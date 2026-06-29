A qué hora juega Brasil vs Japón HOY en Perú: partido en Houston por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón protagonizarán uno de los duelos más atractivos de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 promete grandes emociones desde el primer día, y uno de los encuentros más atractivos será el que protagonizarán Brasil y Japón. Ambas selecciones medirán fuerzas hoy, lunes 29 de junio, en los dieciseisavos de final, con el objetivo de seguir en carrera por el título y acercarse a los octavos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección brasileña llega con la responsabilidad de confirmar su favoritismo y demostrar por qué es considerada una de las principales candidatas a conquistar el trofeo. Sin embargo, al frente tendrá a un combinado japonés que ha evidenciado un importante crecimiento en los últimos años y que intentará dar la sorpresa en una instancia donde cualquier error puede marcar la diferencia.

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A qué hora juega Brasil vs Japón por dieciseisavos del Mundial 2026

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, el duelo entre Brasil y Japón se disputará este lunes 29 de junio desde las 12:00 horas de Perú (14:00 horas de Brasil) en el NRG Stadium de Houston, escenario que albergará este atractivo cruce por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios en los diferentes países.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (Houston): 12:00 horas.

España: 19:00 horas.

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

Canal TV de Brasil vs Japón por dieciseisavos del Mundial 2026

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de diversas señales de televisión y plataformas de streaming, según el país en el que se encuentren. En Perú, el encuentro será transmitido por América TV y América TVGO en señal abierta. Además, DSports y su plataforma DGO, dueños de los derechos del Mundial 2026 para Sudamérica, también emitirán todas las incidencias del duelo.

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A nivel internacional, el choque podrá verse mediante cadenas y servicios de streaming como FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN, de acuerdo con la disponibilidad en cada territorio. Asimismo, Infobae realizará una cobertura en vivo con el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles y todas las incidencias del esperado enfrentamiento.

¿Cómo llegan Brasil y Japón al partido?

Brasil clasificó a los dieciseisavos de final tras terminar como líder del Grupo C con un total de 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. La ‘canarinha’ debutó con una igualdad 1-1 ante Marruecos, pero luego reaccionó con contundencia al golear 3-0 a Haití y 3-0 a Escocia, resultados que le permitieron quedarse con el primer lugar de la serie.

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El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró solidez en todas sus líneas, con un balance de siete goles a favor y solo uno en contra. En la previa del duelo, el técnico italiano adelantó que mantendrá la base del once que consiguió la clasificación y reveló que su plantel también practicó lanzamientos desde el punto de penal, pensando en una eventual definición en esta instancia.

Japón, por su parte, avanzó como segundo del Grupo F con 5 puntos. El conjunto asiático inició su participación con un vibrante empate frente a Países Bajos (2-2), luego goleó 4-0 a Túnez y cerró la fase de grupos con otra igualdad ante Suecia (1-1), resultados que le permitieron avanzar a la ronda de eliminación directa.

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Los dirigidos por Hajime Moriyasu llegan con la confianza de haber completado una sólida etapa inicial, en la que destacaron por su disciplina táctica, intensidad para recuperar el balón y velocidad en ataque. Con figuras como Daichi Kamada, Ritsu Dōan, Ayase Ueda y el arquero Zion Suzuki, el elenco nipón intentará dar el golpe frente a Brasil y confirmar que puede competir de igual a igual con una de las principales candidatas al título.