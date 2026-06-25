Perú

Suheyn Cipriani responde a Samantha Batallanos luego de sus polémicas declaraciones sobre Luis Zapata: “Enfocada en mi relación”

Cipriani evitó entrar en un cruce mediático tras lo dicho por Batallanos, expareja del empresario, y remarcó que prefiere concentrarse en su familia, su carrera y el vínculo reciente

Guardar
Google icon
Magaly Medina presentó en su programa 'Magaly TV La Firme', las últimas declaraciones de Suheyn Cipriani como respuesta a las polémicas declaraciones que tuvo Samantha Batallanos luego de conocer su relación con el empresario Luis Zapata, su ex. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Suheyn Cipriani decidió romper su silencio ante las declaraciones de Samantha Batallanos, quien días atrás afirmó ser “el amor de su vida” del empresario Luis Felipe Zapata, actual pareja de la exreina de belleza. Lejos de entrar en una disputa mediática, Cipriani optó por desestimar los comentarios y reafirmar su compromiso con la relación que acaba de oficializar.

“No tengo nada que comentar al respecto. Estoy súper enfocada en mis hijos, en mi trabajo, en mi relación”, declaró la modelo ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’. Apenas días antes, en el programa digital ‘Sin más que decir’, la modelo había confirmado que su vínculo con Zapata —primo del exchico reality Mario Irivarren— era oficial.

PUBLICIDAD

“Sí estamos juntos. Es oficial. Lo estamos intentando como pareja. No por miedo a fallar me quito la oportunidad de seguir intentándolo. Yo sí creo en el amor”, expresó. La confirmación del romance fue suficiente para que Batallanos, expareja del empresario durante casi cinco años, saliera a pronunciarse en ‘América Hoy’ con declaraciones que no tardaron en generar polémica.

Las palabras de Batallanos que motivaron la respuesta

Las declaraciones de Samantha Batallanos en ‘América Hoy’ pusieron en evidencia el vínculo que asegura mantener con Zapata pese a la separación, ocurrida hace aproximadamente una década. La modelo minimizó el nuevo romance al señalar que el empresario tiene un extenso historial sentimental y que la relación con Cipriani podría no prosperar.

PUBLICIDAD

Composición de tres fotografías: una mujer con gorra negra y camiseta blanca, otra mujer con vestido rojo y un hombre con casco y chaleco naranja
Suheyn Cipriani respondió a Samantha Batallanos que está enfocada en sus hijos, su trabajo y su relación con Luis Felipe Zapata.

“Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas. De repente sí funciona, y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis”, afirmó. Batallanos también le dirigió un consejo a Cipriani que no pasó desapercibido.

“Que no se desespere por regalos, por cosas materiales. Entiendo que pueda deslumbrarse porque es la primera persona que hace algo por ella, pero que tenga paciencia para saber manejar la situación como una mujer madura”, señaló.

La frase fue interpretada como una indirecta sobre la vida sentimental previa de la exreina de belleza, quien tuvo relaciones públicas con figuras como César Vega y Macarius.

El momento más comentado llegó cuando Batallanos se proclamó como el gran amor de la vida del empresario: “Definitivamente, yo soy el amor de su vida. Es la persona con la que yo mejor me he llevado después de haber terminado. Yo lo respeto, lo quiero mucho y siempre voy a velar por su felicidad”.

Samantha Batallanos no se quedó callada tras oficializarse la relación entre su expareja de 5 años, Luis Felipe Zapata, y la modelo Suheyn Cipriani. La ex Miss asegura que su vínculo con el empresario es "eterno" y lo califica como un hombre de muchas mujeres, insinuando que Cipriani sería solo un romance pasajero. Video: América TV / América Hoy

La modelo también describió a Zapata como alguien con “una variedad increíble de mujeres” y aseguró que nunca dejaron de estar presentes en la vida del otro. “Hoy una, mañana otra. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero yo lo adoro, lo amo”, sentenció.

