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Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

El candidato presidencial aseguró que impulsará el retorno del ‘Tigre’ a la selección peruana si resulta elegido. ¿Es posible?

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Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú.
Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú.

Rafael López Aliaga realizó su cierre de campaña en el Campo de Marte el jueves 9 de abril, presentando propuestas que despertaron entusiasmo entre los asistentes. Durante su discurso, el candidato presidencial aseguró que Ricardo Gareca regresará como director técnico de la selección peruana si resulta elegido.

En su intervención, López Aliaga declaró: “Quiero decirles algo. Yo quiero que Perú vaya al Mundial. Lo primero que haré será llamar al profesor Gareca. Gareca sí sabe. En el fútbol, o en cualquier deporte, al equipo ganador no lo cambias. Él nos llevó al Mundial y casi lo logra de nuevo, si no fuera por el penal fallado. Ahí lo dejo”.

Ante la expectativa del público, el exalcalde de Lima dio la bienvenida anticipada a Gareca a partir del 28 de julio y afirmó que no le preocupa el salario del técnico argentino, ya que cuenta con los recursos económicos necesarios para su contratación.

No me interesa cuánto cobre Gareca. Ponga usted el precio que quiera, señor Gareca. Si usted me lleva al Mundial, ponga la cifra en blanco. Plata limpia acá hay mucho, y bien pagado, es cierto que soy multimillonario”, sostuvo.

El candidato presidencial exclamó que buscará el retorno del 'Tigre' a la selección peruana. Créditos: Tiktok

López Aliaga expresó su deseo de que la selección peruana vuelva a disputar una Copa del Mundo, como en Rusia 2018, y destacó la gestión de Gareca con jugadores como Christian Cueva como ejemplo de una campaña exitosa.

“Perú tiene que ir al Mundial y él sabe, conoce a los cuevitas. Sabe cómo domarlos. Hasta a ‘Cuevita’ lo hace jugador. Hace milagros el hombre. Hay mucho ‘Cuevita’ dando vueltas. Él los ordena, les mete disciplina. No sé cómo hace. Hace milagros. San Gareca”, afirmó.

Finalmente, el candidato de Renovación Popular recordó que, bajo la dirección de Gareca, Chile quedó fuera de la Copa del Mundo en las recientes clasificatorias, destacando su doble contribución.

“Además, hizo la labor perfecta, porque clasificó a Perú y a Chile lo dejó fuera. Labor de agente Gareca. Gracias, Gareca. Labor perfecta, hermano. Perú no llegó, pero Chile tampoco. Eso fue gran trabajo del agente Gareca. Agente especial Gareca. Una medalla para este hombre”, concluyó.

El 'Tigre' comenzará nuevo proyecto en el Perú. Créditos: Ana Morocho / Infobae.

¿Es posible el regreso de Ricardo Gareca?

Si Rafael López Aliaga resulta electo este domingo 12 de abril y asume la presidencia del Perú, no tendrá autoridad para intervenir en las decisiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ya que se trata de una entidad privada.

En caso de que López Aliaga intente influir en la designación de Ricardo Gareca como técnico, la FIFA, que regula el fútbol a nivel mundial, podría sancionar a la FPF con una suspensión. Por lo tanto, el candidato de Renovación Popular no posee esa atribución de manera directa.

En el plano deportivo, la selección peruana ya inició un nuevo ciclo bajo la conducción de Mano Menezes. El técnico brasileño fue designado por el director general, Jean Ferrari, y cuenta con el respaldo del presidente de la FPF, Agustín Lozano. El exGremio dirigió recientemente sus primeros amistosos, que terminaron con una derrota ante Senegal y un empate frente a Honduras.

El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.

En cuanto a Ricardo Gareca, el entrenador argentino acaba de lanzar un podcast en Perú y mantiene compromisos que le impiden asumir un cargo como técnico en este momento. Podría volver a ejercer como entrenador después de la Copa del Mundo 2026, lo que hace que su regreso al banquillo de la selección sea poco viable en el corto plazo.

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