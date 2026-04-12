Sebastián Aranda empieza a sobresalir en FK Auda: notable asistencia en partido contra BFC Daugavpils

Sebastián Aranda empieza a ganarse un sitio en FK Auda. - Crédito: Difusión

Sebastián Aranda ha comenzado a marcar diferencias en el FK Auda. Cumpliendo con el proceso adecuado de adaptación, ha esperado su oportunidad para hacerse de un espacio en la zona izquierda de la defensa y ahora ha demostrado sus capacidades como lateral, confiando en transformarse en un inamovible.

Frente al BFC Daugavpils, en el partido inaugural de la sexta jornada de la Tonybet Premier League, Aranda destacó al servir una excelente pelota desde su propio campo a los linderos del área contraria con un centro largo y preciso. La acción llegó nada más iniciando el complemento, permitiendo la igualada a uno parcial.

El peruano recogió un balón perdido, dándose media vuelta, avanzó unos cuantos pasos hacia adelante y con una brillante visión y precisión mandó una asistencia de larga distancia a Melays Dias, quien no solo superó al único marcador que lo resguardaba, también al portero con un amague a pura velocidad. Con el arco desguarnecido, no pensó demasiado para sacar un tiro franco a gol.

El lateral peruano sirvió un balón largo que devino en el primer gol de los 'verdinegros'. | VIDEO: FK Auda

Fixture

• Fecha 7: FK Auda vs Ogre. United

• Fecha 8: FK Auda vs Jelgava

• Fecha 9: Tukums vs FK Auda

• Fecha 10: FK Auda vs Supernova

• Fecha 11: Grobina vs FK Auda

• Fecha 12: FK Auda vs Riga

• Fecha 13: RFS vs FK Auda

• Fecha 14: Liepaja vs FK Auda

• Fecha 15: FK Auda vs Daugavpils

• Fecha 16: Ogre. United vs FK Auda

• Fecha 18: FK Auda vs Tukums

• Fecha 19: FK Auda vs Supernova

• Fecha 20: FK Auda vs Grobina

• Fecha 21: Riga vs FK Auda

• Fecha 22: FK Auda vs RFS

• Fecha 23: Liepaja vs FK Auda

• Fecha 24: Daugavpils vs FK Auda

• Fecha 25: Ogre. United vs FK Auda

• Fecha 26: FK Auda vs Jelgava

• Fecha 27: Tukums vs FK Auda

• Fecha 28: Supernova vs FK Auda

• Fecha 29: Grobina vs FK Auda

• Fecha 30: FK Auda vs Riga

• Fecha 31: RFS vs FK Auda

• Fecha 32: FK Auda vs Liepaja

• Fecha 33: FK Auda vs Daugavpils

• Fecha 34: FK Auda vs Ogre. United

• Fecha 35: Jelgava vs FK Auda

• Fecha 36: FK Auda vs Tukums