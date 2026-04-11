Perú Deportes

Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual: “Derramé mis lágrimas”

El ‘Káiser’ se refirió a la acusación presentada por una joven argentina, hecho que derivó en su desvinculación de Alianza Lima

Guardar
Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual.
Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual.

Ricardo Gareca publicará este lunes 13 de abril el tercer episodio de su podcast en La Sustancia. En esta entrega, el entrenador argentino conversará con Carlos Zambrano, exjugador de la selección peruana, quien abordará su situación tras la denuncia por abuso sexual en su contra.

En el adelanto difundido en redes sociales, Zambrano le asegura a Gareca que contará la verdad en el programa. “Profe, yo se lo digo en su cara, que sí, le digo la verdad”, respondió ante la primera pregunta del técnico.

Luego, el ‘Tigre’ aborda el tema de la denuncia que enfrenta el ‘Káiser’ tras haber estado con una joven argentina durante su paso por Alianza Lima en Montevideo, donde el club disputaba un torneo amistoso al inicio de la pretemporada.

Zambrano expresa su disposición a enfrentar el proceso judicial: “Nunca había pasado algo tan fuerte como eso. Sé que son decisiones que tomé yo y yo mismo tengo que asumirlas. Cuando salga la realidad y la decisión del juez, estoy claro que va a ser de inocencia”.

Más adelante, Gareca le pregunta si atravesó momentos de depresión por la acusación. El defensor responde: “He botado lágrimas, está claro, porque ya era muy fuerte toda la presión mediática”.

Por último, el exentrenador de la selección peruana le habla sobre su salida de Alianza Lima. A lo que admite: “Yo me hago el muy fuerte, pero claro, hay momentos que me quiebro y no me gusta llorar delante de la gente”.

El 'León' habló sobre su denuncia por abuso sexual. Créditos: La Sustancia / Instagram.

Zambrano molesto con Alianza Lima

Antes de su entrevista con Ricardo Gareca, Carlos Zambrano ya se había pronunciado públicamente sobre la denuncia de abuso sexual que marcó su salida de Alianza Lima. El defensor, ahora jugador de Sport Boys, expresó su malestar por el proceder del club tras ser acusado en Montevideo durante la pretemporada, episodio que también involucró a Sergio Peña y Miguel Trauco.

En declaraciones a Canal N, Zambrano evitó profundizar en la investigación que sigue abierta en Uruguay y sostuvo que hablará sobre el caso cuando lo considere oportuno. “Ya llegará el momento en que yo me pueda desarrollar y hablar de la mejor manera sin manchar y ensuciar a nadie”, señaló al salir de los entrenamientos del equipo ‘rosado’.

Zambrano manifestó que no estuvo de acuerdo con la forma en que Alianza Lima gestionó su desvinculación. “No me gustó para nada la salida. No comparto la forma en la cual salí y cómo el club me trató en su momento”, afirmó, y aprovechó para pedir disculpas a la hinchada ‘blanquiazul’.

“Agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero pedirle disculpas a todos los hinchas del club. Pero no comparto la decisión y la forma en que salí. Pero esto es fútbol y tampoco me esperaba otra cosa”, agregó.

El defensa pidió disculpas a los hinchas 'blanquiazules' y reveló que quiso dejar del fútbol - Crédito: Canal N.

El exjugador de Boca Juniors y Eintracht Frankfurt aseguró que no siente remordimientos y sostuvo que su situación está en manos de la justicia uruguaya. “Me siento tranquilo y con la conciencia tranquila en el aspecto personal y futbolístico”, dijo, señalando que confía en su defensa legal.

Sobre su tiempo fuera de las canchas, Zambrano explicó que no lo vivió como una segunda oportunidad, sino como un periodo necesario para tomar distancia. “Los meses que no estuve en actividad fueron porque no tenía ganas de jugar al fútbol. No tenía claras las decisiones que quería hacer. No me dejo influenciar por nada y llegó el momento de querer volver a jugar”, concluyó.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoRicardo GarecaSelección peruanaAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lamine Yamal jugará con Barcelona en LaLiga, Lionel Messi competirá con Inter Miami en la MLS y Neymar Jr podría reaparecer en el Brasileirao

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La armadora argentina forma parte de la pequeña ‘purga’ que habrá en Chorrillos tras quedar en el quinto lugar esta temporada

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

El conjunto que dirige Renzo Revoredo se despidió del certamen clasificatorio con negativas estadísticas que desnudan la pobre realidad del fútbol juvenil en el país

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

La representación nacional consta de 13 deportistas. En la capital brasileña, el equipo nacional buscará hacerse con el primer lugar tras el desempate hace en la edición anterior que se decidió esquivamente en desempate

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

El director general de la FPF apuesta por aplicar la estrategia empleada en el fútbol femenino al equipo masculino, con el objetivo de obtener buenos resultados

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Elecciones 2026: partidos que ingresen al Congreso recibirán más financiamiento público

PJ congela el proceso contra Francisco Sagasti por el pase al retiro de generales PNP

Jefe de la ONPE confirma que no hay problema en que electores lleven ayuda memoria para votar

TC invita a expertos en hidrocarburos para resolver demanda contra decreto que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

‘Pompinchú’, querido integrante de ‘Los cómicos ambulantes’, enfrenta delicado momento de salud: “Luchándola”

Leslie Stewart lanza ‘Ay Mamá’ junto a su hija Ariana Rifai, un pódcast que promueve el diálogo familiar entre generaciones

Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, confirma su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”