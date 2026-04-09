Golazo agónico de Carlos Garcés tras brillante cabezazo en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

Carlos Garcés apareció en el momento más determinante para rescatar a Cienciano en su debut en la Copa Sudamericana 2026. Con un certero cabezazo en los instantes finales del duelo frente a Juventud de Las Piedras, el delantero ecuatoriano decretó el 1-1 en Montevideo y le permitió al ‘papá’ rescatar un punto valioso en condición de visitante.

El tanto no solo significó la igualdad en el marcador, sino también un impulso anímico importante para el conjunto cusqueño, que encontró respuestas en el tramo final de un partido que parecía escaparse de sus manos en esta primera fecha del Grupo B del campeonato continental.

Cuando el reloj ya marcaba los minutos finales y Cienciano buscaba desesperadamente el empate, apareció la conexión perfecta. A los 88’, Cristian Souza envió un centro preciso al corazón del área y Carlos Garcés se elevó por encima de la defensa rival para conectar un cabezazo potente y bien colocado.

El balón tomó dirección hacia el ángulo de la portería rival, dejando sin reacción al arquero Sebastián Sosa y desatando la celebración del conjunto peruano en el Estadio Centenario. Fue una definición de alta calidad, tanto por la ejecución técnica como por el contexto del partido, que le permitió al ‘papá’ evitar la derrota en su debut internacional.

Carlos Garcés apareció en los últimos minutos para marcar el empate de Cienciano ante Juventud de Las Piedras. Crédito: Prensa club

Reacción y premio para Cienciano

El encuentro, disputado este jueves 9 de abril en Montevideo, tuvo un inicio parejo y bastante friccionado, con ambos equipos disputando cada balón con intensidad. Sin embargo, fue el conjunto local el que logró golpear primero: a los 36 minutos, Leonel Roldán aprovechó una ocasión clara para poner el 1-0 a favor de Juventud de Las Piedras, obligando a Cienciano a reaccionar y remar desde atrás.

A partir de ese momento, el cuadro uruguayo se mostró sólido en defensa y logró sostener la ventaja durante gran parte del compromiso. Con orden táctico, cerró los espacios y limitó las opciones ofensivas del conjunto imperial, manejando además los tiempos del partido con inteligencia. Pese a ese panorama adverso, el ‘papá’ nunca renunció a la búsqueda del empate.

Con el correr de los minutos, Cienciano adelantó sus líneas, asumió mayores riesgos y encontró en el juego aéreo una de sus principales herramientas para inquietar a la defensa rival. La insistencia finalmente tuvo su premio en el tramo decisivo. El tanto de Carlos Garcés reflejó la perseverancia de un equipo que luchó hasta el final, sintetizando en esa acción todo el esfuerzo desplegado a lo largo del encuentro en Montevideo.

El empate no solo evitó una derrota en el arranque del torneo, sino que también dejó una sensación positiva por la capacidad de reacción mostrada en un escenario exigente como el Estadio Centenario. De esta manera, los cusqueños regresan a casa con un resultado valioso que refuerza la confianza para lo que viene.

Cienciano empató 1-1 ante Juventud en Montevideo. Crédito: Prensa club

Un punto que puede ser clave en el grupo

El 1-1 final le permite a Cienciano sumar fuera de casa en la primera jornada del Grupo B, un resultado valioso en un torneo tan exigente como la Copa Sudamericana 2026, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación. Empezar puntuando como visitante no es un detalle menor y refuerza las aspiraciones del cuadro cusqueño en la fase de grupos.

Asimismo, este resultado fortalece el ánimo del equipo de cara a sus próximos compromisos internacionales, en los que buscará hacerse fuerte en casa y sostener el impulso. El ‘papá’ también deberá enfrentar a Puerto Cabello (Venezuela) y Atlético Mineiro (Brasil), los otros rivales de la serie.

Con un gol agónico y una clara muestra de carácter, Cienciano inicia su recorrido internacional dejando en evidencia que está dispuesto a competir hasta el final y pelear cada punto en busca de avanzar de fase.