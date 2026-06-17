Lucciana Pérez arranca en San Gregorio II con un triunfo aplastante: doble 6-0 para vencer a la británica Isabelle Cherny

Lucciana Pérez sigue demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La tenista peruana inició con autoridad su participación en el W35 de San Gregorio II y dejó una contundente carta de presentación al avanzar a los octavos de final tras imponerse por un inapelable doble 6-0 a la británica Isabelle Cherny.
La principal raqueta nacional femenina llegaba a esta segunda semana de competencia en territorio italiano con la confianza por las nubes luego de la notable actuación que protagonizó días atrás en la primera edición del certamen, donde alcanzó la final y se quedó muy cerca de conquistar el título. Lejos de acusar el desgaste físico y mental que suele dejar una campaña tan exigente, la limeña saltó a la cancha con la misma intensidad que la llevó a destacar y citarse con la argentina Nadia Podoroska en el duelo decisivo.
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Ubicada actualmente en el puesto 372 del ranking WTA y sembrada como la tercera favorita del torneo, Pérez no dio ninguna opción a su rival. Desde los primeros intercambios impuso condiciones con la solidez de su juego de fondo de cancha, obligando a Cherny, número 1504 del mundo, a asumir riesgos constantes que terminaron traduciéndose en errores no forzados.
El dominio de la peruana fue absoluto. Con una combinación de potencia, precisión y agresividad, encadenó juegos de manera consecutiva hasta cerrar el encuentro sin ceder un solo game. El marcador final de 6-0 y 6-0 refleja a la perfección la superioridad exhibida por la tenista nacional, que necesitó 54 minutos para sellar su boleto a la siguiente ronda.
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Además de la clasificación, el triunfo le permite sumar cuatro puntos para el ranking mundial de la WTA, unidades que serán contabilizadas el próximo 29 de junio y que contribuirán a su objetivo de seguir escalando posiciones en el circuito profesional.
La siguiente prueba para la peruana llegará este miércoles, cuando busque un lugar en los cuartos de final frente a la británica Amy Stevens, actual número 848 del ranking WTA. Sobre el papel, Pérez parte como favorita, aunque deberá mantener el nivel mostrado en su estreno para evitar sorpresas y continuar avanzando en el torneo.
Nuevo reconocimiento para Lucciana Pérez
Los buenos resultados de Lucciana Pérez no se limitan al circuito profesional. En paralelo a su regreso progresivo a la competencia internacional, la peruana continúa cosechando reconocimientos por la extraordinaria temporada que protagonizó en el tenis universitario de los Estados Unidos.
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Hace apenas unas semanas fue distinguida como la Jugadora del Año de la Southeastern Conference (SEC), una de las conferencias más competitivas del deporte universitario norteamericano. Sin embargo, los elogios no se detuvieron allí.
La Asociación Interuniversitaria de Tenis (ITA, por sus siglas en inglés) decidió reconocerla como la mejor tenista universitaria del país, una distinción reservada para las jugadoras más sobresalientes de toda la temporada. El premio supone uno de los mayores honores que puede recibir una deportista dentro del sistema universitario estadounidense y confirma el impacto que tuvo la peruana defendiendo los colores de Texas A&M.
El galardón también sirve para dimensionar el crecimiento que ha experimentado la limeña en los últimos años. Mientras combina su formación académica con el tenis de alto rendimiento, Pérez ha conseguido consolidarse como una de las mejores jugadoras del circuito universitario y, al mismo tiempo, mantener una progresión constante en el ranking profesional.
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Ahora, con la confianza que le otorgan tanto sus recientes actuaciones en Italia como los reconocimientos obtenidos en Estados Unidos, Lucciana buscará dar un nuevo paso en San Gregorio y acercarse a ese primer título de la temporada que viene persiguiendo desde hace varias semanas.
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