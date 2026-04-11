Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual: “Derramé mis lágrimas”

Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual.

Ricardo Gareca publicará este lunes 13 de abril el tercer episodio de su podcast en La Sustancia. En esta entrega, el entrenador argentino conversará con Carlos Zambrano, exjugador de la selección peruana, quien abordará su situación tras la denuncia por abuso sexual en su contra.

En el adelanto difundido en redes sociales, Zambrano le asegura a Gareca que contará la verdad en el programa. “Profe, yo se lo digo en su cara, que sí, le digo la verdad”, respondió ante la primera pregunta del técnico.

Luego, el ‘Tigre’ aborda el tema de la denuncia que enfrenta el ‘Káiser’ tras haber estado con una joven argentina durante su paso por Alianza Lima en Montevideo, donde el club disputaba un torneo amistoso al inicio de la pretemporada.

Zambrano expresa su disposición a enfrentar el proceso judicial: “Nunca había pasado algo tan fuerte como eso. Sé que son decisiones que tomé yo y yo mismo tengo que asumirlas. Cuando salga la realidad y la decisión del juez, estoy claro que va a ser de inocencia”.

Más adelante, Gareca le pregunta si atravesó momentos de depresión por la acusación. El defensor responde: “He botado lágrimas, está claro, porque ya era muy fuerte toda la presión mediática”.

Por último, el exentrenador de la selección peruana le habla sobre su salida de Alianza Lima. A lo que admite: “Yo me hago el muy fuerte, pero claro, hay momentos que me quiebro y no me gusta llorar delante de la gente”.

El 'León' habló sobre su denuncia por abuso sexual. Créditos: La Sustancia / Instagram.

Zambrano molesto con Alianza Lima

Antes de su entrevista con Ricardo Gareca, Carlos Zambrano ya se había pronunciado públicamente sobre la denuncia de abuso sexual que marcó su salida de Alianza Lima. El defensor, ahora jugador de Sport Boys, expresó su malestar por el proceder del club tras ser acusado en Montevideo durante la pretemporada, episodio que también involucró a Sergio Peña y Miguel Trauco.

En declaraciones a Canal N, Zambrano evitó profundizar en la investigación que sigue abierta en Uruguay y sostuvo que hablará sobre el caso cuando lo considere oportuno. “Ya llegará el momento en que yo me pueda desarrollar y hablar de la mejor manera sin manchar y ensuciar a nadie”, señaló al salir de los entrenamientos del equipo ‘rosado’.

Zambrano manifestó que no estuvo de acuerdo con la forma en que Alianza Lima gestionó su desvinculación. “No me gustó para nada la salida. No comparto la forma en la cual salí y cómo el club me trató en su momento”, afirmó, y aprovechó para pedir disculpas a la hinchada ‘blanquiazul’.

“Agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero pedirle disculpas a todos los hinchas del club. Pero no comparto la decisión y la forma en que salí. Pero esto es fútbol y tampoco me esperaba otra cosa”, agregó.

El defensa pidió disculpas a los hinchas 'blanquiazules' y reveló que quiso dejar del fútbol - Crédito: Canal N.

El exjugador de Boca Juniors y Eintracht Frankfurt aseguró que no siente remordimientos y sostuvo que su situación está en manos de la justicia uruguaya. “Me siento tranquilo y con la conciencia tranquila en el aspecto personal y futbolístico”, dijo, señalando que confía en su defensa legal.

Sobre su tiempo fuera de las canchas, Zambrano explicó que no lo vivió como una segunda oportunidad, sino como un periodo necesario para tomar distancia. “Los meses que no estuve en actividad fueron porque no tenía ganas de jugar al fútbol. No tenía claras las decisiones que quería hacer. No me dejo influenciar por nada y llegó el momento de querer volver a jugar”, concluyó.