Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima: el millonario monto que invertirá por las acreencias

Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima.

La figura de Paolo Guerrero trasciende el campo de juego en Alianza Lima durante este 2026. Tras liderar al equipo hacia el título del Torneo Apertura bajo la dirección de Pablo Guede, el delantero no solo se consolida como referente y capitán, sino que también proyecta su influencia hacia el futuro institucional del club.

Según un informe publicado por el Diario Gestión, Guerrero manifestó su interés en adquirir la totalidad de las acreencias que actualmente posee el Grupo Coril en la institución. El monto de estas acreencias oscila entre 8 y 10 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de la operación pretendida por el atacante.

PUBLICIDAD

La intención del ‘Depredador’ de comprar estas acreencias sugiere un compromiso con los ‘blanquiazules’ que va más allá de su posible retiro como futbolista profesional, anunciado por él mismo para el cierre de la presente temporada. El movimiento, de concretarse, posicionaría al delantero como una figura clave no solo en la cancha, sino también en el ámbito dirigencial y financiero del club de La Victoria.

El choque ante Sporting Cristal aparece como una final anticipada, donde Alianza Lima pondrá a prueba su liderazgo en un duelo directo que puede definir el rumbo del Apertura. (Alianza Lima)

“Me encantaría ayudar al club”

La posible incursión de Paolo Guerrero en la esfera dirigencial de Alianza Lima ha cobrado fuerza tras sus propias declaraciones sobre la adquisición de las acreencias del club. En diálogo con el medio citado, el goleador expresó en el diario Gestión: “Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”.

PUBLICIDAD

Guerrero dejó en claro que su interés trasciende el aspecto económico. Señaló su preocupación por la falta de infraestructura adecuada: “Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo para las divisiones menores”. Con estas palabras, evidenció su intención de incidir en el desarrollo deportivo e institucional de Alianza Lima y, por extensión, en el fútbol nacional.

Paolo Guerrero, a sus 42 años, finalmente levanta un trofeo con Alianza Lima, el club de sus amores. Revive la emotiva celebración del 'Depredador' tras conquistar el Torneo Apertura 2026 y su declaración de que fueron "campeones con justicia".

El delantero, histórico referente de la selección peruana, plantea un enfoque integral sobre la realidad del deporte en el país. Para Guerrero, la brecha con otras federaciones de la Conmebol se explica, en parte, por la ausencia de proyectos sólidos en el ámbito formativo, tanto en clubes como en selecciones juveniles.

PUBLICIDAD

Respecto a la operación financiera, ambas partes continúan analizando los detalles, con especial énfasis en el aspecto económico. Se informó que el desembolso previsto provendría del patrimonio personal del futbolista, quien a sus 42 años planea dar un nuevo paso en su vínculo con el club.

Guerrero manifestó que lleva tiempo preparándose para el periodo posterior a su retiro: “Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”. Su sentido de urgencia responde a la oportunidad actual de adquirir las acreencias, parte de un fideicomiso ligado a la reestructuración financiera de Alianza Lima.

PUBLICIDAD

Pese a la controversia arbitral, Paolo Guerrero mantiene un buen rendimiento en el Torneo Apertura y suma tres goles en la campaña con Alianza Lima. (Facebook / Club Alianza Lima)