Sensación por Erling Haaland en Perú llega a Noruega y es destacado en medios de Europa

Medios Internacionales

La reciente admiración por Erling Haaland en Perú ha cruzado fronteras y captó la atención de la prensa en Noruega, choca este sábado con Inglaterra, y otros países europeos. El fenómeno se desató cuando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó que 593 recién nacidos peruanos llevan el apellido del delantero noruego como nombre, un hecho que ha sido replicado y analizado en diversos medios internacionales.

Medios noruegos resaltan el impacto de Haaland en Perú

El canal noruego TV2 tituló su cobertura: “Avalancha Haaland en Perú: Las hazañas del astro noruego en el Mundial dejan huella en todo el mundo”. Según el medio, “La fiebre Haaland arrasa en todo el mundo” y Perú se ha convertido en uno de los países donde el fervor es más notorio. TV2 precisó que, de acuerdo con datos de RENIEC, 4 peruanos recibieron el nombre completo Erling Braut Haaland, 91 fueron registrados como Erling Haaland, y otros 468 llevan simplemente Haaland como nombre.

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El medio noruego también destacó que la tendencia no se detuvo en los registros civiles. Comerciantes del Emporio de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, informaron que la demanda por camisetas de la selección de Noruega con el nombre de Haaland en la espalda aumentó considerablemente. Según TV2, el interés explotó tras la victoria de Noruega sobre Brasil por 2-1 en el Mundial, partido donde Haaland anotó ambos goles.

El portal noruego Sosialnytt tituló: “En este país, 563 personas recibieron el nombre de Erling Braut Haaland”.

Por su parte, la emisora pública noruega NRK publicó: “Más de 500 niños han sido bautizados Haaland en Perú”. El artículo subrayó la diversidad de formas en las que el nombre del atacante fue adoptado. Además, NRK acompañó la nota con una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a Haaland como un símbolo peruanol. RENIEC declaró en su comunicado, citado por NRK “Haaland también es peruano”.

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La noticia se extiende a otros países europeos

El portal noruego Sosialnytt tituló: “En este país, 563 personas recibieron el nombre de Erling Braut Haaland”. El sitio explicó que el fenómeno se acentuó tras el buen desempeño de Noruega en el Mundial, subrayando la histórica victoria ante Brasil y la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, donde Haaland marcó siete goles en cuatro partidos. Sosialnytt analizó que la fiebre por Haaland en Perú se refleja tanto en los registros civiles como en la venta de camisetas y la popularidad de imágenes del futbolista vestido como vikingo.

NRK de Noruega resalta la imagen generada con IA por Reniec

El impacto no se limitó a Noruega. La cadena francesa France24 difundió un informe de la agencia AFP bajo el titular: “Cientos de recién nacidos peruanos nombrados como el delantero noruego Haaland”. El reporte incluyó declaraciones de Iván Torres, portavoz de RENIEC, quien indicó que “diferentes estrellas de fútbol sirven de inspiración para que los peruanos registren a sus hijos con estos nombres”. El informe de France24 resaltó que la tendencia se disparó después de que Noruega avanzó a cuartos de final en el torneo, y comparó el caso con otros futbolistas populares en Perú, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar.

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El medio luxemburgués RTL Today también replicó el despacho de la agencia AFP, difundiendo el fenómeno entre sus lectores europeos.

El canal noruego TV2 tituló su cobertura: “Avalancha Haaland en Perú: Las hazañas del astro noruego en el Mundial dejan huella en todo el mundo”

Fenómeno cultural y repercusiones en Perú

La fiebre por Erling Haaland en Perú no se limitó al ámbito futbolístico ni a los registros civiles. El emporio comercial de Gamarra inició la producción de cientos de camisetas de la selección noruega con el nombre del delantero en la espalda, además, la mediática Tigresa del Oriente dedicó un tema musical y un video en homenaje a Haaland, ampliando el alcance mediático del fenómeno.

La Tigresa del Oriente enloquece por Erling Haaland y le dedica insólito video en redes. IG

De acuerdo con la cobertura internacional, la fiebre por nombres de futbolistas en Perú tiene antecedentes. France24 recuerda que 3.402 peruanos llamados Messi, 1.185 llamados Cristiano Ronaldo y 1.241 con el nombre Yamal, en referencia al jugador español Lamine Yamal. El nombre Neymar también aparece en 33.809 registros.

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