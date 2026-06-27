¿A qué hora juega Inglaterra vs Panamá HOY? Horario en Perú del partido del Grupo L en el Mundial 2026

A qué hora juega Panamá vs Inglaterra por el Mundial 2026. (FIFA)

Hoy, sábado 27 de junio, el Grupo L del Mundial 2026 entra en su última jornada con Inglaterra en busca de asegurar la clasificación a octavos de final, mientras que Panamá, ya sin opciones matemáticas, enfrenta su despedida ante un rival de peso.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Panamá por el Mundial 2026?

El cierre del Grupo L del Mundial 2026 tendrá como protagonistas a Panamá e Inglaterra, que se enfrentarán hoy, sábado 27 de junio, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium. Este recinto es uno de los más grandes del certamen, con una capacidad cercana a los 82.500 espectadores.

Quienes deseen seguir el encuentro en Perú, Colombia y Ecuador podrán hacerlo a partir de las 16:00 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela la cita está fijada para las 17:00 horas, y en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el balón rodará desde las 18:00 horas. Esta distribución horaria garantiza que los aficionados de Sudamérica y el Caribe puedan acompañar a sus selecciones en directo.

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A qué hora juega Inglaterra vs Panamá por el Mundial 2026. (ESPN)

¿Dónde ver Inglaterra vs Panamá por el Mundial 2026?

La cobertura del duelo entre Inglaterra y Panamá por el Mundial 2026 está asegurada para los aficionados en Perú y toda Sudamérica, tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales. DirecTV transmitirá el encuentro en directo, brindando acceso a la señal desde cualquier televisor compatible, lo que garantiza una experiencia completa para quienes prefieren la pantalla grande del hogar.

En el terreno digital, los usuarios cuentan con la opción de seguir el partido a través de DGO y Paramount+, dos servicios de streaming que permiten ver el evento en tiempo real desde teléfonos móviles, computadoras o tabletas. Esta modalidad responde a la demanda de flexibilidad y movilidad, permitiendo a los hinchas no perderse ninguna jugada, sin importar el lugar en el que se encuentren.

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Además de la transmisión en vivo, Infobae ofrecerá una cobertura especial del partido, enfocada en brindar información al instante. El medio digital publicará la previa, las declaraciones de los protagonistas y el relato minuto a minuto, así como un análisis detallado al término del encuentro, facilitando el seguimiento integral de la definición en el Grupo L.

(Reuters)

Así llegan Inglaterra y Panamá al duelo

El Grupo L del Mundial 2026 llega a su desenlace con Inglaterra en la cima y el desafío de asegurar el primer puesto ante una Panamá que busca hacer historia. Los británicos, que comenzaron la fase de grupos con una victoria contundente sobre Croacia por 4-2, no pudieron sostener el ritmo en su segunda presentación y terminaron igualando 0-0 frente a Ghana. Esta situación los obliga a evitar un nuevo traspié si pretenden conservar el liderazgo y evitar cruces más exigentes en la siguiente ronda.

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Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0

El duelo con los ‘canaleros’ representa una oportunidad clave para los ‘tres leones’: un triunfo garantizaría el primer puesto, mientras que un empate podría complicar sus planes dependiendo de los otros resultados del grupo. El equipo dirigido por Gareth Southgate ha mostrado argumentos sólidos para aspirar a instancias superiores, pero la presión por mantener la etiqueta de favorito se mantiene intacta.

Para Panamá, el encuentro tiene un matiz especial. Aunque el equipo ya está eliminado, todavía no ha conseguido sumar puntos en una Copa del Mundo. Hasta ahora, acumula cinco derrotas en igual número de partidos disputados entre Rusia 2018 y la actual edición. Lograr un empate o un triunfo ante Inglaterra sería un logro inédito y un mensaje alentador para el fútbol panameño.

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Mundial 2026 - Panamá 0 - Croacia 1