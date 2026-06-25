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Franco Coronel se va de Alianza Atlético con más sombras que luces: “Me llevo recuerdos inolvidables, grandes aprendizajes y amistades para siempre”

El extremo argentino ha dejado el ‘vendaval’ después de un semestre marcado por la polémica de un controvertido acto racista. A nivel personal, entretanto, solo se apuntó cuatro goles en 20 apariciones

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Franco Coronel, de un paso insulso por Alianza Atlético, solo registró 3 goles y 2 asistencias en Liga 1 2026. - Crédito: Alessandro Jiménez
Franco Coronel, de un paso insulso por Alianza Atlético, solo registró 3 goles y 2 asistencias en Liga 1 2026. - Crédito: Alessandro Jiménez

Franco Coronel ha dicho adiós. El delantero argentino, de 32 años, se ha marchado de Alianza Atlético después de un primer semestre con más sombras que luces. Fue de las primeras incorporaciones extranjeras para reforzar el aspecto ofensivo, pero hecho el balance del receso de temporada se decidió su salida al no cumplir con las expectativas.

El entrenador Federico Urciuoli aprobó la contratación de Coronel junto con la de Robaldo, quienes experimentaron su primera aventura en el exterior. Asegurados ambos fichajes fueron alternando en el esquema titular del ‘vendaval’, aunque el perfil de Franco encajaba mucho mejor por los extremos debido a su velocidad, potencia y desequilibrio.

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Franco Coronel atravesó un momento controversial en un partido contra Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Franco Coronel atravesó un momento controversial en un partido contra Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

No es menos cierto que el nacido en Villa Ramallo fue de menos a más en Alianza Atlético, pero su estancia quedó marcada definitivamente por un negro episodio asociado a un acto de racismo en la Liga 1 2026. Desde entonces, no volvió a ser visto igual ante el juicio de la opinión pública. Con 20 partidos disputados, 4 goles y 2 asistencias, dio por concluido su paso por Sullana.

Eso sí, antes de su desmarque definitivo, Franco Coronel compartió un mensaje de carácter emocional en su cuenta de Instagram, la cual es privada, en el que recordó a cada uno de los personajes que lo abroquelaron durante su estancia en Piura. De ese mismo modo, valoró el respaldo de la fanaticada.

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El argentino aprovechó un contragolpe de su equipo y sentenció el partido en Trujillo - Crédito: ESPN.

Hoy toca despedirme de ustedes. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que forman parte de esta institución: dirigentes, comando técnico, utileros, compañeros y en especial a toda la familia churre por el apoyo, respeto y cariño que me brindaron en cada momento”, posteó.

“Me llevo recuerdos inolvidables, grandes aprendizajes y amistades para siempre. Gracias por todo, ‘vendaval’”, cerró Franco, quien presumiblemente retornará a los campeonatos de la división de plata de su país natal para reencontrar su mejor versión.

Valentín Robaldo y Franco Coronel, la sociedad ofensiva de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión
Valentín Robaldo y Franco Coronel, la sociedad ofensiva de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Controversia por racismo

El arranque de Franco Coronel en el Torneo Apertura 2026 fue progresivo. Pasó de no ser convocado a sumar minutos en las dos primeras fechas. Tras un breve periodo intercalado como suplente y titular, el extremo atravesó un momento delicado y controversial, que puso en tela de juicio su moral sobre el verde.

Por la sexta fecha, en condición de visitante, Alianza Atlético se midió contra Sporting Cristal. El resultado (3-1) a favor de los dueños de casa quedó eclipsado por un acto de racismo realizado de Coronel a Cristiano. En la recta final de la contienda, con el score resuelto, el argentino agredió presuntamente al defensor ‘cervecero’.

Un posible acto de racismo volvió a manchar el fútbol luego de que Franco Emir Coronel agrediera a Cristiano da Silva, jugador de Sporting Cristal. - Liga 1

Las cámaras de transmisión captaron el preciso momento, aunque la conversación no fue desvelada al haberse realizado en un tono bajo. Tras ese cruce, Da Silva se alteró, perdió la compostura y se quebró emocionalmente, mientras era consolado por sus compañeros.

La situación escaló camino a los vestuarios cuando varios futbolistas locales increparon a un Franco Coronel que, en todo momento, se defendió de las acusaciones, asegurando que jamás había discriminado a Cristiano bajo ninguna circunstancia.

Franco Coronel se defiende y niega haber atacado a Cristiano da Silva con un insulto racista. - Crédito: Difusión
Franco Coronel se defiende y niega haber atacado a Cristiano da Silva con un insulto racista. - Crédito: Difusión

Las autoridades de Sporting Cristal no se quedaron de brazos cruzados y elevaron una denuncia en contra del atacante argentino al tiempo que Alianza Atlético cerró filas con su futbolista. Tras semanas de la evaluación del caso, la Comisión Disciplinaria archivó el caso por falta de pruebas contundentes.

Tiempo más tarde, Coronel rompió su silencio acerca del polémico episodio: “Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: ¡Das asco! Sin taparme la boca ni nada por el estilo”.

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