Ignacio Buse competirá en individuales y dobles de Roland Garros 2026: hará dupla con el estadounidense Mac Kiger

Ignacio Buse competirá en el cuadro de dobles de Roland Garros 2026.

El gran presente de Ignacio Buse no se detiene y su aventura en Roland Garros 2026 será por partida doble. Tras su histórica consagración en el polvo de ladrillo de Hamburgo, el tenista peruano llegó a París listo para asumir el desafío más importante de su joven carrera en el cuadro de individuales.

Sin embargo, su estadía en el emblemático complejo del Bois de Boulogne también se extenderá hacia la modalidad de dobles. En este frente, buscará replicar sus buenas sensaciones y seguir sumando valioso rodaje internacional en el torneo de mayor prestigio sobre tierra batida.

En el cuadro de singles, el ‘Colorado’ asumirá un debut de máxima exigencia cuando se mida cara a cara frente al consolidado moscovita Andrey Rublev, actual #13 del ranking mundial.

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Ignacio Buse hará dupla en dobles de Roland Garros con el estadounidense Mac Kiger. Crédito: X Tennis Draws.

Lejos de conformarse con ese electrizante examen en solitario, el jugador nacional inscribió su nombre en el cuadro de parejas al unir fuerzas con el estadounidense Mac Kiger (#77). Este binomio de juventud y dinamismo promete dar pelea en una superficie que le asienta muy bien al juego estratégico del representante blanquiazul.

Al frente tendrán a un binomio sumamente aguerrido y de cuidado, compuesto por el taiwanés Ray Ho (#69) y el alemán Hendrik Jebens (#67). Para el tenista nacional, esta participación representa una oportunidad dorada de seguir compitiendo al más alto nivel de la ATP, consolidando su madurez y llevando la bandera peruana a las instancias estelares del segundo Grand Slam del año.

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Una corta pero valiosa experiencia en Grand Slams

A pesar de su corta trayectoria en los torneos de máxima categoría, la raqueta número uno del Perú ya registra hitos de consideración. Su constancia dio frutos durante la temporada 2025, año en el que disputó las cuatro clasificaciones de Grand Slam y tocó el cielo con las manos en el US Open. Sobre el cemento de Nueva York, el ‘Colorado’ superó con autoridad la ‘qualy’ para meterse al cuadro principal, despidiéndose con honores en la primera ronda tras brindar un partidazo frente al local y favorito del público, Ben Shelton.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

El notable ascenso en el ranking ATP le auguraba un gran arranque en 2026, donde estaba perfilado para ser cabeza de serie en la etapa clasificatoria del Abierto de Australia. Sin embargo, una inoportuna lesión truncó sus planes a último momento, obligándolo a bajarse del primer grande de la temporada.

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La semana de Ignacio Buse en Hamburgo

La consagración de Ignacio Buse en territorio alemán se ha convertido en un hito sin precedentes para el deporte peruano en las últimas dos décadas. Con apenas 22 años, el limeño completó una semana de ensueño sobre la arcilla germana, firmando una campaña perfecta que tuvo un inicio insólito: el peruano olvidó anotarse a tiempo en el cuadro principal, viéndose obligado a jugar el torneo desde la fase de clasificación, donde dejó en el camino a duros escollos como Niels McDonald y Hugo Gaston.

Ya en el cuadro principal, el nivel del tenista nacional rozó la perfección al derrotar con autoridad al italiano Flavio Cobolli —vigente campeón—, despachar en sets corridos al checo Jakub Mensik y batallar durante tres exigentes parciales para tumbar al francés Ugo Humbert. Tras superar la semifinal ante Aleksandar Kovacevic, el peruano ratificó su tremenda madurez en el duelo cumbre al vencer al experimentado estadounidense Tommy Paul por 7(8)-6, 4-6 y 6-3, desatando la euforia de los aficionados nacionales.

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El tenista Ignacio Buse se desploma en la arcilla tras ganar el punto decisivo de la final. Observa la explosión de alegría del jugador, su equipo y la hinchada peruana, celebrando un título que no llegaba desde Lucho Horna en 2007.

Esta victoria le otorga a Buse su primera corona en el circuito grande de la ATP y rompe una alarmante sequía de 19 años para el tenis de nuestro país, emulando las viejas gestas de Luis Horna. Con este trofeo bajo el brazo y el respaldo público de colosos como Novak Djokovic, la primera raqueta peruana pisará las canchas de Roland Garros con la confianza al tope para encarar su estreno absoluto frente al moscovita Andrey Rublev.