sin especular.

Un triunfo amplio, con intención ofensiva y control del juego

Hernán Barcos destacó el 4-1 de Sporting Cristal ante Sport Huancayo y valoró la propuesta ofensiva del equipo, que mantuvo la presión, jugó cerca y encontró contundencia frente al arco. (Liga 1)

Barcos remarcó que el resultado no solo se explicó por la diferencia en el marcador, sino por la forma en la que el equipo encaró el partido. “Ganar así con contundencia, ¿no? Hacer cuatro goles en nuestra casa con nuestra gente”, dijo en zona mixta, y añadió que el equipo sostuvo un plan que buscó atacar y presionar. “Creo que sí, se jugó bien también, no solo la contundencia, sino que se jugó bien, se jugó ofensivo, se fue agresivo. No perdimos la pelota, estamos todos cerca y eso es lo que trabajamos”.

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En su descripción del encuentro, el delantero insistió en que el equipo se mantuvo junto para facilitar apoyos y reducir espacios entre líneas, un punto que asoció al trabajo previo. Esa cercanía, explicó, favoreció la circulación y ayudó a sostener una propuesta con vocación de ataque. El 4-1, en ese sentido, funcionó como una confirmación de lo que buscaban: un rendimiento con iniciativa y un marcador que lo acompañara.

El atacante también vinculó el resultado con el hecho de jugar en casa y con el empuje del público. En esa combinación, según su mirada, se explicó parte del desempeño: un equipo decidido a proponer y una tribuna que acompañó en un partido con alto volumen ofensivo y cuatro goles a favor.

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La sociedad en ataque y el valor del gol para los delanteros

Barcos valoró la conexión que viene construyendo con Michael Hoyos en Sporting Cristal y resaltó que la cercanía entre los delanteros facilita el juego y genera más opciones para llegar al gol. (Liga 1)

Consultado por la conexión entre los atacantes, Barcos se detuvo en la complementariedad con Michael Hoyos y en lo que implica para un delantero tener un socio cercano. “Sí, sí, obvio. Para uno por ahí es más fácil porque tenés uno más cerca. Michael es un jugador inteligente que, que también sabe jugar con otro”, afirmó.

El delantero resaltó, además, el aporte de su compañero en la definición y lo que representa para el ataque que aparezcan los goles. “Así que la verdad que contento por Michael, que puede hacer goles, que muestre su carta de presencia, ¿no? Y siempre para nosotros, los delanteros, importante”, sostuvo, con una frase que puso el foco en la necesidad propia de su posición: la eficacia frente al arco como parte del trabajo y como señal de confianza.

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En otro tramo de la entrevista, Barcos se refirió a la respuesta del público hacia su persona y al clima que se generó tras el partido. Al ser consultado por la ovación y el aplauso de la gente, respondió: “No, lindo, lindo. La verdad que el respeto y el cariño de la gente siempre, siempre es muy bueno y obviamente el recíproco”. En esa línea, también expresó que se siente querido y respetado por la afición del club, y valoró el acompañamiento que recibe en el estadio.

Responsabilidad competitiva, acompañamiento de la tribuna y objetivo de título

El delantero celeste destacó la respuesta de la hinchada tras el 4-1 y aseguró que Sporting Cristal asume la obligación de ganar cada partido mientras mantiene firme su objetivo de conquistar el Clausura. (Liga 1)

Barcos coincidió con la idea de que el equipo debe asumir una exigencia permanente. Ante la mención de que Juan Cuesta había señalado que Sporting Cristal tiene la obligación de ganar, respondió: “Sí, sí, tenemos la obligación todos los partidos”. En su explicación, vinculó ese punto con la responsabilidad que se incorpora desde el momento en que un futbolista llega al club. “Y de a poco estamos tomando esa responsabilidad. El día que uno llega sabe que tiene esa responsabilidad”, agregó, y señaló que el proceso se construye con el trabajo cotidiano y con la guía del cuerpo técnico. “El profe va mostrando el camino y va mostrando, ¿no? Cada día más lo que uno tiene que hacer”.

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El delantero también subrayó el impacto del acompañamiento del público, al interpretar la convocatoria como un mensaje. “Me ilusiona la gente que, que vengan, que nos acompañen. Hoy se vio un estadio lleno, y eso habla de que, de que están confiando de vuelta en Sporting Cristal”, afirmó, en una de las frases centrales de su testimonio tras el 4-1.

Respecto de su gol, Barcos detalló a quién se lo dedicó y amplió el sentido del festejo. “A la gente, a la familia, a mi vieja y a toda la gente que nos viene a acompañar siempre”, dijo. En el mismo intercambio, enfatizó la idea de colaboración interna como norma del grupo y como lectura del juego según las necesidades del partido: “No, es, es natural. Vos ves que tenés déficit en un lado, vas y ayudás. Eh, nosotros estamos todos para ayudarnos, no importa ser delantero o defensor, uno tiene que estar para colaborar. Somos once para acá y once para allá”.

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Finalmente, el atacante ratificó cuál es la meta del equipo en el Clausura. Ante la consulta sobre si Sporting Cristal está para competir y pelear el campeonato, fue directo: “Sí, nosotros desde el día uno tenemos la prioridad es buscar el título”. Y completó su idea con una definición sobre el enfoque para cada encuentro, sin especular con escenarios: “No, no, no entramos a ningún partido a ver qué pasa, sino a tratar de ganarlos”.

El cuadro rimense goleó 4-1 a los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.