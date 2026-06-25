Suheyn Cipriani responde a Samantha Batallanos luego de sus polémicas declaraciones sobre Luis Zapata: “Enfocada en mi relación”

Magaly Medina presentó en su programa 'Magaly TV La Firme', las últimas declaraciones de Suheyn Cipriani como respuesta a las polémicas declaraciones que tuvo Samantha Batallanos luego de conocer su relación con el empresario Luis Zapata, su ex. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Suheyn Cipriani decidió romper su silencio ante las declaraciones de Samantha Batallanos, quien días atrás afirmó ser “el amor de su vida” del empresario Luis Felipe Zapata, actual pareja de la exreina de belleza. Lejos de entrar en una disputa mediática, Cipriani optó por desestimar los comentarios y reafirmar su compromiso con la relación que acaba de oficializar.

“No tengo nada que comentar al respecto. Estoy súper enfocada en mis hijos, en mi trabajo, en mi relación”, declaró la modelo ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’. Apenas días antes, en el programa digital ‘Sin más que decir’, la modelo había confirmado que su vínculo con Zapata —primo del exchico reality Mario Irivarren— era oficial.

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“Sí estamos juntos. Es oficial. Lo estamos intentando como pareja. No por miedo a fallar me quito la oportunidad de seguir intentándolo. Yo sí creo en el amor”, expresó. La confirmación del romance fue suficiente para que Batallanos, expareja del empresario durante casi cinco años, saliera a pronunciarse en ‘América Hoy’ con declaraciones que no tardaron en generar polémica.

Las palabras de Batallanos que motivaron la respuesta

Las declaraciones de Samantha Batallanos en ‘América Hoy’ pusieron en evidencia el vínculo que asegura mantener con Zapata pese a la separación, ocurrida hace aproximadamente una década. La modelo minimizó el nuevo romance al señalar que el empresario tiene un extenso historial sentimental y que la relación con Cipriani podría no prosperar.

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Suheyn Cipriani respondió a Samantha Batallanos que está enfocada en sus hijos, su trabajo y su relación con Luis Felipe Zapata.

“Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas. De repente sí funciona, y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis”, afirmó. Batallanos también le dirigió un consejo a Cipriani que no pasó desapercibido.

“Que no se desespere por regalos, por cosas materiales. Entiendo que pueda deslumbrarse porque es la primera persona que hace algo por ella, pero que tenga paciencia para saber manejar la situación como una mujer madura”, señaló.

La frase fue interpretada como una indirecta sobre la vida sentimental previa de la exreina de belleza, quien tuvo relaciones públicas con figuras como César Vega y Macarius.

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El momento más comentado llegó cuando Batallanos se proclamó como el gran amor de la vida del empresario: “Definitivamente, yo soy el amor de su vida. Es la persona con la que yo mejor me he llevado después de haber terminado. Yo lo respeto, lo quiero mucho y siempre voy a velar por su felicidad”.

Samantha Batallanos no se quedó callada tras oficializarse la relación entre su expareja de 5 años, Luis Felipe Zapata, y la modelo Suheyn Cipriani. La ex Miss asegura que su vínculo con el empresario es "eterno" y lo califica como un hombre de muchas mujeres, insinuando que Cipriani sería solo un romance pasajero. Video: América TV / América Hoy

La modelo también describió a Zapata como alguien con “una variedad increíble de mujeres” y aseguró que nunca dejaron de estar presentes en la vida del otro. “Hoy una, mañana otra. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero yo lo adoro, lo amo”, sentenció.

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Una relación que Cipriani quiso mantener en privado

La postura de Suheyn Cipriani frente a las declaraciones de Batallanos fue coherente con la discreción que ha buscado desde el inicio de su romance con Zapata. La modelo reconoció que la relación no era un secreto, pero que su decisión de mantenerla fuera del ojo público fue deliberada.

“No es secreto, solo quería mantenerlo en privado”, aclaró al ser abordada por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, programa que fue el primero en difundir imágenes del beso entre ambos. En ‘Sin más que decir’, Cipriani había explicado que sus relaciones anteriores se expusieron demasiado rápido ante los medios.

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“Antes he tenido tres relaciones y eran muy rápidas, todas han sido públicas y ahora voy a tratar de mantener lo más que pueda en privado”, señaló.

Samantha Batallanos reaccionó en América Hoy a la oficialización del romance entre su ex Luis Felipe Zapata y Suheyn Cipriani.

La historia entre Cipriani y Zapata comenzó a través de redes sociales. Según relató la propia modelo, ambos se conocían desde hace años, pero sus caminos nunca coincidieron en soltería hasta hace poco.

“Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros. Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, contó.

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