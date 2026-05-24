Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

El volante 'celeste' puso el empate ante el 'vendaval' por el Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal se medía en condición de local contra ADT en un duelo válido por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa se volcaron al ataque en la búsqueda de adelantarse en el marcador, aunque los errores en defensa, una constante en los últimos años, reaparecieron y la visita consiguió poner el 1-0 a través de Jordan Guivin. El miedo se apoderaba de los ‘cerveceros’, quienes lograron reaccionar por intermedio del golazo de Yoshimar Yotún tras una gran asistencia de Maxloren Castro.

Esta acción se llevó a cabo a los 59 minutos de la contienda y empezó en las manos de Diego Enríquez, quien le cedió el balón a Leandro Sosa, para luego descargar con Martín Távara. El volante peruano, que había retrocedido unos metros para colaborar con la elaboración del juego, y se apoyó en Gabriel Santana, quien tocó con Sosa.

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El ‘Lobo’ encaró hacia el medio y jugó con Gustavo Cazonatti, que abrió para Cristiano da Silva, que ante la imposibilidad de avanzar por la banda izquierda, retrocedió con ‘Cazo’. La pelota le quedó a Távara, que giró y se perfiló para sacar un potente zurdazo, donde la pelota se desvió en dos jugadores del conjunto tarmeño y le quedó suelta para Maxloren.

El extremo de 18 años le ganó el vivo a la defensa de ADT, para alcanzar a meter un centro con potencia que Yoshimar Yotún pudo conectar para anotar tras un golpeo con el pecho, desatando así la algarabía de todos los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

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El centro de Maxloren Castro y el gol de pecho de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026.

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