Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026: así van Argentina, Argelia, Austria y Jordania en la fecha 3

Tabla Grupo J del Mundial 2026.

La última jornada del grupo J del Mundial 2026 presenta un escenario de máxima tensión, con Argentina, Jordania, Argelia y Austria jugándose el pase a los dieciseisavos de final en partidos simultáneos el sábado 27 de junio.

La programación establece que Jordania y Argentina se enfrentarán en el Dallas Stadium, mientras Argelia y Austria buscarán su lugar en la siguiente ronda en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina llega como favorito, pero sin margen para el error

La selección argentina afronta la fecha final tras un desempeño que la posiciona como candidata a quedarse con el primer puesto, aunque todavía debe sellar su clasificación en el campo de juego. La ‘albiceleste’ ha mostrado solidez y capacidad ofensiva en las jornadas previas, pero no puede permitirse distracciones ante un rival que llega motivado y con aspiraciones propias.

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Lionel Messi ha aparecido, como es costumbre, y se ha portado con cinco goles en dos partidos, situándose como máximo anotador de la cita mundialista hasta el momento.

Por su parte, Jordania llega a Dallas sabiendo que ya se encuentra eliminada del Mundial 2026 tras las derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1). Eso sí, el equipo asiático busca irse con una mejor imagen y dar el golpe ante uno de los favoritos del certamen.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

Argelia y Austria: promesa de un duelo abierto en Kansas

Mientras tanto, en el Arrowhead Stadium de Kansas, Argelia y Austria protagonizan un cruce que puede catapultar a uno de los dos a la siguiente fase. Ambos equipos llegan a la última fecha con la necesidad imperiosa de sumar de a tres y, al mismo tiempo, pendientes del resultado en Dallas para calcular sus chances reales.

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Para los argelinos, la fase de grupos ha estado marcada por alternancia en sus actuaciones: momentos de buen fútbol intercalados con errores defensivos que les han costado puntos clave. Una victoria ante Austria es el único camino que les garantiza seguir en carrera, aunque para aspirar al segundo puesto pueden requerir una diferencia de goles considerable.

El cuadro austriaco tampoco tiene margen para especulaciones, aunque la presión por la clasificación puede jugar a favor o en contra, y la respuesta anímica será determinante en un partido que se anticipa parejo.

David Alaba es el capitán de una selección austriaca que quiere pasar de fase en el Mundial 2026. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

Escenarios de clasificación y criterios de desempate

La FIFA estipula que, en caso de igualdad de puntos, se aplican como criterios de desempate la diferencia de goles, los goles a favor y los resultados en los enfrentamientos directos.

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El formato del Mundial 2026 —con la clasificación de los dos primeros y ocho mejores terceros— multiplica las posibilidades y obliga a todos a buscar no solo el resultado, sino también un saldo de goles favorable. Esta situación agrega presión y obliga a los equipos a arriesgar, incluso si los partidos comienzan igualados o con desventaja mínima.

En términos prácticos, el triunfo de Argentina le permitirá consolidarse en la punta y tentar al segundo del grupo H (entre España, Uruguay o Cabo Verde). Argelia y Austria también dependen de sí mismos: el vencedor del duelo en Kansas podría asegurar el pase, aunque deberá estar atento a la diferencia de goles y a lo que suceda en el otro estadio.

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Programación del grupo J del Mundial 2026

- Jordania vs Argentina (21:00 horas / sábado 27 de junio / Dallas Stadium / DSports)

- Argelia vs Austria (21:00 horas / sábado 27 de junio / Arrowhead Stadium de Kansas / DSports+)

¿A qué hora juegan? Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (04:00 horas del domingo 28 de junio).

¿Dónde ver? Ecuador (DSports, DSports+, Teleamazonas y Disney+), Perú (DSports y DSports+), Colombia (DSports, DSports+, Win Sports y Disney+), Uruguay (DSports y DSports+), Argentina (DSports, TyC Sports, Disney+, Telefe y TV Pública), Paraguay (GEN, Trece y Unicanal), Venezuela (DSports y DSports+), Chile (DSports y DSports+), México (ViX Premium), Estados Unidos (FS1, Telemundo, FOX, Universo y TeleXitos) y España (DAZN).

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