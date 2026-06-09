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Gol de Pedri tras fragilidad defensiva de Perú en el amistoso ante España

El volante del Barcelona sorprendió dentro del área para marcar el 2-0 y ampliar la ventaja de la ‘Roja’ en el duelo disputado en Puebla

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El volante de Barcelona amplió el marcador tras un gran centro a media altura de Ferrán Torres - Crédito: Movistar Deportes.

Pedri se hizo presente en el marcador del amistoso entre Perú y España, disputado este lunes 8 de junio por la fecha FIFA de preparación rumbo al Mundial 2026. El volante del Barcelona apareció dentro del área para ampliar la ventaja de la ‘roja’ con el 2-0 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), en un duelo de dominio del conjunto europeo.

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