Perú Deportes

Dónde ver Ecuador vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo E del Mundial 2026

La ‘tri’ se juega la vida ante el seleccionado ‘teutón’, ya instalado en la siguiente ronda tras registrar puntaje perfecto en sus dos presentaciones. Conoce cómo seguir el encuentro

Guardar
Google icon
¿Cuándo juegan Ecuador y Alemania por la última jornada del Grupo E del Mundial 2026?
Dónde ver Ecuador vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo E del Mundial 2026

Ecuador afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se enfrentará a una Alemania ya clasificada a los dieciseisavos de final, pero con la obligación de sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. La ‘tri’ llega a la última fecha del Grupo E en una situación límite y necesita un resultado positivo para aspirar a la clasificación directa o, en su defecto, mantenerse en la pelea por uno de los boletos destinados a los mejores terceros.

El panorama se complicó considerablemente para los sudamericanos en la jornada anterior. Tras caer por 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut, Ecuador estaba obligado a reaccionar ante Curazao, selección que disputa su primera Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto ecuatoriano no logró romper el cero y terminó firmando un empate que redujo drásticamente sus posibilidades. Alemania, por el contrario, ha sido una de las selecciones más sólidas del torneo. El equipo de Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao en su estreno y luego derrotó 2-1 a Costa de Marfil para asegurar su presencia en la fase eliminatoria con puntaje perfecto.

PUBLICIDAD

Dónde ver Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026

El compromiso entre Ecuador y Alemania podrá seguirse en Perú a través de la señal de DSports y mediante la plataforma de streaming DGO. Asimismo, el encuentro será transmitido por señal abierta a través de América TV y también estará disponible en Disney+.

De igual manera, Infobae Perú brindará todos los goles, incidencias y detalles de lo que será este importante duelo que definirá el futuro de la selección sudamericana.

A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por Mundial 2026.
A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por Mundial 2026.

En Ecuador, los aficionados podrán ver el partido por DSports, DGO y la señal de Teleamazonas, que cuenta con los derechos para emitir encuentros del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Horario de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026

El partido se disputará a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad oficial para 82.500 espectadores y fue elegido por la FIFA para albergar la gran final del Mundial 2026.

Horarios en otros países:

  • Ecuador, Colombia y Nueva York: 15:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
  • España: 22:00 horas
Ecuador vs Alemania: día, hora y canal TV del partido clasificatorio del Grupo E en el Mundial 2026.
Ecuador vs Alemania: día, hora y canal TV del partido clasificatorio del Grupo E en el Mundial 2026.

Ecuador va por la hazaña

La misión de Ecuador luce compleja, pero no imposible. La ‘trinecesita dar el golpe ante una Alemania que ya aseguró su clasificación y que podría optar por reservar a varias de sus principales figuras pensando en la siguiente fase del campeonato.

Actualmente, el equipo de Beccacece se encuentra fuera de la zona de clasificación y tampoco figura entre los ocho mejores terceros del torneo. Por ello, sumar es una obligación y una victoria cobraría un valor enorme para sus aspiraciones. Ecuador llegó al Mundial como una de las selecciones llamadas a sorprender, pero hasta el momento no ha conseguido trasladar ese potencial a los resultados.

Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate de Ecuador ante Curazao. - créditos: Reuters
Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate de Ecuador ante Curazao. - créditos: Reuters

Antecedentes entre Ecuador y Alemania

El antecedente más recordado se produjo en la Copa del Mundo de 2006. En la tercera fecha del Grupo A, Alemania derrotó por 3-0 a Ecuador gracias a un doblete de Miroslav Klose y otro tanto de Lukas Podolski.

Años más tarde, en un amistoso internacional disputado en 2013 en Boca Ratón, Florida, los germanos volvieron a imponerse. Aquella vez ganaron por 4-2 con dos goles de Lukas Podolski y dos de Lars Bender. Para Ecuador descontaron Antonio Valencia y Walter Ayoví.

La historia favorece claramente a Alemania, pero Ecuador intentará escribir un nuevo capítulo y mantenerse con vida en el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Selección Ecuador Mundial 2026Selección Alemania Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Dónde ver Paraguay vs Australia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo D del Mundial 2026

La ‘albirroja’ se medirá con los ‘socceroos’ para definir el segundo lugar del Grupo D en busca de la clasificación a los 16avos de la Copa del Mundo. Conoce las señales para sintonizar el crucial cotejo

Dónde ver Paraguay vs Australia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo D del Mundial 2026

Paolo Guerrero lanzó firme opinión sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que vuelva a la selección peruana”

El delantero de Alianza Lima se refirió a la llegada del ítalo-peruano a la ‘U’ y expresó su expectativa de volver a verlo en la ‘blanquirroja’

Paolo Guerrero lanzó firme opinión sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que vuelva a la selección peruana”

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

Durante la pretemporada ‘crema’, un par de futbolistas captaron la atención del DT argentino y serían inicialistas en el Torneo Clausura 2026

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Con ambas selecciones igualadas en puntos, sudamericanos y oceánicos buscarán una victoria que les permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Revisa el horario y todos los detalles de este duelo decisivo

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Dónde ver Japón vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo F del Mundial 2026

Los nipones y los europeos buscan su clasificación a la siguiente ronda del torneo FIFA. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Japón vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo F del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

Cronograma de proclamación al 100% los resultados de la segunda vuelta: el JNE confirma fecha y hora para Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín

‘Ley Silla’ es una realidad en Perú: Congreso da luz verde al descanso sentado obligatorio para trabajadores

Roberto Sánchez evitar culpar a su exaliado Antauro Humala por su derrota: “Tenemos otra evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Magaly Medina encara a Alfredo Benavides por dejarla plantada tras firmar con ATV: “Huiste como un cobarde”

Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

Milett Figueroa corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón y desata críticas de Magaly Medina: “No sabía ni quién ganó”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3

Dónde ver Paraguay vs Australia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo D del Mundial 2026

Paolo Guerrero lanzó firme opinión sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que vuelva a la selección peruana”

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026