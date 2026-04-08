Alianza Atlético salvó un empate 1-1 con Tigre en el Callao por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

El delantero entró desde el banco de suplentes y puso el empate con gran definición - Crédito: DSports.

Alianza Atlético ha iniciado su participación en la Copa Sudamericana 2026 sumando. Lo más valioso del rendimiento del cuadro sullanero es que no bajó los brazos en ningún momento y consiguió con éxito igualar el luminoso en un Estadio Miguel Grau del Callao que lució gradas despobladas; a excepción de un numeroso grupo de seguidores del Tigre de Argentina que se dieron cita en el ‘Primer Puerto’.

El equipo de Diego Dabove desembarcó en territorio chalaco fiel a su estilo. Tigre se encargó de monopolizar el cuero a través de la eximia conducción del curtido ‘Piti’ Martínez. El conjunto de Victoria impuso condiciones apenas a los nueve minutos de iniciado el compromiso.

Elías Cabrera filtró un balón notable entre líneas de la defensa ‘churre’ y la número cinco llegó a los pues de David Romero. El disparo del ariete fue repelido por el portero Prieto, pero el rebote fue aprovechado por el segundo delantero del equipo de Victoria, Ignacio Russo y mandó la pelota a guardar.

Alianza Atlético igualó a uno con Tigre en su debut en la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Alianza Atlético.

Luego de mover las redes del arco de Prieto, el colegiado Paulo Zanovelli invalidó el tanto por fuera de juego. Sin embargo, tras una prolongada revisión del Sistema de Videoarbitraje (VAR), el juez brasileño convalidó la diana de ‘Nacho’ y se sentenció la apertura del marcador.

En el complemento, Alianza Atlético pisó el campo de juego del Estadio Miguel Grau del Callao con una actitud más propositiva que la del primer capítulo. La insistencia, sin traducirse en inquietudes al arco de Zenobio, rindió frutos. Ariel Muñoz asumió un protagonismo mayor y se hizo cargo de manejar los hilos en el mediocampo.

A los 73 minutos, la marca del ‘matador de Victoria’ fue frágil cerca del balcón del área. Muñoz amagó y levantó el cuero con su botín derecho para habilitar elegantemente a Valentín Robaldo. El ariete argentino recibió en área rival y ensayó una volea que desenvainó un remate imposible para Zenobio.

Alianza Atlético inició con empate su participación en la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Alianza Atlético.

El luminoso en el Callao no se volvió a modificar y se repartieron los puntos en el estreno de ambos en la competencia internacional. El equipo de Urciuoli exhibió pasajes positivos donde unió la entrega con la habilidad de sus futbolistas, clave para sumar su primer punto en la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Atlético?

Alianza Atlético de Sullana aprovecha la pausa en el torneo local para ajustar sus piezas de cara a su próximo reto internacional. El ‘vendaval del norte’ volverá a las canchas el miércoles 15 de abril a las 21:00 horas, cuando visite al América de Cali en el histórico Estadio Pascual Guerrero. Esta salida a territorio colombiano representa una prueba de fuego para las aspiraciones del plantel en su objetivo en la Copa Sudamericana.

La razón de este breve receso en la competencia doméstica responde a la coyuntura política que vive el país. Debido a la realización de las elecciones presidenciales en Perú, el campeonato nacional pausará sus actividades durante este fin de semana para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. De esta manera, el conjunto de Sullana dispone de días adicionales para recuperar futbolistas lesionados y planificar con mayor rigor táctico su viaje a Cali.