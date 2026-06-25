Dónde ver Ecuador vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo E del Mundial 2026

Ecuador afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se enfrentará a una Alemania ya clasificada a los dieciseisavos de final, pero con la obligación de sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. La ‘tri’ llega a la última fecha del Grupo E en una situación límite y necesita un resultado positivo para aspirar a la clasificación directa o, en su defecto, mantenerse en la pelea por uno de los boletos destinados a los mejores terceros.

El panorama se complicó considerablemente para los sudamericanos en la jornada anterior. Tras caer por 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut, Ecuador estaba obligado a reaccionar ante Curazao, selección que disputa su primera Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto ecuatoriano no logró romper el cero y terminó firmando un empate que redujo drásticamente sus posibilidades. Alemania, por el contrario, ha sido una de las selecciones más sólidas del torneo. El equipo de Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao en su estreno y luego derrotó 2-1 a Costa de Marfil para asegurar su presencia en la fase eliminatoria con puntaje perfecto.

PUBLICIDAD

Dónde ver Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026

El compromiso entre Ecuador y Alemania podrá seguirse en Perú a través de la señal de DSports y mediante la plataforma de streaming DGO. Asimismo, el encuentro será transmitido por señal abierta a través de América TV y también estará disponible en Disney+.

De igual manera, Infobae Perú brindará todos los goles, incidencias y detalles de lo que será este importante duelo que definirá el futuro de la selección sudamericana.

A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por Mundial 2026.

En Ecuador, los aficionados podrán ver el partido por DSports, DGO y la señal de Teleamazonas, que cuenta con los derechos para emitir encuentros del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Horario de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026

El partido se disputará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad oficial para 82.500 espectadores y fue elegido por la FIFA para albergar la gran final del Mundial 2026.

Horarios en otros países:

Ecuador, Colombia y Nueva York: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

España: 22:00 horas

Ecuador vs Alemania: día, hora y canal TV del partido clasificatorio del Grupo E en el Mundial 2026.

Ecuador va por la hazaña

La misión de Ecuador luce compleja, pero no imposible. La ‘tri’ necesita dar el golpe ante una Alemania que ya aseguró su clasificación y que podría optar por reservar a varias de sus principales figuras pensando en la siguiente fase del campeonato.

Actualmente, el equipo de Beccacece se encuentra fuera de la zona de clasificación y tampoco figura entre los ocho mejores terceros del torneo. Por ello, sumar es una obligación y una victoria cobraría un valor enorme para sus aspiraciones. Ecuador llegó al Mundial como una de las selecciones llamadas a sorprender, pero hasta el momento no ha conseguido trasladar ese potencial a los resultados.

PUBLICIDAD

Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate de Ecuador ante Curazao. - créditos: Reuters

Antecedentes entre Ecuador y Alemania

El antecedente más recordado se produjo en la Copa del Mundo de 2006. En la tercera fecha del Grupo A, Alemania derrotó por 3-0 a Ecuador gracias a un doblete de Miroslav Klose y otro tanto de Lukas Podolski.

Años más tarde, en un amistoso internacional disputado en 2013 en Boca Ratón, Florida, los germanos volvieron a imponerse. Aquella vez ganaron por 4-2 con dos goles de Lukas Podolski y dos de Lars Bender. Para Ecuador descontaron Antonio Valencia y Walter Ayoví.

La historia favorece claramente a Alemania, pero Ecuador intentará escribir un nuevo capítulo y mantenerse con vida en el Mundial 2026.