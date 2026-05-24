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Gol de Gustavo Cazonatti para remontada de Sporting Cristal ante ADT por Liga 1 2026

El conjunto ‘celeste’ adelantó líneas y terminó encontrando recompensa en la cabeza del mediocampista brasileño, quien logró darle la vuelta al marcador en el estadio Alberto Gallardo

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Gustavo Cazonatti fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre Sporting Cristal y ADT de Tarma, disputado este domingo 24 de mayo por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026. El mediocampista brasileño apareció en el momento clave y, con una precisa definición de cabeza, marcó el 2-1 que significó la remontada parcial de los ‘celestes’ en el estadio Alberto Gallardo.

El compromiso comenzó cuesta arriba para los ‘rimenses’, que se vieron sorprendidos en la primera mitad por el tanto de Jordan Guivin, quien adelantó a la visita. Este golpe obligó a Cristal a irse al descanso en desventaja y con la necesidad de replantear su propuesta para el complemento.

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En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Zé Ricardo mostró una actitud completamente distinta. Con mayor intensidad, presión alta y circulación más rápida del balón, los ‘celestes’ comenzaron a instalarse en campo rival y a generar situaciones de peligro. La insistencia tuvo premio a los 58 minutos, cuando el capitán Yoshimar Yotún apareció para marcar el empate y devolverle la confianza al conjunto local.

Con el 1-1 en el marcador, Sporting Cristal no bajó la intensidad y sostuvo la presión sobre el área de ADT en busca del gol del triunfo. La recompensa llegó a los 77’, cuando Catriel Cabellos envió un preciso centro al área y Gustavo Cazonatti se elevó para conectar de cabeza, superando la resistencia del arquero rival y decretando el 2-1 que desató una celebración eufórica en el estadio Alberto Gallardo.

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Gustavo Cazonatti anotó el 2-1 de Sporting Cristal ante ADT por Torneo Apertura 2026.
Gustavo Cazonatti anotó el 2-1 de Sporting Cristal ante ADT por Torneo Apertura 2026. Crédito: Prensa SC

Pese al intento de los tarmeños por volver a equilibrar el marcador, el equipo local supo administrar la ventaja, sostuvo el resultado y terminó consolidando la remontada en la recta final del encuentro. Los ‘rimenses’ lograron reponerse a la adversidad inicial y se quedaron con tres puntos valiosos, en un partido donde la reacción colectiva y la eficacia en los momentos decisivos marcaron la diferencia.

Gustavo Cazonatti y su racha goleadora

Gustavo Cazonatti atraviesa un momento destacado en la temporada con Sporting Cristal, consolidándose como una pieza clave en el funcionamiento del equipo ‘celeste’. El mediocampista brasileño ya registra cuatro goles, todos convertidos durante el mes de mayo, en una racha que ha coincidido con un contexto exigente para el conjunto del Rímac.

Su aporte ofensivo ha sido determinante en los últimos encuentros, apareciendo en momentos importantes para sumar puntos y sostener al equipo tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores 2026. En total, el volante ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco partidos, una cifra que refleja su creciente influencia en el ataque.

Este buen presente no solo refuerza su confianza, sino que también eleva su rol dentro del plantel, convirtiéndolo en uno de los nombres más importantes en la reacción de Cristal durante esta etapa de la temporada.

Gustavo Cazonatti pasa por una buena racha goleadora
Gustavo Cazonatti pasa por una buena racha goleadora. Crédito: Prensa SC

Sporting Cristal y tres puntos de alivio

El triunfo ante ADT representa un respiro importante para Sporting Cristal en la recta decisiva del Torneo Apertura 2026. El cuadro ‘celeste’ llegaba al compromiso en una situación comprometida, con una ubicación cercana a la zona baja de la tabla y la necesidad urgente de sumar para alejarse de la parte crítica del campeonato.

Con esta victoria, el equipo ‘rimense’ consiguió un impulso clave que le permite tomar aire en la clasificación: escaló hasta el puesto 11 con 19 unidades, mejorando su panorama inmediato y reduciendo la presión en la pelea por salir de la parte peligrosa de la tabla.

Más allá del resultado, Sporting Cristal mostró una reacción anímica importante, algo que puede marcar un punto de quiebre en su rendimiento. Ahora, el objetivo será sostener esta recuperación en las próximas jornadas y confirmar que este triunfo puede ser el inicio de una mejor racha en el torneo.

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