Una relación que Cipriani quiso mantener en privado

La postura de Suheyn Cipriani frente a las declaraciones de Batallanos fue coherente con la discreción que ha buscado desde el inicio de su romance con Zapata. La modelo reconoció que la relación no era un secreto, pero que su decisión de mantenerla fuera del ojo público fue deliberada.

“No es secreto, solo quería mantenerlo en privado”, aclaró al ser abordada por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, programa que fue el primero en difundir imágenes del beso entre ambos. En ‘Sin más que decir’, Cipriani había explicado que sus relaciones anteriores se expusieron demasiado rápido ante los medios.

“Antes he tenido tres relaciones y eran muy rápidas, todas han sido públicas y ahora voy a tratar de mantener lo más que pueda en privado”, señaló.

Fotomontaje de tres personas: una mujer de cabello oscuro, un hombre con casco y chaleco, y una mujer de cabello castaño
Samantha Batallanos reaccionó en América Hoy a la oficialización del romance entre su ex Luis Felipe Zapata y Suheyn Cipriani.

La historia entre Cipriani y Zapata comenzó a través de redes sociales. Según relató la propia modelo, ambos se conocían desde hace años, pero sus caminos nunca coincidieron en soltería hasta hace poco.

“Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros. Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, contó.

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiSamantha BatallanosMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Rebeca Escribens lanza fuertes críticas contra evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

En la mañana del 25 de junio, Rebeca puso en duda el evento del fandom de Pamela López y discutió el precio del ticket.

Rebeca Escribens lanza fuertes críticas contra evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

Gobierno de José Balcázar alista el envío de militares y policías de los Grupos USAR para atender catástrofe en Venezuela

El premier Luis Arroyo anunció los preparativos logísticos para que personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colabore en las labores de auxilio y rescate en el país vecino

Gobierno de José Balcázar alista el envío de militares y policías de los Grupos USAR para atender catástrofe en Venezuela

Condenan al Monstruo a 35 de prisión: ¿Qué pasará con el resto de sentencias en su contra?

El líder criminal de Los ‘Injertos del Cono Norte’ recibió su primera condena por un caso de extorsión, pero aún está involucrado en otras investigaciones

Condenan al Monstruo a 35 de prisión: ¿Qué pasará con el resto de sentencias en su contra?

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así van Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

El ‘tricolor’ tendrá que vencer al cuatro veces campeón del mundo para soñar con la clasificación, esperando un resultado adverso de los marfileños ante el último de la tabla

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así van Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

JNE entregó credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

El Jurado Nacional de Elecciones formaliza así el retorno a la bicameralidad en el Congreso del Perú con un despliegue oficial en Miraflores

JNE entregó credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Gobierno de José Balcázar alista el envío de militares y policías de los Grupos USAR para atender catástrofe en Venezuela

Gobierno de José Balcázar alista el envío de militares y policías de los Grupos USAR para atender catástrofe en Venezuela

JNE entregó credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

Ricardo Belmont expresa dudas sobre triunfo de Keiko Fujimori: “Esto empezó mal. Cuando la proclamen, daré mi opinión”

Juntos por el Perú no inscribió la candidatura de Roberto Sánchez para regidor de San Borja

Estos son los argumentos por los que el JNE rechazó la apelaciones de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens lanza fuertes críticas contra evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

Rebeca Escribens lanza fuertes críticas contra evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, en entrevista con Infobae Perú: “Que la gente conecte con nuestro trabajo es una satisfacción grande”

Wendy Ramos presenta la charla gratuita “Amar lo que eres” para mujeres: fecha, lugar y cómo conseguir entradas sin costo

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

DEPORTES

Franco Coronel se va de Alianza Atlético con más sombras que luces: “Me llevo recuerdos inolvidables, grandes aprendizajes y amistades para siempre”

Franco Coronel se va de Alianza Atlético con más sombras que luces: “Me llevo recuerdos inolvidables, grandes aprendizajes y amistades para siempre”

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así van Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así van Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia en la fecha 3

A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026