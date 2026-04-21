Alianza Lima vs Atlético Grau: el estadio que recibirá el partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco piurano enfrentará al Club Alianza Lima en el Estadio Mansiche tras la imposibilidad de jugar en Sullana por cuestiones de seguridad, priorizando la presencia de público y la recaudación en medio de una complicada temporada en Liga 1 (Facebook / Atlético Grau)

Atlético Grau anunció que dejará temporalmente su localía en Sullana para enfrentar a Alianza Lima, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

La determinación, comunicada por la dirigencia a través de canales oficiales, responde a la imposibilidad de disputar partidos con público en el Estadio Campeones del 36, tras la reciente calificación de alto riesgo para eventos deportivos en esa ciudad por parte de la Policía Nacional del Perú.

El club piurano, actualmente en los últimos puestos de la tabla, busca con este traslado mejorar su recaudación y asegurar condiciones adecuadas para sus próximos compromisos, en un contexto marcado por restricciones y desacuerdos con las autoridades de seguridad.

Estadio Mansiche: la nueva sede para los partidos de local

Atlético Grau confirmó su traslado al Mansiche de Trujillo para recibir a Alianza Lima, una medida forzada por restricciones de seguridad en Sullana que también busca asegurar ingresos clave. (Facebook / Atlético Grau)

Atlético Grau confirmó que el encuentro ante Alianza Lima, programado para el domingo 26 de abril a las 15:30 (20:30 GMT), se realizará en el Estadio Mansiche de Trujillo. La entidad piurana, que venía utilizando el Estadio Campeones del 36 en Sullana como sede habitual, argumentó que la mudanza responde tanto a motivos económicos como a la imposibilidad de garantizar la presencia de público en su recinto tradicional.

La dirigencia explicó que el Mansiche ofrece mayor capacidad y permite una recaudación superior, aspecto clave para la sostenibilidad del club en un momento de restricciones. Según el comunicado institucional, la decisión de trasladar el partido obedece a la prohibición policial de organizar eventos con público en Sullana, luego de que la Policía Nacional del Perú clasificara los partidos recientes como de alto riesgo.

En redes sociales, algunos seguidores expresaron su descontento por el cambio de escenario, señalando que otros rivales sí enfrentaron el calor de Sullana. No obstante, la directiva de Grau indicó que la medida busca resguardar los intereses económicos y deportivos del equipo, y anticipó que futuros partidos relevantes, como el duelo ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura, también podrían disputarse en Trujillo.

Actualidad y números de Atlético Grau en el Torneo Apertura

Atlético Grau enfrenta un panorama crítico en el Apertura, con escasos puntos y bajo registro goleador, lo que aumenta la urgencia de sumar para evitar complicaciones en la tabla. (Facebook / Atlético Grau)

Atlético Grau atraviesa una temporada adversa en la Liga 1, ubicándose en la posición 17 de la tabla con apenas 7 puntos tras 10 encuentros. El equipo solo ha obtenido una victoria, frente a FC Cajamarca, y acumula 4 empates y 5 derrotas. Además, presenta el registro más bajo de goles a favor en el Torneo Apertura, con 5 anotaciones en total.

El presente futbolístico refleja la necesidad de sumar puntos en las fechas restantes para salir de los últimos puestos. La directiva y el cuerpo técnico han insistido en la importancia de contar con el respaldo de sus seguidores, aunque las circunstancias actuales dificultan la presencia masiva de aficionados en los estadios.

La situación económica también se ha visto afectada por las restricciones impuestas para la organización de partidos con público. La institución ha subrayado que trasladar sus encuentros a escenarios con mayor capacidad como el Mansiche es una estrategia para paliar el impacto financiero y mantener la competitividad en el torneo.

Partido ante Sporting Cristal a puertas cerradas

El duelo ante Sporting Cristal se jugará sin público por decisión policial, generando malestar en Atlético Grau, que cuestiona la calificación de alto riesgo. (Facebook / Atlético Grau)

Previo al duelo contra Alianza Lima, Atlético Grau debe disputar un compromiso pendiente frente a Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. Este partido, programado inicialmente para mañana miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36, se jugará sin público debido a la negativa de la Policía Nacional del Perú de autorizar el acceso de espectadores, tras calificar el evento como de alto riesgo.

En un comunicado dirigido a la comunidad y los medios, el club manifestó su disconformidad con la decisión policial, subrayando que encuentros similares se han desarrollado previamente en Sullana sin incidentes relevantes. “Consideramos que este encuentro no representa un partido de alto riesgo, más aún teniendo en cuenta que este tipo de enfrentamientos se ha llevado a cabo en reiteradas ocasiones en los últimos años en el mismo escenario deportivo, tanto por nuestro club como por el Club Alianza Atlético de Sullana, sin registrarse ningún incidente”, sostuvo la directiva de Grau.

La entidad advirtió que la disposición afecta tanto el desarrollo deportivo como el aspecto financiero, al impedir la venta de entradas y limitar la asistencia de la hinchada local. El club también señaló que intentó dialogar con el nuevo jefe policial para exponer su posición, pero no obtuvo respuesta, lo que, según indicaron, incrementa la incertidumbre y complica la planificación institucional.

Atlético Grau reiteró su voluntad de colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de los eventos y solicitó que futuras decisiones se adopten considerando la experiencia previa y los antecedentes registrados en el Estadio Campeones del 36. La institución enfatizó la importancia de criterios claros y justos en la evaluación de los riesgos, a fin de no perjudicar el normal desarrollo del campeonato ni la economía de los clubes regionales.