¿Roberto Mosquera y Mariano Soso son opciones para dirigir Sporting Cristal?

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se refirió al posible regreso de Mariano Soso o Roberto Mosquera en reemplazo de Guillermo Farré

Sporting Cristal perdió 3-0 ante Bolívar en La Paz por la Copa Libertadores 2025 y determinó la salida del cargo del estratega argentino, Guillermo Farré, debido a los malos resultados. Tras la oficialización del cese, los técnicos Roberto Mosquera y Mariano Soso son voceados para plasmar su regreso al club.

El director deportivo del club ‘celeste’, Gustavo Zevallos, fue consultado sobre la búsqueda del nuevo DT y las características que debe de tener, según el estilo que la institución requiere. Además, señaló que tiene que tener conocimiento de la Liga 1.

“Principalmente que conozca la idiosincrasia del futbolista peruano, que conozca la historia del club, que sea un entrenador que ponga a la vista un buen juego. En Cristal mucho más allá del resultado que es lo que siempre se busca, me parece que la exigencia siempre es el buen juego. Ese es el perfil principal, que tenga experiencia. Hay que tratar de terminar bien el Torneo Apertura y pensar en el Clausura como el objetivo principal”, aseguró Zevallos en declaraciones a Rpp.

En ese sentido, el dirigente ‘cervecero’ aclaró que no es un requisito haber dirigido al club en el pasado, pero insistió en que tiene que tener un pasado en el fútbol peruano y esté acorde a la filosofía del cuadro del Rímac. “No necesariamente hay muchos entrenadores que han estado en el país, que conocen lo que es el club y lo que el hincha siempre quiere y la historia demanda. Allí debemos ser precisos y no alejarnos de la historia, buscar una persona que conozca lo que es el Perú, los temas de altura, no es un tema sencillo”.

El cuadro 'celeste' cayó 3-0 en La Paz por la fecha 2 del grupo G del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Mariano Soso y Roberto Mosquera

Luego de confirmarse el alejamiento del club de Farré, el nombre del DT Roberto Mosquera apareció como alternativa para regresar al equipo. No obstante, no es la única opción ya que el técnico Mariano Soso, también con pasado ‘celeste’ y campeón, fue voceado para el puesto. Sin embargo, Zevallos prefirió ser cauto sobre el tema.

“Yo no hablaría de nombres, trataría de ser más precavido no queremos dar nombres, así como no oficializamos la salida de Guillermo Farré, me gustaría comentar algo cuando tengamos algo concreto. Hay que tener respeto por las personas y Cristal es un club que se ha caracterizado en que cuando las cosas firmadas y se han concretado, lo vamos a oficializar”, aseguró.

Sobre el tiempo que se tomará Cristal y la fecha en que tienen proyectado la contratación del nuevo técnico, el dirigente manifestó que la siguiente semana podría tener novedades. “Estamos mirando el partido que es lo inmediato. Sería bueno tenerlo para el fin de semana. No nos queremos apurar porque es una decisión importante para la institución. Los primeros días de la próxima semana estaría resuelto”.

Comunicado de Sporting Cristal sobre la salida de Guillermo Farré

La salida de Guillermo Farré

El proceso de Guillermo Farré fue irregular desde su llegada a mediados del 2024. En el inicio de la presente temporada el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 no tuvo los resultados deseados y a nivel internacional acumuló dos derrotas en la Copa Libertadores.

Luego de recibir 10 goles y mostrar un rendimiento discreto ante Palmeiras (3-2), UTC (4-1) y Bolívar (3-0), el director deportivo señaló que se tomó la decisión de cortar el vínculo de Farré, pero justificó el porque no se hizo antes tras las múltiples críticas de los hinchas del club.

“Tres derrotas con marcadores que no están de acuerdo a la historia del club, verdaderamente eso fue definitivo. Hemos tomado la decisión en el momento oportuno, hemos evaluado y pensamos que este era el momento para hacerlo”, concluyó.