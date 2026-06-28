Golazo de Alianza Atlético ante Alianza Lima con notable ‘latigazo’ en partido por Copa de la Liga 2026

Revive el gol de Cristian Penilla que aumentó la ventaja para Alianza Atlético. Con un potente disparo desde fuera del área, el jugador selló el 2-0 frente a Alianza UDH, dejando sin opciones al portero. - Bicolor

Alianza Lima se enfrentaba en condición de local ante Alianza Atlético en un duelo correspondiente a la jornada 3 del grupo A de la Copa de la Liga 2026. Desde el principio, fueron los sullanenses los que propusieron a través de la posesión del balón y las transiciones rápidas buscando los espacios para generar peligro. De hecho, no tardaron mucho en abrir la cuenta a través de Guillermo Larios. No contento con ello, los ‘churres’ estiraron la ventaja con un golazo de Cristian Penilla de media distancia.

Esta acción se llevó a cabo a los 49 minutos de la contienda, al poco tiempo de haber empezado la segunda mitad. El cuadro de la visita cobró un tiro de esquina por intermedio de Jesús Mendieta, quien intentó sorprender con una jugada elaborada a través de un lanzamiento que fue hacia al borde de la medialuna. Penilla recibió el balón y enganchó a un adversario, para luego tocar con Elian Muñoz.

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El volante argentino eludió a un contrario y optó por descargar con Mendieta, que lanzó un centro que fue rechazado por la defensa ‘blanquiazul’. La trayectoria de la pelota hizo que retroceda hasta el portero de Alianza Atlético, Daniel Prieto, quien no dudó en salir jugando desde el fondo.

Luego de una sucesión de pases por la banda izquierda, Cristian Penilla capturó el esférico, avanzó unos metros y, cerca de la media luna del área de Alianza Lima, no dudó en sacar un esquinado remate, imposible de atajar para el portero Ángel de la Cruz, que se estiró pero no alcanzó a desviar el balón.

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El golazo de Cristian Penilla para Alianza Atlético con disparo de media distancia ante Alianza Lima.

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