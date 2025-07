Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 2 de la Copa América de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub 19 de Vóley 2025: así marcha Perú tras perder ante Estados Unidos por fecha 2 La ‘bicolor’ ya suma dos derrotas en el inicio de la competencia juvenil. Conoce cómo se mueven las ubicaciones en su serie

Formato del Mundial Sub 19 de Vóley 2025: ¿Cómo clasifica Perú a los octavos de final del torneo? La selección dirigida por Martín Escudero lucha por su clasificación a la siguiente ronda del certamen juvenil y todavía tiene posibilidades a pesar de comenzar su camino con dos derrotas. Conoce todos los detalles sobre la estructura de la competencia