Perú Deportes

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

El tenista peruano avanzó a los cuartos de final del torneo y continúa escalando posiciones en la clasificación ATP

Guardar
Gonzalo Bueno ya se encuentra en cuartos de final del Challenger de Campinas.
Gonzalo Bueno ya se encuentra en cuartos de final del Challenger de Campinas. Crédito: ATP Challenger

Gonzalo Bueno sigue reafirmando su gran presente en el Challenger 75 de Campinas: tras un debut exitoso, este jueves 9 de abril sumó una nueva victoria que lo clasificó a los cuartos de final del torneo y lo mantiene firme en la pelea por uno de los títulos más relevantes de su temporada.

El tenista peruano superó con autoridad al argentino Lucio Ratti por un claro 6-2 y 6-2, en un partido donde volvió a demostrar solidez desde el servicio y efectividad en los puntos de quiebre. Con este resultado, ‘Gonza’ reafirma su condición de primer sembrado del certamen y sostiene un rendimiento que lo perfila como uno de los principales favoritos para levantar el trofeo.

El triunfo ante Ratti no fue un hecho aislado, sino la continuación de una campaña convincente. En su debut en el torneo, Bueno ya había mostrado un nivel alto al vencer en sets corridos al brasileño Bruno Fernandez (6-2 y 7-5), lo que le permitió instalarse con comodidad en la segunda ronda.

En su segundo compromiso, el peruano volvió a imponer condiciones desde el inicio del partido, tomando rápidamente la iniciativa y marcando diferencias con su consistencia desde el fondo de la cancha. Su capacidad para sostener la intensidad durante todo el encuentro fue clave para cerrar el duelo sin sobresaltos.

Gonzalo Bueno derrotó al argentino Lucio Ratti por un doble 6-2.
Gonzalo Bueno derrotó al argentino Lucio Ratti por un doble 6-2. Crédito: Tenis al Máximo

Este desempeño no solo lo mantiene en carrera en Campinas, sino que también refuerza la confianza en un tramo de la temporada donde cada punto resulta determinante para su ascenso en el ranking ATP.

En la siguiente instancia, Bueno tendrá que medir fuerzas con el argentino Hernan Casanova, quien avanzó a cuartos de final tras el retiro de su compatriota Facundo Díaz Acosta en el duelo previo cuando el marcador estaba 5-2 a su favor, un partido condicionado por la decisión del jugador mejor ubicado en el ranking ATP.

Palpita el top 200 mundial

Gracias a su óptimo desempeño en el torneo, el peruano ya se ubica de manera virtual en el puesto 200 del ranking en vivo de la ATP, una posición que representa un salto importante en su carrera profesional.

Bueno ha tenido como mejor registro personal el puesto 205 del mundo, por lo que su actuación en Campinas aparece como una oportunidad concreta para romper esa barrera personal y consolidarse dentro del top 200. Este es uno de los objetivos que el jugador ha perseguido de forma constante durante la temporada, buscando estabilidad en el circuito Challenger.

Además, su condición de primer sembrado lo exige a mantener un alto nivel en las rondas decisivas, donde la presión crece y los rivales suelen elevar su rendimiento. ‘Gonza’, por su parte, se mantiene sólido y apunta a conquistar su primer título del año.

Perú enfrentará a Alemania por los 'qualifiers' de la Copa Davis.
Gonzalo Bueno es la raqueta número 2 del Perú en la actualidad. Crédito: FPT

Posible cruce peruano en semifinales

El panorama del torneo también abre una posibilidad llamativa para el tenis peruano. Juan Pablo Varillas, otro representante nacional, también logró avanzar a los cuartos de final, lo que mantiene viva la opción de un cruce entre compatriotas en las semifinales.

Si ambos logran superar sus respectivos compromisos, se enfrentarían por un lugar en la final del Challenger de Campinas, lo que garantizaría la presencia de un tenista peruano en la definición del título.

Hay que tener en cuenta que ‘Juanpi’ Varillas cuenta con experiencia en este torneo, donde se consagró campeón en 2019, lo que añade un componente adicional de interés a un eventual enfrentamiento con Bueno.

Temas Relacionados

Gonzalo Buenotenis peruanoranking ATPperu-deportes

Más Noticias

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

El entrenador uruguayo cuestionó la intervención del VAR en dos acciones decisivas durante el debut del club peruano ante el ‘mengao’, lo que motivó la evaluación de un reclamo formal ante la CONMEBOL

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

El colegiado nacional de 34 años será parte de la cita máxima del balompié por segunda edición consecutiva; la diferencia radica en que en Norteamérica será el encargado de impartir justicia directamente y su labor no se limitará a fungir como cuarto réferi

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

El duelo entre peruanos y uruguayos por la primera fecha del torneo de la CONMEBOL se jugará en el Estadio Centenario. Consulta los horarios detallados de la contienda

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se estrena en su competición predilecta y apunta a dar el golpe en Montevideo en su debut. Conoce cómo sintonizar este cotejo

Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

DEPORTES

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026