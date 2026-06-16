Figura de Real Madrid reconoció a Paolo Guerrero y Hernán Barcos entre las leyendas del fútbol brasileño.

Hasta el año pasado, Paolo Guerrero y Hernán Barcos compartieron vestuario en Alianza Lima, protagonizando una feroz competencia por un lugar en la delantera titular. Aunque ambos superan los 40 años, han dejado claro en cada partido que su capacidad para anotar y mantenerse vigentes no depende de la edad, sino del profesionalismo y el instinto goleador que los caracteriza.

En la actualidad, el ‘Depredador’ sigue defendiendo los colores de Alianza Lima, mientras que el ‘Pirata’ se ha convertido en el fichaje estelar de Sporting Cristal. Esta rivalidad deportiva, ahora en clubes distintos, se vio reconocida recientemente por el delantero brasileño Rodrygo, figura de Real Madrid, quien los incluyó en su lista de jugadores más representativos de los grandes equipos brasileños en una entrevista para ESPN Brasil.

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El extremo formado en Santos repasó los nombres históricos asociados a los clubes más importantes de Brasil y no dudó en mencionar a los veteranos artilleros de la Liga 1 por sus etapas previas en Corinthians y Gremio.

De la misma manera, Rodrygo destacó a Neymar por Santos, Dagoberto por Sao Paulo, Dudú por Palmeiras, Zico por Flamengo, Fred por Fluminense, Túlio Maravilha por Botafogo, Edmundo por Vasco da Gama, Álex por Cruzeiro, Ronaldinho por Atlético Mineiro y Nilmar por Internacional. El atacante del Real Madrid también mencionó referentes internacionales como Sergio Agüero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y una vez más a Neymar en Barcelona.

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El futbolista de Real Madrid nombró a ambos delanteros por lo hecho en el Brasileirao. (Video: ESPN Brasil)

El paso de Paolo Guerrero en Corinthians

En la lista elaborada por Rodrygo, la presencia de Paolo Guerrero como emblema de Corinthians fue uno de los puntos que más llamó la atención. El delantero peruano se ganó un lugar en la historia del club paulista, especialmente por su papel decisivo en la obtención del título más importante a nivel continental para la institución.

El peruano llegó al ‘timao’ en 2012 y rápidamente se convirtió en una figura central. El momento más recordado por los aficionados fue su gol en la final del Mundial de Clubes de ese año ante Chelsea de Inglaterra. Su capacidad para aparecer en escenarios de máxima exigencia lo consolidó como uno de los extranjeros más influyentes en la historia reciente del club.

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Con el paso de las temporadas, Guerrero mantuvo su regularidad y se ganó el respeto del vestuario. Su aporte no se limitó a los goles: aportó carácter, liderazgo y una mentalidad competitiva que impregnó a sus compañeros.

Los números que el atacante nacional dejó en Corinthians son prueba de la influencia que vivió en esa época: 52 goles y 14 asistencias en 126 presentaciones. Además está el título del Campeonato Paulista en 2013.

Paolo Guerrero marcó dos tantos en el Mundial del Clubes 2012.

El paso de Hernán Barcos en Gremio

Por su parte, Hernán Barcos, que actualmente defiende la camiseta de Sporting Cristal, tuvo una etapa destacada en el club gaúcho, donde dejó una marca por su eficacia en el área y su entrega constante.

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El argentino llegó a Gremio en 2013 procedente de Palmeiras. Desde sus primeros partidos, se adueñó del ataque del equipo y se ganó el aprecio de la hinchada gracias a su capacidad para marcar goles importantes en el campeonato local y en la Copa Libertadores. Su estilo aguerrido y su facilidad para asociarse con los volantes lo convirtieron en una pieza clave.

Durante su estadía en el equipo de Porto Alegre, Barcos convirtió 44 goles y fue capitán en varias ocasiones, consolidando su liderazgo dentro y fuera del campo. La confianza que le depositaron los entrenadores se tradujo en minutos y en protagonismo en partidos decisivos, como los clásicos contra Internacional y las fases avanzadas de torneos internacionales.

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Hernán Barcos no ganó títulos en Gremio, pero fue máximo goleador del Campeonato Gaúcho 2013 y el máximo artillero extranjero del club. - créditos: Agencias