Carolina Takahashi, armadora peruana, marca la diferencia en Suecia: fue elegida MVP por segundo partido consecutivo

La excolocadora de Regatas Lima vive un gran momento en la liga sueca, donde su talento destaca y ha sido reconocido tras notables actuaciones con el Lindesberg VBK

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Carolina Takahashi, armadora peruana, está
Carolina Takahashi, armadora peruana, está marcando la diferencia en Suecia. Crédito: Svensk Volleyboll

Salió de su zona de confort y hoy brilla en tierras nórdicas. Carolina Takahashi, quien hasta la última temporada defendió los colores de Regatas Lima, decidió dar un paso clave en su carrera al fichar por el Lindesberg VBK de la Swedish Elitserien. Su adaptación ha sido inmediata: la armadora peruana fue elegida MVP por segundo partido consecutivo, confirmando su gran momento en la liga sueca.

Aunque su equipo no atraviesa el mejor inicio en el campeonato —tras caer en sus dos últimas presentaciones—, Takahashi está sabiendo destacar por cuenta propia. La levantadora nacional demuestra su calidad y madurez en cada partido, siendo reconocida como la mejor voleibolista en cancha por su liderazgo, precisión y visión de juego.

En la tercera fecha de la máxima división del vóley sueco, el Lindesberg VBK enfrentó al Sollentuna Volley y cayó por 0-3 (25-14, 25-17, 25-22). Sin embargo, Takahashi —quien ya había sido distinguida como MVP en la jornada anterior— volvió a sobresalir gracias a su firmeza en la conducción del equipo y su capacidad para mantener el orden en los momentos más difíciles. Su rendimiento volvió a ser reconocido con el premio a la más valiosa del partido.

El conjunto de la peruana había debutado con una ajustada victoria por 3-2 en el arranque de la temporada en Suecia, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas en sets corridos. Con estos resultados, el Lindesberg se ubica provisionalmente en la octava posición del torneo, con la mira puesta en recuperar terreno en las próximas jornadas de la competencia.

Carolina Takahashi reconocida como MVP
Carolina Takahashi reconocida como MVP de su equipo en dos partidos consecutivos. Crédito: Lindesberg VBK

En la siguiente fecha, el Lindesberg VBK se medirá ante el Linköping VC, en un duelo clave para reencontrarse con el triunfo. El compromiso está programado para el sábado 8 de noviembre, y Carolina Takahashi buscará volver a ser protagonista, guiando a su equipo hacia una nueva victoria para salir de este mal momento.

Carolina Takahashi y una oportunidad de oro en Suecia

Hace apenas tres meses, Carolina Takahashi emprendió una nueva etapa en su carrera al ser anunciada oficialmente como refuerzo del Lindesberg VBK de la Swedish Elitserien. La colocadora peruana vive hoy una experiencia determinante en su desarrollo profesional y ha encontrado en Suecia una oportunidad de oro para mostrar su potencial.

Si bien Takahashi ya había tenido una experiencia internacional en Estados Unidos, aquella etapa fue a nivel formativo, dentro del sistema college, al que llegó en 2020. Dos años más tarde, regresó al Perú para incorporarse a Regatas Lima, club con el que sumó un título nacional y una medalla de plata en la última temporada de la Liga Nacional.

El talento de Carolina Takahashi
El talento de Carolina Takahashi está siendo reconocido en Suecia. Crédito: Svensk volleyboll

Durante su paso por el conjunto de Chorrillos, la presencia de la mexicana Paola Rivera —elegida mejor armadora del torneo— limitó su continuidad en el sexteto titular. Sin embargo, lejos de estancarse, la levantadora de 23 años apostó por salir de su zona de confort y dar el salto a Europa, en busca de nuevos desafíos y minutos de juego.

Hoy, con el Lindesberg VBK, la peruana demuestra que tomó la decisión correcta. En apenas tres fechas, ya se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la liga sueca, ratificando que su talento trasciende fronteras y que su ambición por crecer sigue más viva que nunca. Sin duda alguna, puede seguir creciendo en el Viejo Continente y ser una opción importante para la selección peruana que dirige Antonio Rizola más adelatne.

