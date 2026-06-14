Cabo Verde prepara su debut mundialista

Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- La selección de Cabo Verde completó este domingo su último entrenamiento antes de debutar en un Mundial y jugar un partido histórico para el país que les enfrentará a España este lunes en el estadio de Atlanta.

La sesión, ya que la normativa FIFA impide entrenar en los estadios que son sedes mundialistas, se realizó en el Fifth Third Bank Stadium, conocido como Kennesaw State University Stadium, ubicado en Kennesaw (Georgia), un recinto inaugurado en 2010 y habitual sede de los equipos deportivos de la Universidad Estatal de Kennesaw para la disputa de partidos de fútbol y lacrosse.

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Entrenamiento distendido entre los futbolistas durante los 15 minutos abiertos que comenzó las 14:00 hora local (-4 GMT), en el que el calor -30 grados centígrados- y la alta humedad -73 %- fueron protagonistas.

Una Cabo Verde dirigida por Pedro Leitao Brito, 'Bubista' que afronta el partido más importante de su historia reciente después de sellar una sorprendente clasificación directa para el Mundial.

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Cabo Verde lideró con autoridad un grupo en el que superó a selecciones de mayor tradición como Camerún, Angola o Libia, culminando un proceso de crecimiento basado en la incorporación de futbolistas formados en ligas europeas y asiáticas.

Con poco más de medio millón de habitantes, el país africano llega a la competición sin complejos y con la ilusión de lograr un resultado sorprendente, empezando por su debut ante España, vigente campeona de Europa y una de las favoritas a ganar el Mundial. EFE

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