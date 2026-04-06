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André Carrillo se quedó sin DT a cuatro días de la Copa Libertadores 2026: Dorival Júnior no va más en Corinthians

El club paulista oficializó la desvinculación de su entrenador y cuerpo técnico, reconociendo los títulos recientes, mientras William Batista asumirá provisionalmente el mando del primer equipo

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André Carrillo – Dorival Júnior – Corinthians – Perú – deportes – 6 abril
La directiva del club paulista anunció la salida del entrenador brasileño a solo cuatro días del debut en la Copa Libertadores, dejando a André Carrillo y todo el plantel sumidos en un ambiente de incertidumbre y presión creciente (X / @Corinthians)

A pocos días de iniciar su participación en la Copa Libertadores 2026, el Corinthians anunció la salida de su director técnico Dorival Júnior, una decisión que sacude la preparación del conjunto en el que milita el peruano André Carrillo.

El club notificó el cambio apenas cuatro días antes del partido frente a Platense, generando un clima de inquietud en la plantilla y la afición. El cese ocurre después de una serie de resultados adversos en el Brasileirao, situación que derivó en la búsqueda de un nuevo rumbo futbolístico de cara al desafío continental.

Corinthians comunicó la destitución de Dorival Júnior tras la derrota 0-1 frente a Internacional, extendiendo así a nueve la racha de encuentros sin victorias. El director ejecutivo de la institución, durante una conferencia de prensa, explicó que la directiva evaluó el presente deportivo y consideró que “nueve partidos sin ganar es mucho, ha sido demasiado para el Corinthians”.

Además, reconoció que el equipo había perdido capacidad ofensiva y que las derrotas en condición de local precipitaron la decisión.

Los motivos detrás del cambio técnico en Corinthians

André Carrillo – Dorival Júnior – Corinthians – Perú – deportes – 6 abril
Corinthians decidió cesar a Dorival Júnior tras una racha de nueve partidos sin triunfos, pese a los títulos logrados, en medio de críticas por la caída del rendimiento colectivo. (X / @Corinthians)

El despido de Dorival Júnior fue oficializado por el club mediante un comunicado institucional, en el que se agradeció al estratega y a su cuerpo técnico por los servicios prestados y los logros alcanzados. Durante su gestión, el entrenador condujo al equipo a la conquista de la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026, hazañas que el club calificó como “resultados que quedarán grabados en la historia de la institución”.

El comunicado destacó: “El Club agradece a los profesionales sus servicios, marcados por importantes logros al frente del equipo, como la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026”. El ciclo de Dorival Júnior, quien asumió en abril de 2025 en reemplazo del argentino Ramón Díaz y dirigió 63 encuentros con 25 victorias, 19 empates y 19 derrotas, estuvo marcado por altibajos. Factores como lesiones relevantes —incluida la del neerlandés Memphis Depay— y dificultades extrafutbolísticas afectaron el rendimiento del equipo en la actual temporada.

El último encuentro ante Internacional, resuelto por un gol del argentino Alexandro Bernabei, fue el detonante final de una etapa caracterizada por falta de resultados positivos y presión creciente desde la tribuna.

William Batista toma el mando de manera interina

André Carrillo – Dorival Júnior – Corinthians – Perú – deportes – 6 abril
Corinthians designó a William Batista como técnico interino para afrontar el debut en Copa Libertadores, apostando por una solución interna ante la urgencia del calendario. (X / @Corinthians)

Ante la inminencia del debut en la Copa Libertadores, la directiva del Corinthians optó por una solución interna. El club informó que William Batista, actual técnico de la categoría Sub-20, se hará cargo provisionalmente del primer equipo. Batista dirigirá los entrenamientos y estará en el banquillo este jueves 9 de abril, cuando el conjunto paulista enfrente a Platense en Argentina a las 19:00 horas (hora peruana).

El entrenamiento de este lunes estará dirigido por William Batista, entrenador de los sub-20”, notificó la entidad brasileña en su mensaje oficial.

La designación de Batista representa una alternativa inmediata para evitar la interrupción en la preparación del plantel, en un contexto donde la necesidad de adaptación rápida será determinante.

El desafío del Corinthians ante un nuevo ciclo

André Carrillo – Dorival Júnior – Corinthians – Perú – deportes – 6 abril
Corinthians inicia una etapa de transición en medio de la Copa Libertadores, con Carrillo y sus compañeros obligados a recomponer el rumbo tras resultados adversos. (X / @Corinthians)

La salida de Dorival Júnior introduce un elemento de incertidumbre para André Carrillo y sus compañeros. El equipo, que también compite en el Brasileirao, enfrenta ahora la doble exigencia de reacomodarse tácticamente y afrontar un calendario apretado en la arena internacional. La expectativa en torno al debut de Carrillo como titular se mantiene, en medio de la atención que genera la transición en el banquillo.

El encuentro ante Platense, correspondiente a la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores, será transmitido por ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. El plantel de Corinthians, con Carrillo entre sus figuras, buscará un resultado que permita mitigar la crisis reciente y recomponer el ánimo colectivo.

La directiva paulista expresó sus mejores deseos a Dorival Júnior y su equipo en sus futuros proyectos profesionales. Mientras tanto, la institución se concentra en superar una etapa de inestabilidad y responder a las exigencias inmediatas de la competencia internacional.

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