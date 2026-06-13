Se conoció revelador detalle detrás del fichaje de Aixa Vigil a Universitario: la decisión de la FPV y la respuesta de San Martín

Se conoció revelador detalle detrás del fichaje de Aixa Vigil a Universitario. (Universitario vóley)

El pase de Aixa Vigil a Universitario de Deportes se confirmó tras un prolongado proceso de negociaciones. La jugadora de 24 años, quien aún tenía contrato con la Universidad San Martín, logró darle fin al conflicto por su carta pase y fichó por las ‘pumas’ para la próxima temporada en la Liga Peruana de Vóley.

Desde que se conoció el interés de la ‘U’, las ‘santas’ defendieron su posición, exigiendo que cualquier salida respetara el contrato firmado. Incluso después de que el entorno de Vigil manifestara públicamente su deseo de no continuar, la directiva de Santa Anita insistió en la necesidad de una negociación formal.

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Durante varias semanas, las conversaciones se tornaron tensas y por momentos se estancaron. Universitario intentó distintas alternativas, incluyendo el pedido de mediación de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Finalmente, pese a la firmeza del cuadro subcampeón, los de Ate oficializaron la incorporación de Aixa a su plantilla.

Aixa Vigil estará bajo las órdenes de Francisco Hervás en Universitario. Crédito: X Universitario.

La historia detrás del fichaje de Aixa Vigil a Universitario

El tema entre Aixa Vigil y San Martín tomó varias semanas de incertidumbre para resolver su desvinculación ya que mantenía vínculo por un año más por el reglamento de afiliaciones. La postura de las ‘santas’ siempre fue firme, si la Universitario de Deportes quería fichar a la atacante debía de pagar un cuantioso monto por su carta pase.

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Aunque muchos pensaron que la ‘U’ desembolsó la suma que pidieron las ‘santas’, se pudo conocer que no fue así. La voleibolista llegó a Ate como agente libre, es decir sin haber pagado un sol por su desvinculación. Todo esto respaldado por la decisión de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

“Para hacer la aclaración porque veo que hay gente que esta diciendo que un auspiciador ha pagado la carta pase de Aixa Vigil a la USMP. Esa información es FALSA. La FPV ha liberado a la jugadora sin ningún tipo de obligación económica por parte de Universitario. Se fue GRATIS”, informó el periodista Ricardo Burga en su cuenta ‘X’.

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Y también dio detalles de la liberación que realizó el máximo ente del voleibol nacional: “Es muy grave lo que esta haciendo la FPV, está yendo en contra de sus propios estatutos. La FPV de Gino Vegas se ha disparado a los pies con la decisión de liberar a Aixa Vigil”.

Además, el comunicador aseguró que el cuadro de Santa Anita se pronunciará en los próximos días por este caso que sigue generando polémica: “Entiendo que la USMP es muy probable que haga jn pronunciamiento público en los próximos dias”.

Información sobre el fichaje de Aixa Vigil a Universitario de Deportes.

San Martín advirtió sobre estrategia de Universitario con la FPV

La gerente deportiva de San Martín, Yudy Balcázar, expuso detalles sobre el trasfondo de la transferencia de Aixa Vigil. Según explicó, Universitario de Deportes recurrió a una estrategia que incluyó el envío de comunicaciones formales tanto a la Federación Peruana de Vóley como al propio club, buscando destrabar la situación contractual de la jugadora.

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Balcázar aclaró que la FPV no tenía injerencia directa en el caso, ya que se trataba de un asunto exclusivo entre clubes. “No tiene que ver nada la Federación, no tendría que intervenir porque es un tema de clubes”, puntualizó durante una intervención en el programa ‘Bloqueo y punto’. Añadió que, a pesar de esto, tanto Universitario como Vigil y ella misma enviaron cartas a la Federación.

La dirigente también remarcó que la institución contaba con un documento firmado por la jugadora por dos temporadas, defendiendo la validez del vínculo contractual. “Ahora, lo que quiera pensar el representante, que quiera vender humo acá, eso es otra cosa”, sentenció.

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Yudy Balcázar, gerente deportiva del club de Santa Anita, dio detalles del tema de la atacante. (Bloqueo y punto)