El siguiente paso de Ignacio Buse en Wimbledon 2026: rival y programación de su partido de segunda ronda

Ignacio Buse se alista para su siguiente reto en Wimbledon 2026. Crédito: Instagram

Ignacio Buse continúa su camino en Wimbledon 2026 y ya conoce a su próximo rival en el cuadro principal. Tras un debut exitoso, el tenista peruano ahora medirá fuerzas con el estadounidense Jenson Brooksby, actual número 81 del ranking ATP, en un duelo correspondiente a la segunda ronda del Grand Slam londinense.

El ‘Colorado’ firmó su primera victoria en un torneo ‘major’ al superar a Emilio Nava en un exigente encuentro, resultado que le permitió avanzar en el cuadro principal del certamen. Sin embargo, lejos de conformarse, el peruano ya enfoca toda su atención en su siguiente desafío. La primera raqueta nacional buscará seguir haciendo historia en el All England Club y prolongar su buen momento en una de las citas más exigentes del circuito.

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Ignacio Buse vs Jenson Brooksby: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Jenson Brooksby está programado para este miércoles 1 de julio. Sin embargo, aún no se ha definido el turno ni el horario exacto en el que se disputará el partido. La organización de Wimbledon confirmará en las próximas horas la programación oficial del compromiso.

La transmisión del enfrentamiento estará a cargo de ESPN, a través de su plataforma de streaming Disney+, que emite todos los partidos del Grand Slam londinense en territorio peruano y en gran parte de Sudamérica. Asimismo, las incidencias del duelo podrán seguirse en directo a través de la página web especializada.

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Ignacio Buse logró un sólido triunfo ante Emilio Nava en cuatro sets en Wimbledon. ESPN

Ignacio Buse, ante la oportunidad de seguir haciendo historia

Ignacio Buse llega a este duelo ante Jenson Brooksby con confianza tras su estreno triunfal en el All England Club, donde consiguió una victoria en cuatro sets que le permitió romper una sequía de más de tres décadas para el tenis nacional en Wimbledon y avanzar por primera vez a la segunda ronda de un Grand Slam.

Ahora, frente a un nuevo rival norteamericano y también ubicado dentro del top 100 del ranking ATP, el peruano afronta una prueba de mayor exigencia en un escenario donde cada detalle puede ser determinante. Su rendimiento será clave para definir hasta dónde puede alcanzar en su primera gran experiencia en el torneo londinense.

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Brooksby, por su parte, llega tras debutar con una victoria sólida en la primera ronda. El estadounidense superó con autoridad a Aleksandar Vukic en sets corridos, imponiéndose por 7-6(7), 6-1 y 6-1 en una hora y 54 minutos de juego.

El triunfo refleja el buen momento del norteamericano, que tras un primer set muy disputado logró dominar con claridad los dos parciales siguientes. Esa actuación lo consolida como un rival de alto nivel para el peruano en esta segunda fase del torneo.

Ignacio Buse en acción durante su debut en Wimbledon 2026. Crédito: ATP

Un duelo inédito en el circuito ATP

El choque entre Buse y Brooksby tendrá un condimento especial, ya que será la primera vez que ambos tenistas se enfrenten en el circuito profesional. No existen antecedentes previos entre el peruano y el estadounidense, por lo que el duelo marcará el inicio de una nueva rivalidad en el ATP Tour.

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Para el ‘Colorado’, este compromiso representa una nueva prueba en su crecimiento, luego de haber conseguido su primera victoria en un Grand Slam en la ronda inicial de Wimbledon. El peruano buscará sostener su nivel sobre césped y seguir avanzando en el cuadro principal, con la motivación de continuar consolidando su progresión en los escenarios más grandes del tenis mundial.