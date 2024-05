Agremiados denunció que Juan Aurich y Unión Huaral tienen deudas con sus jugadores y pidió que la FPF cree norma especial para no desampararlos - Crédito: Union Huaral/ Juan Aurich/ Safap

Los problemas siguen para Juan Aurich y Unión Huaral. Dos semanas después de que el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol diera a conocer que los pedidos de nulidad interpuestos por estas instituciones por la suspensión de su licencia fueron rechazados, la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap) reveló el duro momento que atraviesan los jugadores de dichos conjuntos.

Como es conocido, ambos clubes se encuentran inhabilitados para disputar la Liga 2 y descendieron de manera automática a la Copa Perú, pero recién podrán participar en dicha competición desde el próximo 2025. De esta forma, no podrá jugar partido oficial en lo que resta del presente 2024.

Ante esta situación, Safap hizo público que tanto el ‘ciclón del norte’, como el cuadro de la ‘naranja’ vienen incumpliendo sus obligaciones económicas con los deportistas.

“Lamentamos la situación que vienen atravesando nuestros agremiados de los clubes Juan Aurich y Unión Huaral. Ambos clubes han perdido su licencia para poder participar en el torneo Liga 2. En este escenario, los futbolistas están siendo afectados en el ámbito familiar, contractual, económico y deportivo, debido a que además de vivir la compleja situación de sus clubes, estos se encuentran en incumplimiento de sus obligaciones contractuales”, mencionaron en un comunicado oficial publicado el miércoles 8 de mayo.

Agremiados emitieron comunicado denunciando impagos de Juan Aurich y Unión Huaral - Crédito: Safap

Detalles de las deudas de Juan Aurich y Unión Huaral

Pese a que el abogado de Juan Aurich, Julio García, había mencionado que su representado no contaba con deudas vigentes, el organismo presidido por Roberto Silva Pro, develó que el entero del pasado abril no ha sido abonado y algunos de los futbolistas no han recibido los montos acordados para sus domicilios y alimentos.

“Juan Aurich no ha cumplido con pagar a su plantel la totalidad del mes de abril como corresponde y en algunos casos vivienda y alimentación, según contratos”, señalaron en el escrito.

En el caso de los ‘pelícanos’ la situación es un poco más complejo, pues se debe todo abril y una semana de febrero. “Del mismo modo, Unión Huaral no les ha pagado el mes de abril y siete días del mes de febrero”, apuntaron.

Del mismo modo, hicieron hincapié que ambas entidades mantienen pactos por deudas pasadas que ya vencieron y se mantienen incumplidas.

En los últimos días, tanto Aurich como Huaral anunciaron que acudirían al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que se les restituya la licencia. Incluso, el ‘buldócer’ anunció que habían recibido una medida cautelar para que la FPF lo incluya en la Liga 2 que ya está en disputa. Agremiados saluda dicha búsqueda, pero demanda que no abandonen a sus trabajadores.

“Los clubes tienen derecho de acudir a las instancias que consideran oportunas para hacer sus reclamos (TAS); sin embargo no pueden dejar de lado sus obligaciones laborales”.

Unión Huaral anunció que medida cautelar contra la FPF fue aceptada por el TAS, pero Agremiados anuncia deudas a sus jugadores - Crédito: Unión Huaral

Hicieron pedido a la Federación

Por último, los Agremiados hicieron un llamado al ente rector del balompié local para que emita una normal especial para que los deportistas afectados puedan fichar por otros elencos en caso sea necesario y mientras el mercado de pases siga cerrado.

“Esperamos correcciones inmediatas por parte de estos clubes y solicitamos a la FPF que emita una resolución que les dé a estos futbolistas la posibilidad de inscribir contratos con otros equipos si fuese necesario, a pesar de que el libro de pases está cerrado”.