Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El mensaje de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, tras la eliminación del equipo en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.

Universitario se quedó a un paso de instalarse por primera vez en la final de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto ‘crema’ lideraba por 12-8 en el quinto set frente a la San Martín y tenía la mesa servida para citarse ante Alianza Lima. Sin embargo, las ‘santas’ remontaron y se hicieron con la clasificación. La eliminación cayó como un baldazo de agua helada para la delegación de la ‘U’. Fabrizio Acerbi, autoridad máxima del vóley en la institución, compartió su tristeza por el resultado y elevó un mensaje a la afición.

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente ‘merengue’ lamentó que el sexteto de ‘Paco’ Hervás se haya quedado tan cerca de alcanzar la serie final, tras forzar un tercer juego definitivo ante el elenco de Guilherme Schmitz “Duele y va a doler un tiempo pero vaya que estoy orgulloso de este equipo que luchó hasta el final”, compartió Acerbi.

“Los invito a seguir creyendo en este proyecto”, instó el Jefe Polideportivo de Universitario. “No dudo que pronto nos tocará estar en una final”, añadió Acerbi, quien había sentado al inicio del presente curso que el objetivo primario de las ‘pumas’ esta temporada era subirse al podio y superar la última participación, cuando debieron conformarse con el cuarto lugar.

Fabrizio Acerbi usó sus redes sociales para dirigirse a los hinchas de Universitario. Crédito: Captura X.

Conviene mencionar que Universitario disputará el encuentro por el tercer lugar ante el corajudo Deportivo Géminis de Natalia Málaga, apeado por el poderoso Alianza Lima de Facundo Morando. Asimismo, el último compromiso entre ‘pumas’ y ‘guerreras’ fue para la escuadra de Comas con un contundente 3-0. “Toca recuperarse y luchar por entrar al podio. Esto sigue, esto es la ‘U’”, sumó.

En otro post, Acerbi respondió a un mensaje de un aficionado. “Gracias a los hinchas por el apoyo y también su crítica, mientras sea para sumar y con respeto, todo suma. Ya nos tocará celebrar, no tengo dudas. A seguir juntos siempre. ¡Dale U!”, concluyó.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Las contrataciones de Universitario esta temporada

Universitario de Deportes configuró una plantilla con rendimientos marcadamente contrastados entre sus refuerzos extranjeros. En la columna vertebral del equipo destacan Catherine Flood y Marah Leao; la estadounidense se erigió como la principal arma ofensiva con más de 400 puntos, mientras que la brasileña consolidó el esquema defensivo con uno de los bloqueos más efectivos de la liga.

Por otro lado, la gestión de Francisco Hervás mostró matices interesantes con Maluh Oliveira, quien pasó de la suplencia a ser una figura disruptiva en los ‘play-offs’, demostrando un nivel que cuestionó su falta de minutos previos. En contraste, las norteamericanas Taya Beller y Seleisa Eliasia, junto a la nacional Daniela Muñoz, cumplieron un rol de recambio cumplidor, pero sin el brillo de las titulares.

La nota negativa la puso Angélica Malinverno, cuya contratación resultó inexplicable para el entorno ‘crema’: siendo extranjera, nunca gozó de la confianza del técnico ni logró marcar la diferencia jerárquica que se espera de un refuerzo internacional.

Catherin Flood, autora de más e 400 puntos en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Universitario de Deportes.

Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todos los detalles de la serie por el tercer lugar

La serie por el último lugar en el podio, que enfrentará a Universitario de Deportes y a Deportivo Géminis, se disputará en formato de ida y vuelta, con la posibilidad de un tercer encuentro en caso de igualdad en la serie. De acuerdo con la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Primer partido: sábado 18 de abril (19:00 horas)

Segundo partido: sábado 25 de abril (10:00 horas)

Extra game (si es necesario): sábado 2 de mayo (10:00 horas)

Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario principal de la temporada y donde se han desarrollado los encuentros decisivos del campeonato.