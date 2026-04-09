Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Gonzalo Bueno ya se encuentra en cuartos de final del Challenger de Campinas. Crédito: ATP Challenger

Gonzalo Bueno sigue reafirmando su gran presente en el Challenger 75 de Campinas: tras un debut exitoso, este jueves 9 de abril sumó una nueva victoria que lo clasificó a los cuartos de final del torneo y lo mantiene firme en la pelea por uno de los títulos más relevantes de su temporada.

El tenista peruano superó con autoridad al argentino Lucio Ratti por un claro 6-2 y 6-2, en un partido donde volvió a demostrar solidez desde el servicio y efectividad en los puntos de quiebre. Con este resultado, ‘Gonza’ reafirma su condición de primer sembrado del certamen y sostiene un rendimiento que lo perfila como uno de los principales favoritos para levantar el trofeo.

El triunfo ante Ratti no fue un hecho aislado, sino la continuación de una campaña convincente. En su debut en el torneo, Bueno ya había mostrado un nivel alto al vencer en sets corridos al brasileño Bruno Fernandez (6-2 y 7-5), lo que le permitió instalarse con comodidad en la segunda ronda.

En su segundo compromiso, el peruano volvió a imponer condiciones desde el inicio del partido, tomando rápidamente la iniciativa y marcando diferencias con su consistencia desde el fondo de la cancha. Su capacidad para sostener la intensidad durante todo el encuentro fue clave para cerrar el duelo sin sobresaltos.

Gonzalo Bueno derrotó al argentino Lucio Ratti por un doble 6-2. Crédito: Tenis al Máximo

Este desempeño no solo lo mantiene en carrera en Campinas, sino que también refuerza la confianza en un tramo de la temporada donde cada punto resulta determinante para su ascenso en el ranking ATP.

En la siguiente instancia, Bueno tendrá que medir fuerzas con el argentino Hernan Casanova, quien avanzó a cuartos de final tras el retiro de su compatriota Facundo Díaz Acosta en el duelo previo cuando el marcador estaba 5-2 a su favor, un partido condicionado por la decisión del jugador mejor ubicado en el ranking ATP.

Palpita el top 200 mundial

Gracias a su óptimo desempeño en el torneo, el peruano ya se ubica de manera virtual en el puesto 200 del ranking en vivo de la ATP, una posición que representa un salto importante en su carrera profesional.

Bueno ha tenido como mejor registro personal el puesto 205 del mundo, por lo que su actuación en Campinas aparece como una oportunidad concreta para romper esa barrera personal y consolidarse dentro del top 200. Este es uno de los objetivos que el jugador ha perseguido de forma constante durante la temporada, buscando estabilidad en el circuito Challenger.

Además, su condición de primer sembrado lo exige a mantener un alto nivel en las rondas decisivas, donde la presión crece y los rivales suelen elevar su rendimiento. ‘Gonza’, por su parte, se mantiene sólido y apunta a conquistar su primer título del año.

Gonzalo Bueno es la raqueta número 2 del Perú en la actualidad. Crédito: FPT

Posible cruce peruano en semifinales

El panorama del torneo también abre una posibilidad llamativa para el tenis peruano. Juan Pablo Varillas, otro representante nacional, también logró avanzar a los cuartos de final, lo que mantiene viva la opción de un cruce entre compatriotas en las semifinales.

Si ambos logran superar sus respectivos compromisos, se enfrentarían por un lugar en la final del Challenger de Campinas, lo que garantizaría la presencia de un tenista peruano en la definición del título.

Hay que tener en cuenta que ‘Juanpi’ Varillas cuenta con experiencia en este torneo, donde se consagró campeón en 2019, lo que añade un componente adicional de interés a un eventual enfrentamiento con Bueno.