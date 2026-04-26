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Piero Quispe lidera la clasificación de Sydney FC a cuartos de la Liga Australiana con asistencia en duelo ante Auckland FC

Con una asistencia del volante peruano, su equipo selló un empate 2-2 y aseguró un lugar en los cuartos de final de la Liga Australiana, donde enfrentará a Melbourne Victory en la fase eliminatoria del torneo

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La visión y el liderazgo de Piero Quispe fueron claves en el empate ante Auckland FC, resultado que coloca a Sydney FC entre los mejores del campeonato y alimenta la ilusión de sus aficionados (YouTube / A-Leagues)

El mediocampista peruano Piero Quispe fue pieza fundamental para que Sydney FC avanzara a la siguiente ronda de la Liga Australiana. En el último partido de la fase regular, el equipo de Sídney igualó 2-2 frente a Auckland FC en el Allianz Stadium, resultado que selló su ingreso a los cuartos de final.

Quispe, titular durante los 90 minutos, brindó la asistencia para el primer tanto local, consolidando su importancia en el esquema del técnico y elevando el entusiasmo de los seguidores.

Con este empate, Sydney FC alcanzó 39 puntos y finalizó en la quinta posición, lo que le permitirá disputar la próxima etapa del campeonato ante Melbourne Victory.

La asistencia de Quispe y un empate con sabor a clasificación

Piero Quispe – Sydney FC - Auckland FC – Perú – deportes – 26 abril
Una asistencia precisa de Piero Quispe permitió a Sydney FC abrir el marcador y encaminar un empate clave que aseguró su clasificación en un duelo exigente. (Facebook / Sydney FC)

El último encuentro del torneo regular fue escenario de una destacada actuación de Piero Quispe, quien, a los 56 minutos, habilitó a Benjamín Garuccio para inaugurar el marcador ante la presencia de más de 20.000 espectadores en el Allianz Stadium. La jugada, ejecutada con precisión desde el mediocampo, permitió a Sydney FC tomar la delantera en un partido que exigía concentración máxima dada la presión por clasificar.

Minutos después, el uruguayo Guillermo May igualó el resultado tras una rápida reacción ofensiva de Auckland FC, equipo que debutó este año en la máxima categoría del fútbol australiano y terminó la etapa regular en la tercera posición con 42 puntos.

El desarrollo del partido mostró a Sydney FC intentando imponer condiciones, con una tenencia de balón superior al 50% y siete remates a portería durante la primera mitad. Sin embargo, la paridad se mantuvo hasta los minutos finales.

Alexandar Popovic devolvió la ventaja a los locales a los 85 minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por Campuzano, pero nuevamente May apareció para Auckland FC y, sobre el cierre, concretó el empate definitivo.

Sydney FC sumó así un punto crucial que selló su clasificación a la ronda de cuartos de final, manteniendo vivas sus aspiraciones en una liga caracterizada por su competitividad.

Sistema de playoffs y rivales definidos para la fase final

Piero Quispe – Sydney FC - Auckland FC – Perú – deportes – 26 abril
Con el cierre de la fase regular, Sydney FC confirmó su lugar en playoffs y se medirá ante Melbourne Victory en un duelo eliminatorio decisivo. (Facebook / Sydney FC)

La Liga Australiana, conocida oficialmente como A-League, establece que los dos primeros de la tabla avanzan directamente a semifinales, mientras que los equipos ubicados entre el tercer y sexto puesto disputan una fase de cuartos de final.

Newcastle Jets y Adelaide United aseguraron su pase directo al terminar primero y segundo, respectivamente. Por su parte, Sydney FC, con 39 unidades y un plantel que incluyó a Quispe como figura estable, enfrentará a Melbourne Victory (cuarto con 41 puntos) en un duelo eliminatorio a partido único. Auckland FC, que finalizó tercero, se medirá ante Melbourne City en el otro cruce de cuartos.

La estructura del torneo exige máxima regularidad a lo largo de sus 26 jornadas, y solo seis equipos avanzan a la instancia decisiva. En este contexto, la clasificación de Sydney FC representa no solo un logro deportivo sino también una oportunidad de impacto económico, ya que, según estimaciones del portal Transfermarkt, el valor de mercado de Quispe subió de 800.000 a 1,2 millones de euros en seis meses, y el club podría percibir hasta 500.000 dólares australianos adicionales en ingresos por taquilla y derechos en la fase final.

Próximo desafío ante Melbourne Victory

Piero Quispe – Sydney FC - Auckland FC – Perú – deportes – 26 abril
Con la mirada en semifinales, Sydney FC se prepara para un duelo exigente ante Melbourne Victory, donde el aporte de Piero Quispe será determinante. (Facebook / Sydney FC)

El enfrentamiento entre Sydney FC y Melbourne Victory está programado para este viernes 1 de mayo a las 5:30 AM (hora de Perú), en el estadio del conjunto victoriano. La diferencia de apenas dos puntos en la tabla anticipa un duelo equilibrado, con ambos equipos buscando acceder a las semifinales del certamen. La actuación de Piero Quispe, de 22 años y con contrato vigente hasta 2027, genera expectativa tanto en Australia como en Perú, país que sigue de cerca la evolución del exjugador de Universitario.

Sydney FC, dirigido por un cuerpo técnico que ha depositado su confianza en Quispe, buscará aprovechar el impulso anímico tras la clasificación. Por su parte, Auckland FC y Melbourne City completan el cuadro de cuartos con otro cruce atractivo. Los aficionados locales esperan que el mediocampista peruano mantenga el nivel mostrado y contribuya a que el club sume un nuevo título a su palmarés en la A-League, campeonato que se extiende por nueve meses y que este año reúne a equipos de alto rendimiento y plantillas reforzadas.

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