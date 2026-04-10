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Gonzalo Bueno vs Lautaro Midón: fecha, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger 75 de Campinas 2026

El peruano buscará instalarse en su sexta final en el circuito. Al frente, un rival que se llevó el último compromiso entre ambos. Conoce todos los detalles del crucial duelo

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Gonzalo Bueno vs Lautaro Midón: fecha, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger 75 de Campinas 2026. Crédito: João Pires/Institutosports.
Gonzalo Bueno vs Lautaro Midón: fecha, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger 75 de Campinas 2026. Crédito: João Pires/Institutosports.

Gonzalo Bueno asume un nuevo desafío en el Challenger 75 de Campinas, Brasil, como la primera siembra del torneo. El tenista nacional atraviesa una semana destacada en la que ha asegurado su ingreso al selecto grupo del Top 200 del ranking ATP, consolidando su presencia entre los mejores del circuito.

Esta semifinal representa una oportunidad clave para continuar la racha positiva. Bueno ha demostrado consistencia y madurez en cada ronda, lo que le ha permitido avanzar con autoridad y posicionarse como uno de los favoritos del certamen.

Su rival será el argentino Lautaro Midón, número 223 del mundo, quien llega a esta instancia tras eliminar a Juan Pablo Varillas, otro referente del tenis peruano. Midón se ha consolidado como un adversario de cuidado, con un juego sólido especialmente en polvo de ladrillo.

Gonzalo Bueno ha ganado tres títulos en el circuito Challenger. Crédito: Institutosports.
Gonzalo Bueno ha ganado tres títulos en el circuito Challenger. Crédito: Institutosports.

El enfrentamiento promete máxima intensidad, ya que ambos tenistas tienen antecedentes recientes y el historial se encuentra igualado. Cada uno ganó un partido en duelos previos, lo que añade atractivo y expectativa al compromiso.

Gonzalo Bueno vs Lautaro Midón: fecha, hora y dónde ver partido por semifinal de Campinas

El choque entre Gonzalo Bueno y Lautaro Midón por las semifinales del Challenger 75 de Campinas está programado para el sábado 11 de marzo, a las 08:30 horas de Perú, en el Court Joao Lima. Los seguidores del tenis podrán ver el encuentro de forma gratuita a través del portal Challenger TV y en el canal Tenis Al Máximo en YouTube.

Ambos jugadores se han enfrentado en dos ocasiones previas, con un triunfo para cada uno. El duelo más reciente fue en los octavos de final del torneo de Asunción 2026, donde Midón se impuso en tres sets: 4-6, 6-4, 6-3. Por su parte, Bueno salió victorioso en el primer enfrentamiento, en el M25 de Luján 2023, con un marcador contundente de 6-4, 6-0. Esta paridad en el historial augura un partido equilibrado, donde el mínimo detalle puede definir el pase a la final.

Gonzalo Bueno se juega el pase a su sexta final en el circuito Challenger ante el argentino Lautaro Midón. Crédito: Institutosports.
Gonzalo Bueno se juega el pase a su sexta final en el circuito Challenger ante el argentino Lautaro Midón. Crédito: Institutosports.

Durante la actual edición en Campinas, Bueno ha mostrado un tenis agresivo y eficiente, lo que lo ha llevado a sortear con éxito las primeras rondas. Midón, en tanto, llega motivado tras dejar en el camino a Varillas, confirmando su buen momento y capacidad para complicar a los principales preclasificados.

El partido servirá como termómetro para medir el presente y proyección de ambos jóvenes en el circuito Challenger—ambos con 22 años—, con la mira puesta en sumar puntos vitales para el ranking y avanzar hacia nuevas metas deportivas. Conviene mencionar que en la otra llave, los locales Gustavo Heide y Pedro Boscardin Dias se medirán para definir al segundo finalista.

El impacto de ingresar al Top 200: puertas abiertas para el futuro

El ingreso de Gonzalo Bueno al Top 200 del ranking ATP representa un avance significativo en su carrera profesional. Este logro no solo le permite acceder a mejores cuadros en torneos Challenger, sino que también lo posiciona para ser primera siembra y disputar partidos decisivos en certámenes de mayor jerarquía.

Mantenerse y seguir escalando en este grupo selecto otorgará a Bueno la posibilidad de asegurar su lugar en las fases de clasificación de torneos de categoría Masters 1000 y Grand Slam. De hecho, ya registra su primera victoria en un torneo grande, el Australian Open, donde superó a una de las principales siembras en la ronda inicial.

El Top 200 abre puertas a experiencias internacionales y a competir contra rivales de alto nivel, elementos clave para el crecimiento de cualquier tenista profesional. Además, mejora las perspectivas de patrocinio y visibilidad mediática, factores que pueden impulsar la carrera de Bueno y fortalecer la representación peruana en el circuito global.

El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)

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