Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras empate con Juventud por fecha 1

Cienciano compite en el Grupo B de la Copa Sudamericana junto a Academia Puerto Cabello, Atlético Mineiro y Juventud. Crédito: Difusión.

Cienciano vuelve a escena en la Copa Sudamericana 2026 con la ilusión de evocar sus épocas de gloria y superar lo realizado en sus últimas presentaciones internacionales. El conjunto cusqueño afronta este desafío con un objetivo ambicioso: clasificar a la siguiente fase y consolidar al equipo como un protagonista serio en el continente, devolviendo la mística de la ‘Ciudad Imperial’ a los primeros planos.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega con expectativas renovadas a un Grupo B que ha demostrado, desde el arranque, que no permitirá margen de error. La competencia ha iniciado con una sorpresa mayúscula que sacude el tablero: Academia Puerto Cabello de Venezuela dio el golpe sobre la mesa al vencer por 2-1 al poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Este resultado inesperado redefine las proyecciones de la zona, obligando al cuadro peruano a mantener una concentración máxima ante rivales que, a priori, no partían como favoritos.

En este escenario, Cienciano deberá medir fuerzas ante el aguerrido Juventud de Uruguay y el ahora entonado equipo venezolano, además de intentar restarle puntos al gigante brasileño que buscará recuperarse tras su tropiezo inicial. El camino hacia la clasificación exigirá una solidez impecable, especialmente en la altura del Cusco, factor que será clave para que el ‘papá’ logre meterse entre los mejores del certamen y asegurar su nombre en la fase eliminatoria.

Los cusqueños siguen trepando ubicaciones en la tabla. Créditos: L1 Max.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano arrancó el certamen con un empate ante Juventud. Cabe recordar que solo el primero de cada grupo clasifica directamente a los octavos del final; el escolta deberá disputar una ronda de ‘play-off’ ante un rival procedente de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, cada punto será determinante desde el inicio del torneo para el ‘papá’. A continuación te presentamos la tabla de posiciones tras la jornada inaugural, donde Academia Puerto Cabello de Venezuela ya ha dado un golpe sobre la mesa al vencer en el debut al Atlético Mineiro de Brasil.

Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 tras la fecha 1 del torneo.

Fixture del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 2

Atlético Mineiro vs. Juventud | Martes 14 de abril | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte

Cienciano vs. Academia Puerto Cabello | Miércoles 15 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Fecha 3

Juventud vs. Academia Puerto Cabello | Martes 21 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Centenario, Montevideo

Cienciano vs. Atlético Mineiro | Miércoles 22 de abril | 19:30 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Fecha 4

Juventud vs. Atlético Mineiro | Martes 5 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Centenario, Montevideo

Academia Puerto Cabello vs. Cienciano | Miércoles 6 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia

Fecha 5

Academia Puerto Cabello vs. Juventud | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia

Atlético Mineiro vs. Cienciano | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte

Fecha 6

Atlético Mineiro vs. Academia Puerto Cabello | Martes 26 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte

Cienciano vs. Juventud | Miércoles 27 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

El encuentro entre Juventud y Cienciano ya tiene horario confirmado para toda la región, con el Centenario como escenario del estreno internacional.(Cienciano)

Único campeón internacional

Cienciano del Cusco ostenta un lugar privilegiado en la historia del fútbol peruano al ser el primer y único club del país en conquistar títulos internacionales. Su leyenda se forjó en 2003, cuando bajo la dirección de Freddy Ternero, el equipo de la ‘Ciudad Imperial’ desafió todos los pronósticos en la Copa Sudamericana.

Con el lema “Sí se puede” como bandera, el conjunto cusqueño eliminó a gigantes del continente como Santos y Atlético Nacional, antes de enfrentar en la final al histórico River Plate. Tras un vibrante empate en Buenos Aires, Cienciano se coronó campeón en Arequipa al vencer 1-0 con un recordado gol de tiro libre de Carlos Lugo.

Esta gesta no fue aislada: meses después, el ‘papá’ reafirmó su jerarquía al derrotar a Boca Juniors y ganar la Recopa Sudamericana 2004. Aquella época dorada marcó un hito imborrable, demostrando que la fe y la altura de los Andes podían doblegar a las potencias más grandes de América.