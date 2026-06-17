Perú Deportes

Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima: el millonario monto que invertirá por las acreencias

Se conoció que el ‘Depredador’ busca convertirse en uno de los propietarios del club victoriano tras su retiro en el fútbol: busca adquirir el 100% de las acreencias del Grupo Coril

Guardar
Google icon
Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima.
Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima.

La figura de Paolo Guerrero trasciende el campo de juego en Alianza Lima durante este 2026. Tras liderar al equipo hacia el título del Torneo Apertura bajo la dirección de Pablo Guede, el delantero no solo se consolida como referente y capitán, sino que también proyecta su influencia hacia el futuro institucional del club.

Según un informe publicado por el Diario Gestión, Guerrero manifestó su interés en adquirir la totalidad de las acreencias que actualmente posee el Grupo Coril en la institución. El monto de estas acreencias oscila entre 8 y 10 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de la operación pretendida por el atacante.

PUBLICIDAD

La intención del ‘Depredador’ de comprar estas acreencias sugiere un compromiso con los ‘blanquiazules’ que va más allá de su posible retiro como futbolista profesional, anunciado por él mismo para el cierre de la presente temporada. El movimiento, de concretarse, posicionaría al delantero como una figura clave no solo en la cancha, sino también en el ámbito dirigencial y financiero del club de La Victoria.

Paolo Guerrero – Alianza Lima – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes
El choque ante Sporting Cristal aparece como una final anticipada, donde Alianza Lima pondrá a prueba su liderazgo en un duelo directo que puede definir el rumbo del Apertura. (Alianza Lima)

“Me encantaría ayudar al club”

La posible incursión de Paolo Guerrero en la esfera dirigencial de Alianza Lima ha cobrado fuerza tras sus propias declaraciones sobre la adquisición de las acreencias del club. En diálogo con el medio citado, el goleador expresó en el diario Gestión: “Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”.

PUBLICIDAD

Guerrero dejó en claro que su interés trasciende el aspecto económico. Señaló su preocupación por la falta de infraestructura adecuada: “Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo para las divisiones menores”. Con estas palabras, evidenció su intención de incidir en el desarrollo deportivo e institucional de Alianza Lima y, por extensión, en el fútbol nacional.

Paolo Guerrero, a sus 42 años, finalmente levanta un trofeo con Alianza Lima, el club de sus amores. Revive la emotiva celebración del 'Depredador' tras conquistar el Torneo Apertura 2026 y su declaración de que fueron "campeones con justicia".

El delantero, histórico referente de la selección peruana, plantea un enfoque integral sobre la realidad del deporte en el país. Para Guerrero, la brecha con otras federaciones de la Conmebol se explica, en parte, por la ausencia de proyectos sólidos en el ámbito formativo, tanto en clubes como en selecciones juveniles.

Respecto a la operación financiera, ambas partes continúan analizando los detalles, con especial énfasis en el aspecto económico. Se informó que el desembolso previsto provendría del patrimonio personal del futbolista, quien a sus 42 años planea dar un nuevo paso en su vínculo con el club.

Guerrero manifestó que lleva tiempo preparándose para el periodo posterior a su retiro: “Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”. Su sentido de urgencia responde a la oportunidad actual de adquirir las acreencias, parte de un fideicomiso ligado a la reestructuración financiera de Alianza Lima.

Paolo Guerrero – Alianza Lima – Winston Reátegui – Liga 1 – Tornero Apertura - Perú – deportes – 15 marzo
Pese a la controversia arbitral, Paolo Guerrero mantiene un buen rendimiento en el Torneo Apertura y suma tres goles en la campaña con Alianza Lima. (Facebook / Club Alianza Lima)

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Ingleses y croatas vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo tras su último duelo en semifinales de Rusia 2018. Entérate de los horarios de la contienda

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Los ‘tres leones’ afrontan su debut ante un rival reconocido por la intensidad de sus partidos. Cónoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

Con Cristiano Ronaldo en el ataque, los ‘lusos’ comienzan su camino en esta nueva edición de la Copa del Mundo. Conoce los horarios para ver el estreno del ‘Bicho’

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo jugará su última Copa del Mundo, donde buscará levantar el único trofeo que le falta en su carrera. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: partidos, horarios y canal TV en Perú

Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia son las selecciones protagonistas de este día por la primera jornada de la cita mundialista. Conoce cómo llegan y los marcadores finales de sus encuentros

Resultados del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: partidos, horarios y canal TV en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

José María Balcázar partió al Vaticano: Viaje costará más de 47 mil dólares por tres días en Europa

Elianne Karp reaparece, pide “misericordia” por Alejandro Toledo y solicita a Keiko Fujimori “o a quien gane” que le conceda indulto humanitario

¿Cuál es el primer desafío que tendrá que asumir el próximo presidente? Julio Velarde, titular del BCR, lanza grave pronóstico

Roberto Sánchez pidió mantenerse vigilantes sobre el conteo de votos: “La verdad de las urnas pertenece a todos los peruanos”

ENTRETENIMIENTO

‘Combate’ regresa a la TV: reuniones avanzadas, regreso de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

‘Combate’ regresa a la TV: reuniones avanzadas, regreso de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

Paco Bazán critica a integrantes de ‘La Granja VIP’: “Sus vidas son nauseabundas”

PROMPERÚ reconoce la trayectoria de Del Barrio Producciones: Michelle Alexander recibe entre lágrimas licencia de la Marca Perú

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, revela presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri estrenan podcast para responder acusaciones: “Ya, ¿y?"

DEPORTES

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: partidos, horarios y canal TV en Perú