Perú Deportes

Sebastien Pineau resuelve su contrato con Recreativo Huelva para aceptar propuesta de FC Cajamarca

El delantero peruano cerró su capítulo con el ‘decano’ después de un paso muy discreto, en el que apenas sumó minutos entre la Primera y Segunda Federación de España

Guardar
Sebastien Pineau se marcha del
Sebastien Pineau se marcha del Recreativo de Huelva tras un paso más que discreto. - Crédito: Jujones

Sebastien Pineau ha dado por terminado su periplo por Recreativo de Huelva. Por más que llegó con mucha ilusión al ‘decano’, en un movimiento sorprendente después de un ciclo prometedor en la MLS Next Pro con Austin FC II, no cumplió con las expectativas a partir de un rendimiento discreto.

De tal manera que, iniciando el 2026, se unió al apartado de bajas mediante la resolución de su contrato. El paso acometido por el delantero peruano no llamó demasiado la atención en el club ‘albiazul’, dado que se había ausentado en el arranque de los entrenamientos, demostrando así que su foco estaba en otro lado.

Sebastien Pineau en su presentación
Sebastien Pineau en su presentación contra Rociana. - Crédito: Alberto Domínguez
Pineau se marcha del Recreativo de Huelva con una estadística más que silenciosa, dado que solo disputó tres partidos en la Primera Federación de España: Alcoyano, Ibiza y Fuenlabrada. Solo en el primero empezó como en el titular. Antes de marcharse del Nuevo Colombino, solo sumó 21 minutos en la Segunda Federación.

Hubo cierta esperanza en que recuperara el argumento goleador tras una anotación en un amistoso contra el Rociana, pero aquella diana solo sirvió para un registro meramente anecdótico, porque luego quedó relegado en los planes y su suplencia se volvió una cuestión rutinaria.

El delantero peruano contribuyó con una diana en victoria holgada en el Memorial Fuente Clara Cabrera. | VIDEO: Recreativo de Huelva

De esa manera, Sebastien Pineau ha cerrado la puerta a lo que fue su primera aventura en Europa, donde apenas consignó presentaciones que, probablemente, le dejarán lecciones determinantes para su futuro, que al parecer está en la Liga 1 de Perú con el nuevo inquilino proveniente del ascenso: FC Cajamarca.

Aunque el anuncio de su contratación no se ha oficializado, es un secreto a voces que se incorporará al club, que tiene entre sus filas a Hernán Barcos y Tomás Andrade como los rostros más representativos de un nuevo proyecto que quiere dar que hablar en la Primera División de Perú.

FC Cajamarca se arma

El impresionante FC Cajamarca no quiere ser ave de paso en el inicio de su andadura en la Liga 1 2026, a la que accedió después de coronarse campeón de la Segunda División, tras dejar en el camino a la Universidad César Vallejo y al Deportivo Moquegua.

Bajo la presidencia de Edisson Zavaleta, la institución ‘auriazul’ ha empezado a reforzarse de la mejor manera posible, llevando a sus filas a futbolistas de gran cartel y experiencia como el caso representado por Hernán Barcos, quien se vio atraído por el proyecto expuesto en una reunión privada.

El 'Pirata' contó detalles de su llegada al cuadro cajamarquino y de la opción de ser dirigente. (Video: RADAR FÚTBOL)
“Cada uno de nosotros estamos acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano”, sostuvo el goleador histórico de Alianza Lima en su conferencia de presentación.

Al ‘Pirata’, de 41 años, le han seguido otros viejos amigos suyos de su paso por La Victoria. Pablo Lavandeira es uno de ellos, aunque él ya cuenta con una experiencia previa por la región tras una etapa jugando por la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC).

Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y
Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez, todos exAlianza Lima, jugarán en FC Cajamarca el 2026.

Pablo Míguez tampoco se ha quedado atrás y respondió al llamamiento de Hernán Barcos para unirse a la aventura de FC Cajamarca. No bien finalizó su paso por Carlos A. Mannucci armó maletas hacia el interior del país.

Ricardo Lagos, Carlos Gómez, Said Peralta, Mauricio Arrasco, Jonathan Medina, Axel Moyano, José Gallardo y Arley Rodríguez son otros ex Alianza Lima que firmaron contrato con los ‘auriazules’ para encarar la élite del fútbol peruano.

Temas Relacionados

Sebastien PineauRecreativo HuelvaFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España

Las escuadras dirigidas por Hansi Flick y Ernesto Valverde se verán las caras en Arabia Saudita. El ganador esperará por el desenlace de la llave entre los ‘blancos’ y ‘rojiblancos’ de Madrid

A qué hora juega Barcelona

Universitario pone en marcha su pretemporada en Campo Mar con Javier Rabanal al mando y la mira en el tetracampeonato y la Libertadores

La escuadra estudiantil cumplió su primer día de entrenamientos bajo las órdenes del nuevo comando técnico. De momento, el plantel no está completo, puesto que Sekou Gassama se incorporará a mitad de mes y se espera por una contratación más del extranjero

Universitario pone en marcha su

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga

El futbolista peruano deja el club más grande de Serbia, por el que pasó sin pena de gloria, mediante una venta definitiva hacia la institución más ganadora de la historia de la República Checa

Joao Grimaldo encuentra un nuevo

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League World Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

La selección peruana sumó su segunda derrota en el torneo de stream y quedó al borde de la eliminación. El sábado enfrentan a Brasil

Perú cayó ante España 5-8

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

El prometedor centrocampista peruano se apuntó un gol y una asistencia en el único amistoso de pretemporada de los ‘muniqueses’ frente al líder provisional de la Österreichischen Bundesliga

Felipe Chávez festeja a lo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

María Cabrera, nueva presidenta de

María Cabrera, nueva presidenta de la JNJ, señala que halló irregularidades: “Más de 36 denuncias no se habían dado cuenta”

Guido Bellido se enfrenta con familiar del cardenal Juan Luis Cipriani en vivo: “Tu hermano ha sido acusado de violador”

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales, pero deslinda responsabilidad de eventuales resultados negativos: “Los que investigan son los fiscales”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Desactivación de equipos especiales abre riesgo de dilación en investigaciones, ¿Tomás Gálvez podría asumir responsabilidad?

ENTRETENIMIENTO

Jossmery Toledo se roba las

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

Melissa Klug y Jesús Barco se dejan de seguir en Instagram tras su reciente reconciliación

De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

Angie Arizaga y Jota Benz: cómo nació su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se casarán

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

DEPORTES

A qué hora juega Barcelona

A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España

Universitario pone en marcha su pretemporada en Campo Mar con Javier Rabanal al mando y la mira en el tetracampeonato y la Libertadores

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League World Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"