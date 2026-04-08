Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio

Kimberly García y Evelyn Inga, las principales figuras peruanas en el Mundial de Marcha Atlética. Crédito: IPD

La expectativa por ver nuevamente en acción a los mejores marchistas del mundo crece cada día. Por primera vez en la historia, el Mundial de Marcha Atlética tendrá lugar en suelo sudamericano, siendo Brasilia la sede elegida para este evento de élite este domingo 12 de abril. La delegación peruana llega a este compromiso con trece deportistas que combinan experiencia y juventud, listos para ratificar el prestigio que el país ha ganado en esta disciplina durante los últimos años.

El foco de atención recae sobre las destacadas Kimberly García y Evelyn Inga, quienes figuran como las principales cartas de triunfo nacional. World Athletics —ente máximo del atletismo a nivel mundial— resaltó que “entre las favoritas se encuentra la peruana Kimberly García, doble campeona mundial de 2022 y ganadora de los 20 km en estos campeonatos en 2024”. Tras establecer su mejor marca personal con un tiempo de 1:34:17 en marzo, la huancaína aterriza en Brasil como una clara candidata a medalla.

Por su parte, Evelyn Inga llega precedida de una victoria contundente en Dudince, donde registró un récord personal y sudamericano de 1:33:49. Esta fortaleza individual alimenta el gran objetivo colectivo: conquistar el título mundial por equipos. Según la organización, “Perú también tendrá la vista puesta en el título por equipos tras no haberlo conseguido por desempate en 2024”, año en el que perdió la corona únicamente por un criterio técnico.

Evelyn Inga conversó con Infobae Perú sobre su historia en la marcha femenina y sus grandes aspiraciones lejos de la pista - Composición: Infobae Perú.

De los trece integrantes de la delegación, siete provienen de Huancayo, la cuna indiscutible de la marcha nacional. Kevin Cahuana, quien competirá en la media maratón, expresó a ‘Canal N’: “Tenemos buenas sensaciones. Nos va a ir súper bien, hemos entrenado muy fuerte. También hemos trabajado en la parte psicológica que es muy importante, hemos descansado bien”. Según el atleta, el grupo posee todas las condiciones necesarias para realizar una presentación histórica en territorio brasileño.

En esa misma línea, la deportista Yadira Orihuela manifestó al citado medio de comunicación: “Estamos yendo con buenas expectativas”. El equipo se divide en diversas categorías para cubrir el calendario; en la media maratón de damas destacan Mary Luz Andía, Kimberly García, Evelyn Inga y la citada Orihuela. Las pruebas de largo aliento en la maratón 42k recaen en Brigitte Coaquira y Estrella Rojas, mientras que las categorías juveniles Sub-20 contarán con el talento de Rocío Andía, Lourdes Vega y José Ccoscco.

A pesar de los éxitos deportivos, la necesidad de apoyo económico sigue presente en el discurso de los protagonistas de alto rendimiento. Miguel Ángel Quispe, integrante del equipo de media maratón, hizo un llamado directo al sector privado: “Necesitaríamos que una empresa nos empiece a patrocinar. El alto rendimiento es caro”. Los aficionados peruanos podrán seguir la acción desde muy temprano, ya que las pruebas se disputarán entre las 04:45 y las 10:50 horas de Perú.

Cinco de los siete atletas huancaínos se alistan para viajar a Brasilia. De izquierda a derecha: Jaime Ccanto, Estrella Rojas, Miguel Ángel Quispe, Yadira Orihuela y Kevin Cahuana. Crédito: Revista Atletismo Peruano.

Premios y transmisión

La competencia no solo otorga gloria deportiva, sino también importantes estímulos económicos para las federaciones participantes. Los premios en metálico para los equipos de categoría sénior están distribuidos de la siguiente manera: 15.000 dólares para el primer lugar, 12.000 para el segundo y 9.000 para el tercero. El cuarto puesto recibirá 7.500 dólares, el quinto 6.000 y el sexto lugar cerrará con 3.000 dólares. Estas cifras representan un soporte vital para el desarrollo de los programas de entrenamiento de cada nación.

Para los seguidores que no quieran perderse ni un solo kilómetro de la competencia, el campeonato contará con una cobertura integral. La transmisión en vivo estará disponible de forma gratuita a través del sitio web oficial de World Athletics. Además, diversas emisoras internacionales han adquirido los derechos para llevar las incidencias de esta cita histórica en Brasilia a todos los rincones del planeta, garantizando que el esfuerzo de los marchistas peruanos sea visto por millones de espectadores.