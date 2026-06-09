Dónde ver Ilia Topuria vs Justin Gaethje: canal TV online del combate por el título de peso ligero en UFC Freedom 250

La UFC se prepara para una de las veladas más trascendentales de su historia con la celebración del UFC Freedom 250, evento que tendrá como combate estelar la defensa del título de peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. El español, una de las máximas figuras de la organización en la actualidad, pondrá en juego su cinturón ante el experimentado peleador estadounidense en una cartelera que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.
Más allá de la expectativa deportiva, la función destaca por el escenario elegido para albergarla, convirtiéndose en un acontecimiento sin precedentes para las artes marciales mixtas.
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Dónde ver Ilia Topuria vs Justin Gaethje: canal TV online
En Perú, la cartelera completa de UFC podrá seguirse a través de Paramount+, plataforma que posee los derechos de transmisión y ofrece acceso a las peleas preliminares y estelares sin necesidad de adquirir un pago por evento adicional. El servicio cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente S/ 21.50, aunque también dispone de un plan anual cercano a los S/ 192.90, una alternativa más económica para quienes desean seguir toda la temporada de la compañía.
El español y estadounidense tuvieron su primer cruce previo al UFC Freedom 250 .
En Europa, los derechos de UFC para 2026 pertenecen a Eurosport, por lo que los aficionados podrán seguir el evento a través de las señales Eurosport 1 y Eurosport 2. Asimismo, ambas cadenas se encuentran disponibles en DAZN, plataforma que permite acceder a la programación de la organización en numerosos países del continente y seguir las principales carteleras del calendario de artes marciales mixtas.
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Horarios de la UFC Freedom 250
A diferencia de los eventos habituales de UFC, la función programada en la Casa Blanca tendrá únicamente siete peleas y no estará dividida entre preliminares y cartelera principal. El espectáculo incluirá la defensa del título ligero de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje, además del choque entre Alex Pereira y Ciryl Gane por el campeonato interino de los pesos completos. La acción arrancará a las 19:00 horas de Perú este domingo 14 de junio.
Con respecto a otros países, el evento comenzará a las 18:00 horas de México; 19:00 horas de Colombia y Ecuador; 20:00 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y a las 2:00 horas de España, ya en la madrugada del lunes 15 de junio.
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- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje - Título indiscutido del peso ligero
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane - Título interino del peso pesado
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi - Peso gallo
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis - Peso pesado
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler - Peso ligero
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus - Peso medio
- Diego Lopes vs. Steve García - Peso pluma
Una edición histórica para la UFC
El UFC Freedom 250 marcará un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas al convertirse en el primer evento de la compañía que se desarrollará en la Casa Blanca, uno de los edificios más emblemáticos y reconocibles del planeta. La elección del palacio presidencial estadounidense trasciende lo meramente deportivo y representa un reconocimiento al crecimiento que ha experimentado la UFC desde sus inicios hasta consolidarse como la principal promotora de MMA del mundo.
La magnitud del acontecimiento también estará respaldada por una cartelera de primer nivel. El evento principal tendrá a Ilia Topuria defendiendo el cinturón de peso ligero frente a Justin Gaethje, mientras que el brasileño Alex Pereira protagonizará otra de las grandes atracciones de la noche al disputar el título interino de peso pesado ante el francés Ciryl Gane.
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La presencia de dos de las figuras más populares y mediáticas de la organización en una sede cargada de simbolismo político e histórico convierte a esta edición en una de las más importantes que haya organizado la UFC, con una repercusión que excede el ámbito de los deportes de combate y alcanza al deporte mundial en general.
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