Sebastien Pineau resuelve su contrato con Recreativo Huelva para aceptar propuesta de FC Cajamarca

Sebastien Pineau se marcha del Recreativo de Huelva tras un paso más que discreto. - Crédito: Jujones

Sebastien Pineau ha dado por terminado su periplo por Recreativo de Huelva. Por más que llegó con mucha ilusión al ‘decano’, en un movimiento sorprendente después de un ciclo prometedor en la MLS Next Pro con Austin FC II, no cumplió con las expectativas a partir de un rendimiento discreto.

De tal manera que, iniciando el 2026, se unió al apartado de bajas mediante la resolución de su contrato. El paso acometido por el delantero peruano no llamó demasiado la atención en el club ‘albiazul’, dado que se había ausentado en el arranque de los entrenamientos, demostrando así que su foco estaba en otro lado.

Sebastien Pineau en su presentación contra Rociana. - Crédito: Alberto Domínguez

Pineau se marcha del Recreativo de Huelva con una estadística más que silenciosa, dado que solo disputó tres partidos en la Primera Federación de España: Alcoyano, Ibiza y Fuenlabrada. Solo en el primero empezó como en el titular. Antes de marcharse del Nuevo Colombino, solo sumó 21 minutos en la Segunda Federación.

Hubo cierta esperanza en que recuperara el argumento goleador tras una anotación en un amistoso contra el Rociana, pero aquella diana solo sirvió para un registro meramente anecdótico, porque luego quedó relegado en los planes y su suplencia se volvió una cuestión rutinaria.

El delantero peruano contribuyó con una diana en victoria holgada en el Memorial Fuente Clara Cabrera. | VIDEO: Recreativo de Huelva

De esa manera, Sebastien Pineau ha cerrado la puerta a lo que fue su primera aventura en Europa, donde apenas consignó presentaciones que, probablemente, le dejarán lecciones determinantes para su futuro, que al parecer está en la Liga 1 de Perú con el nuevo inquilino proveniente del ascenso: FC Cajamarca.

Aunque el anuncio de su contratación no se ha oficializado, es un secreto a voces que se incorporará al club, que tiene entre sus filas a Hernán Barcos y Tomás Andrade como los rostros más representativos de un nuevo proyecto que quiere dar que hablar en la Primera División de Perú.

FC Cajamarca se arma

El impresionante FC Cajamarca no quiere ser ave de paso en el inicio de su andadura en la Liga 1 2026, a la que accedió después de coronarse campeón de la Segunda División, tras dejar en el camino a la Universidad César Vallejo y al Deportivo Moquegua.

Bajo la presidencia de Edisson Zavaleta, la institución ‘auriazul’ ha empezado a reforzarse de la mejor manera posible, llevando a sus filas a futbolistas de gran cartel y experiencia como el caso representado por Hernán Barcos, quien se vio atraído por el proyecto expuesto en una reunión privada.

El 'Pirata' contó detalles de su llegada al cuadro cajamarquino y de la opción de ser dirigente. (Video: RADAR FÚTBOL)

“Cada uno de nosotros estamos acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano”, sostuvo el goleador histórico de Alianza Lima en su conferencia de presentación.

Al ‘Pirata’, de 41 años, le han seguido otros viejos amigos suyos de su paso por La Victoria. Pablo Lavandeira es uno de ellos, aunque él ya cuenta con una experiencia previa por la región tras una etapa jugando por la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC).

Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez, todos exAlianza Lima, jugarán en FC Cajamarca el 2026.

Pablo Míguez tampoco se ha quedado atrás y respondió al llamamiento de Hernán Barcos para unirse a la aventura de FC Cajamarca. No bien finalizó su paso por Carlos A. Mannucci armó maletas hacia el interior del país.

Ricardo Lagos, Carlos Gómez, Said Peralta, Mauricio Arrasco, Jonathan Medina, Axel Moyano, José Gallardo y Arley Rodríguez son otros ex Alianza Lima que firmaron contrato con los ‘auriazules’ para encarar la élite del fútbol peruano.