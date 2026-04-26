Jean Pierre Rhyner le gana a Víctor Guzmán el duelo de peruanos de la Segunda División de Portugal 2026

Jean Pierre Rhyner fue titular y clave en la zaga local, mientras Víctor Guzmán ingresó en la segunda parte buscando el empate, pero no pudo superar la muralla defensiva en la trigésima segunda jornada ( X / gianfzelaya)

El enfrentamiento entre Jean Pierre Rhyner y Víctor Guzmán, representantes del fútbol peruano en la segunda división de Portugal, otorgó un nuevo triunfo al FC Vizela. El conjunto local se impuso 1-0 ante Sporting Lisboa B en el Estadio do Vizela, consolidando su posición en la parte alta de la tabla.

Rhyner completó el partido como titular y mostró firmeza defensiva, mientras Guzmán ingresó en el complemento para reforzar el ataque visitante, aunque sin lograr revertir el resultado.

El único gol del partido llegó en los primeros compases, cuando a los diez minutos, Heinz Morschel capitalizó una oportunidad en el área rival y marcó la diferencia definitiva. A partir de ese tanto, Vizela adoptó una disposición táctica conservadora y cerró líneas, defendiendo la ventaja con solidez.

Rhyner fue protagonista en la zaga, anticipando jugadas y despejando el peligro en reiteradas ocasiones. El Sporting Lisboa B, por su parte, se vio forzado a modificar su planteamiento, lo que motivó la inclusión de Guzmán en la segunda mitad, en reemplazo de Paulo Cardoso. El delantero peruano buscó inquietar a la defensa local, pero encontró pocas opciones claras frente a un rival bien organizado.

Protagonismo peruano y desarrollo del encuentro

El duelo entre Jean Pierre Rhyner y Víctor Guzmán marcó el ritmo del partido, con el defensor imponiéndose en una victoria ajustada de FC Vizela. (Facebook / Futebol Clube de Vizela)

Desde el inicio, FC Vizela mostró determinación tras adelantarse rápidamente en el marcador, lo que le permitió manejar el ritmo del compromiso. La anotación de Morschel condicionó el desarrollo del juego, obligando al Sporting Lisboa B a tomar la iniciativa ofensiva. Rhyner, quien disputó los 90 minutos, se erigió como líder defensivo, respondiendo con firmeza ante los ataques de la visita.

El Sporting intentó recomponer su esquema en la segunda parte. A los 69 minutos, el entrenador dispuso el ingreso de Víctor Guzmán para aportar dinamismo y profundidad en la zona ofensiva. Guzmán, delantero formado en el fútbol peruano, mostró movilidad y buscó asociarse con sus compañeros, pero la defensa de Vizela, comandada por Rhyner, neutralizó sus avances y evitó que el marcador se modificara.

El cierre del partido fue intenso y disputado. Vizela apostó por un bloque compacto y priorizó el orden, mientras Sporting Lisboa B presionó en busca del empate. Rhyner recibió una tarjeta amarilla en los minutos finales, reflejo de la intensidad con la que defendió la ventaja en los instantes decisivos.

Impacto en la clasificación y rendimiento de los peruanos

Con tres puntos valiosos, FC Vizela se mantiene en la pelea por el ascenso, destacando el rendimiento sólido de Jean Pierre Rhyner en la zaga defensiva. (Facebook / Sporting Lisboa)

La victoria permitió a FC Vizela alcanzar 47 puntos y afianzarse en la quinta posición de la Liga Portugal 2, manteniendo sus aspiraciones de acercarse a los puestos de ascenso, aunque todavía distante de los líderes. Sporting Lisboa B, tras la derrota, permanece en el décimo lugar con 41 unidades, situación que exige una reacción en la recta final del campeonato.

El desempeño de Jean Pierre Rhyner fue destacado por la prensa local, que valoró su capacidad para anticiparse a los delanteros rivales y su liderazgo dentro del campo. Su presencia resultó determinante para contener los intentos de Sporting Lisboa B y garantizar el triunfo de Vizela. La participación de Víctor Guzmán, aunque limitada a poco más de veinte minutos, aportó movilidad y frescura al ataque visitante, aunque sin conseguir alterar el resultado.

Contexto de los futbolistas peruanos en el fútbol portugués

La presencia de Jean Pierre Rhyner y Víctor Guzmán refleja el crecimiento del talento peruano en Europa, con ambos buscando consolidarse en el competitivo fútbol portugués. (Facebook / Futebol Clube de Vizela)

El duelo entre Rhyner y Guzmán subraya la presencia creciente de futbolistas peruanos en ligas europeas de nivel competitivo. Ambos jugadores buscan consolidar sus carreras en el extranjero y contribuir al reconocimiento del talento nacional en escenarios internacionales. La actuación de Rhyner, titular indiscutible en Vizela, contrasta con el rol de Guzmán, quien suma minutos principalmente como alternativa ofensiva en Sporting Lisboa B.

La prensa deportiva portuguesa y peruana ha seguido con atención el rendimiento de ambos, resaltando el valor de este tipo de enfrentamientos directos para el desarrollo y proyección de los futbolistas nacionales. El próximo compromiso de Vizela será clave para sus aspiraciones en la recta final de la temporada, mientras Sporting Lisboa B buscará revertir la tendencia y escalar posiciones en la clasificación.

En este contexto, el aporte de los jugadores peruanos en la segunda división lusa se convierte en referencia para otros compatriotas que aspiran a competir en el fútbol europeo, consolidando la presencia nacional en torneos de alta exigencia.